Expiloto critica a la FIA por no actuar antes sobre las reglas de la F1 de 2026

El expiloto de Formula 1 David Coulthard ha cargado contra la FIA por reaccionar con demasiada lentitud a los problemas causados por el reglamento técnico de 2026, comparando la situación con un desastre a cámara lenta que todos veían venir.

El ganador de 13 grandes premios compartió su frustración por el hecho de que el organismo rector de la serie no escuchara las primeras advertencias. La introducción de las nuevas reglas, en particular el reparto casi 50:50 entre combustión interna y potencia eléctrica, fue recibida con una amplia aprensión por parte de pilotos e ingenieros mucho antes de que los coches salieran a la pista.

"Lo que creo que fue un poco decepcionante fue que, dado que [el nuevo reglamento] se nos venía encima como una aplanadora... Hay esa escena cómica en una película en la que viene la aplanadora, y la persona dice: 'Oh, me van a atropellar'. Y luego, en la siguiente escena, es él mirando su reloj y diciendo: 'Oh, me van a atropellar'", dijo Coulthard durante un episodio del podcast Up To Speed.

Según Coulthard, aunque las mentes técnicas del paddock expresaron abiertamente sus preocupaciones, sus advertencias fueron recibidas con "prácticamente silencio". No fue hasta los test de pretemporada y el Gran Premio de Australia que abrió la temporada cuando quedó clara la realidad del reglamento.

"Así que las nuevas normas llegaron con pilotos e ingenieros diciendo: 'Esto no va a ser bueno'. Prácticamente silencio por parte de todos los demás", continuó Coulthard. "Llegamos a Melbourne y decimos: 'Ah, tienen desaceleración cuando se acercan a ciertas curvas'.

David Coulthard Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

"Ahora, la recuperación de esa decepción, tengo que decirlo, desde Miami en adelante ha sido buena. Y el hecho de que hayamos tenido cinco ganadores diferentes en los últimos cinco grandes premios es prueba de una temporada variada.

"Pero siento que lo vimos venir y que nadie estaba escuchando realmente, y el hecho de que tuvieran que reaccionar a la realidad en un deporte que simula el futuro hasta la saciedad fue un poco decepcionante, y eso realmente tiene que recaer en la FIA.

"Sé que se pondrán susceptibles y dirán: 'Bueno, somos un grupo pequeño de personas y los equipos de F1 tienen cientos de personas', pero todas las pruebas indicaban que tener un reparto 50:50 entre potencia eléctrica y motor de combustión iba a ser un reto, ¿y qué estamos haciendo de cara al futuro?

"Vamos a tener más combustión interna el año que viene y se ha sugerido incluso más el año siguiente. Así que ver lo obvio y luego reaccionar es un poco decepcionante."