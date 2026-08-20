Un expiloto de F1 critica a Hamilton y a Ferrari por cometer errores "bastante descuidados"

El expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer cree que Ferrari y Lewis Hamilton no están aprovechando las escasas vulnerabilidades de Mercedes, y califica una serie de errores como "bastante descuidados".

Tras seis victorias en Grandes Premios en la primera mitad de la temporada, Kimi Antonelli, de Mercedes, cuenta con una ventaja de 50 puntos sobre el heptacampeón, que ocupa el segundo puesto, a falta de 12 carreras.

Palmer insiste en que Ferrari ha desperdiciado oportunidades cruciales para recortar esa diferencia. Durante un episodio del podcast "F1 Nation", junto al presentador Tom Clarkson y el expiloto de la IndyCar Series James Hinchcliffe, Palmer señaló los problemas de fiabilidad de Antonelli en el Gran Premio de Gran Bretaña como una gran oportunidad que el equipo de Maranello dejó escapar.

"Ferrari solo tiene que seguir ejerciendo presión y ver qué pasa. Pero estoy un poco decepcionado con ellos en las últimas carreras porque creo que se les ha presentado esta oportunidad debido a algunos problemas de fiabilidad de Kimi ", explicó Palmer.

"Lo de la tapa de la rueda en Silverstone fue un golpe de suerte para Ferrari. Iban a perder esa carrera y acabaron saliéndose con la suya, recortando considerablemente la ventaja de Kimi. Y luego van y se llevan todas estas sanciones.

"Así que tenemos la salida adelantada de Lewis en Silverstone solo porque movió la mano demasiado rápido. Eso es bastante descuidado. Luego está el hecho de que desactivara el limitador de velocidad del pit lane una fracción de segundo antes de lo debido en Hungría. Es difícil negar que eso no es bastante descuidado. Y probablemente la más grave de todas sea la sanción por obstrucción en Hungría. Vaya, eso fue una gran chapuza por parte del ingeniero de carrera en ese momento y quizá también, en cierta medida, por parte de Lewis.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Y esas tres sanciones pueden haberles costado algunos puntos, obviamente, pero también un poco de impulso y un poco de esa presión sobre Kimi. Así que tienen que evitar que se repitan".

Añadió que Hamilton está "pilotando de forma brillante", pero que quizá le falte concentración.

"Está pilotando de forma brillante. El hecho de que, en muchas ocasiones, iguale o incluso supere el ritmo de Charles demuestra el gran cambio que ha supuesto", afirmó.

"Es muy difícil compararlo con sus años de gloria en Mercedes; la competición es muy diferente. El entorno es muy diferente. Creo que estamos viendo algunas de las mejores actuaciones que ha tenido jamás.

"Por eso me frustran tanto las sanciones innecesarias, porque, en realidad, su nivel de pilotaje es excepcionalmente alto en este momento. Realmente ha sabido adaptarse a este reglamento y a la oportunidad que se le presenta.

"Pero estos errores no tienen que ver con la habilidad. Eso es lo más absurdo. Es una especie de falta de concentración, o no sé, de atención o algo así por su parte y por parte del ingeniero de carrera. Y simplemente se han fallado a sí mismos.

"Si Ferrari quiere ganar este campeonato —ya hemos hablado antes de las órdenes de equipo y de que tendrían que sacar el máximo partido a cada punto—, están muy lejos de hacerlo en las últimas carreras".