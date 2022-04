Cómo Albon logró el milagro de la estrategia en el GP de Australia

Cargar reproductor de audio

Al alargar la vida de su juego de neumáticos inicial a 57 vueltas, el piloto de Williams pasó del último al décimo puesto, una ganancia que ni su propio equipo podría haber predicho antes de iniciar el Gran Premio de Australia.

Otros tuvieron la oportunidad de hacer lo mismo, pero decidieron no hacerlo.

Ahora todos los equipos estarán sin duda haciendo números y calculando si una parada ultra tardía con los duros es una opción viable con la nueva generación de Pirelli de 18 pulgadas, en caso de que las circunstancias hagan que esa apuesta merezca la pena, porque lo de Albon ha sido una apuesta que ha pagado bien.

Albon estaba atrapado en la parte trasera de la parrilla debido a su exclusión de la clasificación por no proporcionar una muestra de combustible requerida por la FIA, por lo que su equipo le puso un juego de nuevos compuestos duros C2 para la salida.

La idea era rodar más tiempo que los competidores que llevaban los medios, y luego aprovechar cualquier circunstancia fortuita, como los coches de seguridad.

Fuera de la parrilla, Fernando Alonso y Kevin Magnussen hicieron la misma apuesta con compuestos nuevos, mientras que Sebastian Vettel, Carlos Sainz y Lance Stroll optaron por los usados.

Sin embargo, Sainz hizo un trompo al principio y provocó un coche de seguridad virtual que permitió a Stroll entrar en boxes, completar una vuelta obligatoria con los medios y luego volver a entrar en boxes con los duros. Su compañero de equipo Vettel, por su parte, se estrelló.

Los tres pilotos que salieron con los sets nuevos de duros se quedaron fuera y avanzaron en el orden mientras los demás, con los medios, entraban en boxes.

"Miramos las predicciones de la carrera y nos sentimos un poco tristes", dijo Albon. "Fue una carrera en la que tomamos riesgos, porque sentíamos que, hiciéramos lo que hiciéramos, íbamos a terminar 19º o 20º”.

"Entramos en la carrera pensando en nosotros, tomándonos un poco de tiempo para construir los neumáticos en una buena ventana, y cuando empiezas último puedes permitirte hacer eso".

Alonso, Magnussen y Albon rodaban en sexta, novena y décima posición y esperaban que un coche de seguridad les regalara una parada, como cuando Max Verstappen quedó detenido en pista y provocó un Virtual Safety Car.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

Los Alpine y los Haas entraron en boxes, pero, en contra de lo esperado, los Williams no lo hicieron.

Albon todavía podía conseguir un buen ritmo con su juego original, y el equipo optó por la posición en pista mientras esperaba otro regalo del coche de seguridad más adelante, por lo que se mantuvieron.

"Me sorprendió que no fuéramos al box bajo el VSC o los coches de seguridad", dijo Albon. "Pensé: 'Bueno, ellos saben algo que yo no sé'.

“Luego pensé que uno de los Haas se puso delante de mí [Magnussen], y ese fue el momento en el que me dije: 'ahora va a ser una carrera complicada', porque ese DRS [del Haas] me estaba salvando de ser adelantado por el grupo de atrás".

"Pero una vez que tuvimos aire libre, simplemente nos escapamos. Llevábamos unos neumáticos mucho más viejos respecto a los coches que me rodeaban y seguíamos más o menos el ritmo de los McLaren. En todo momento nos alejamos de los Alpine”.

"Fue mejorando, y al final parecían vueltas de clasificación para las últimas 25 vueltas de la carrera".

El coche de seguridad extra nunca llegó, y se hizo evidente que Williams tenía una difícil decisión que tomar. Albon estaba rodando en una magnífica séptima posición, y entrar en boxes obviamente le dejaría fuera de los puntos.

¿O no? En la cuenta atrás de las últimas vueltas, el equipo pudo ver una ventana en la que podría ser capaz de entrar en boxes y aún así rozar el top 10, y eso significaba esperar una parada en la penúltima vuelta.

Funcionó mejor de lo que nadie podía esperar. Albon entró en boxes a falta de una vuelta, y cuando salió con un juego de neumáticos blandos -el único que utilizó un piloto en toda la carrera- estaba a salvo delante de Zhou Guanyu, de Alfa Romeo, en la 10ª posición.

Fue una estrategia astuta y una decisión audaz de un equipo al que su jefe, Jost Capito, ha animado a arriesgar y a tirar los dados cuando había poco que perder.

"Obviamente, es algo totalmente inesperado", dijo Albon. "Pero realmente pone de relieve todo el trabajo que se ha hecho en la fábrica y aquí en la pista. Esa determinación y motivación, ahí es donde se consigue. Ha sido un día increíble, y estoy contento de haber podido conseguir este resultado para el equipo”.

"Lo interesante es que los neumáticos C2 se adaptan realmente a nuestro coche. Casi tenemos que entender por qué, porque este resultado es un poco inesperado. Tal vez tengamos que calificar, correr y hacer todo con ese neumático. Traer 10 juegos para todo".

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

El jefe del equipo, Capito, confirmó que la estrategia no había sido planificada.

"Surgió durante la carrera", dijo a Motorsport.com. Creo que cuando por fin eres séptimo, quieres disfrutarlo el mayor tiempo posible.

"No tenemos experiencia con los neumáticos, y eso es un problema. Y guardamos los dos primarios para cada coche, así que no los utilizamos en todo el fin de semana, por lo que no teníamos idea. Sabíamos por el pasado que los prime son realmente buenos para nosotros. Así que esperábamos que eso también se viera aquí”.

"Y antes de la carrera, dijimos que teníamos que aprender a usar los neumáticos. Así que si estamos 18º y 20º en la parrilla, no hay que forzar demasiado, sino aprender los neumáticos, y luego ver qué pasa cuando subimos de categoría. Así que lo desarrollamos. Fue una gran colaboración del muro de boxes".

Fue, en efecto, una estrategia muy inusual, al menos en la era Pirelli. Sin embargo, Red Bull hizo un truco similar en Monza en 2010, al cambiar a Sebastian Vettel por unos Bridgestone nuevos en la última vuelta y conseguir el cuarto puesto, así que ya ha funcionado antes.

Con los neumáticos Pirelli en juego hemos visto situaciones como la de Sochi en 2014, cuando Nico Rosberg se bloqueó en la primera vuelta y entró en boxes para deshacerse de sus neumáticos pinchados, y luego pudo correr el resto de la carrera con los duros.

La estrategia de Albon fue incluso una sorpresa para Pirelli.

"Entendí que estaban protegiendo la posición", dijo Mario Isola. "No querían cambiar antes, porque estaban preocupados por el tráfico. Diré que es la primera vez, probablemente en los últimos 12 años, que veo una estrategia como ésta, con un solo coche corriendo durante toda la carrera con un set de neumáticos”.

"En el pasado Rosberg cambió en la primera vuelta, y luego estuvo corriendo todo el resto. En este caso es un poco diferente, porque el inicio la carrera y siguió por 57 vueltas”.

"Fue extraño ver este enfoque".

Alex Albon, Williams FW44, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aunque la parada de la última vuelta funcionó a la perfección para conseguir ese valioso punto, Isola señaló que Williams tuvo la oportunidad de hacerlo aún mejor.

"Estoy seguro de que hicieron sus cálculos, pero parando quizás un par de vueltas antes podrían haber intentado presionar también para conseguir la vuelta rápida - ¡porque con el neumático blando es posible!"