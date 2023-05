El mundial de F1 está realmente comprimido, hasta el punto de que no se han encontrado fechas lógicas para una posible recuperación del GP de Emilia Romagna este año y, muy probablemente, la carrera cancelada este fin de semana se recupere con una continuación del contrato un año a partir del plazo fijado en 2025.

Imola, además de representar el primer GP de Europa de la temporada, ofreció una serie de atractivos importantes: en el Enzo y Dino Ferrari sería la sede donde debutarían las evoluciones de los monoplaza de Ferrari y Mercedes (las de Maranello solo se descubrirán en Barcelona , mientras que los Mercedes revisados ​​y corregidos serán los protagonistas de Montecarlo) y los paquetes de mejora especialmente de Aston Martin.

Pneumatici Pirelli da bagnato: da Monaco saranno disponibili quelle senza l'uso delle termo coperte Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Además de desbaratar los planes de los técnicos de los equipos a la hora de definir la secuencia de novedades a introducir en los respectivos monoplazas, hay otros dos aspectos que merecen ser analizados: la carrera de Santerno habría puesto de relieve los nuevos neumáticos Cinturato que Pirelli ha desarrollado para mojado: se trata de neumáticos que van en la dirección de la sostenibilidad tan buscada por la F1, por lo que pueden montarse sin calentarse previamente en la manta térmica.

En este caso, el debut se aplazará a la primera sesión en mojado: por lo tanto, la oferta de lluvia estará disponible en el GP de Mónaco, aunque la esperanza es que no haya mal tiempo en el Principado, mientras que la primera calificación con el nuevo formato experimental que supone la disputa de la Q1 con el compuesto duro (blanco), la Q2 con el medio (amarillo) y la Q3 con el blando (rojo) también está pendiente.

El tema aún no ha sido debatido por la F1, la FIA y Pirelli, pero es fácil hacer predicciones: obviamente, la nueva clasificación no se adoptará en el GP de Mónaco porque la formación de la parrilla puede tener un impacto en el resultado final, por lo que no se trata de añadir dificultades a las que ya existen en el Principado.

Además, Pirelli es consciente de que no hace falta añadir dos incógnitas, por lo que propondrá evitar que la clasificación con los compuestos obligatorios coincida con las Carreras Sprint, sobre todo ahora que viven en su propia sesión cronometrada, por lo que las eliminamos de la lista el GP de Austria (2 de julio) y el GP de Bélgica (30 de julio).

Si el experimento se llevará a cabo antes de las vacaciones de verano, también debemos excluir el GP de Gran Bretaña, donde el único proveedor traerá los neumáticos nuevos con la carcasa reforzada que se adoptarán a partir de Silverstone para el resto de la temporada 2023.

Sarà il GP del Canada la sede della prima qualifica sperimentale con l'obbligo nell'uso delle mescole? Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dado que el segundo experimento con la nueva calificación estaba previsto para el GP de Hungría (de los tres del calendario) el próximo 23 de julio, resulta fácil identificar cuáles son las otras dos posibles citas del calendario: estamos hablando del GP de España (4 de junio) y del siguiente GP de Canadá (18 de junio).

Si bien es cierto que casi todos los equipos presentarán los paquetes aerodinámicos actualizados en Barcelona, ​​es fácil predecir que la calificación experimental se llevará a cabo finalmente en Montreal. Es curioso, sin embargo, analizar lo complicado que es poner en juego algo nuevo que se quiere experimentar, teniendo en cuenta todo lo que gira en torno a la elección de la fecha.

Descubriremos si nuestros análisis y pronósticos también los compartirán los protagonistas del Circo…