¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?

Mientras McLaren se adentra en el duelo por el título de Fórmula 1 de 2025 con sus dos pilotos en liza por el campeonato del mundo contra Max Verstappen, dos palabras surgen una y otra vez: papaya rules.

La frase fue acuñada por el director del equipo Andrea Stella - "A Andreas le gusta inventar nombres diferentes para cosas diferentes", explicó Lando Norris- y salió a relucir por primera vez el 1 de septiembre de 2024, antes del Gran Premio de Italia.

Norris y Oscar Piastri cerraron la primera fila de la parrilla en Monza, donde son frecuentes los incidentes en la primera curva.

"En cuanto a la aproximación a la primera curva, nuestra recomendación es siempre la de 'correr con las papaya rules'", dijo Stella. "Siempre tienes cuidado con cualquier otro competidor, pero si el coche es papaya tienes aún más cuidado, porque tenemos que asegurarnos, especialmente siendo el coche tan competitivo, de ver la bandera a cuadros.

"Intentamos alejarnos de este tipo de mentalidad de que mi principal competidor es mi compañero de equipo, porque no es productivo".

En la primera vuelta de la carrera, Piastri rodeó a Norris por el exterior en la Variante della Roggia, arrebatándole el liderato con un movimiento extraordinario que desestabilizó a su compañero de equipo y le hizo perder la segunda posición en favor de Charles Leclerc, algo que no era lo óptimo, ya que Norris aún tenía opciones al título.

Lando Norris, McLaren MCL38 lucha con Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Cuando se le pidió que explicara las reglas de la papaya después de la carrera, el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, dijo a Sky: "Las papaya rules son, es tu compañero de equipo, compite duro, compite limpio, no te toques. Eso es lo que ha pasado. Fue un adelantamiento agresivo, así que es una conversación que tendremos, fue un poco angustioso en el pitwall. Pero en realidad es, ya sabes, respetar a tu compañero de equipo".

Preguntado posteriormente sobre si la maniobra de Piastri estaba dentro de las reglas de la papaya, Stella dijo: "Tendremos que revisarlo junto con los pilotos, ver los vídeos, entender su punto de vista, y luego evaluaremos juntos si cumplieron plenamente o no".

"Sacaremos las conclusiones, si es que tenemos que sacar alguna conclusión, y ajustaremos las papaya rules para que nos permitan seguir de la mejor manera posible tanto el campeonato de constructores como el de pilotos".

En pocas palabras, el objetivo inicial de las papaya rules era que los pilotos de McLaren no chocaran entre sí.

"Las papaya rules son sólo una forma rápida para un ingeniero de carrera de recordar a nuestros pilotos que no queremos ver ningún contacto entre los dos coches papaya, corremos respetuosamente, y sin riesgos", tuvo que aclarar Stella el fin de semana siguiente en Sky. "Todo el tema de cómo perseguimos el campeonato no está contemplado en el reglamento papaya".

En otras palabras, no se trataba de órdenes de equipo. Sin embargo, así es como las papaya rules pasaron a entenderse rápidamente en los medios de comunicación y luego por el paddock en general, mientras se debatía el posible apoyo de Piastri a la candidatura de Norris al título de 2024.

De cara al inicio de la temporada 2025, Norris anunció: "No hay reglas de papaya, de momento no hay nada. Somos libres de correr".

Esto fue algo ambiguo en cuanto a lo que se refería exactamente.

Lando Norris, McLaren Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Entonces las cosas empezaron a calentarse cuando Norris chocó con Piastri en el Gran Premio de Canadá.

"En los próximos días tendremos que profundizar en lo que se necesita para asegurarnos de que cuando salimos a correr, preservamos los márgenes que se requieren", dijo Stella. "Tendremos conversaciones, y las conversaciones pueden ser incluso duras".

Dos semanas después, Piastri estuvo a punto de chocar con su compañero de equipo en Austria. Su ingeniero de carrera, Tom Stallard, le avisó por radio: "El pitwall ha decidido que la maniobra de la curva 4 era demasiado marginal. No podemos volver a hacerla". Esto implicaba que la maniobra era demasiado arriesgada según las normas de la papaya, pero Brown la calificó de "batalla épica".

El fin de semana siguiente surgió el primer problema de equidad. El líder de la carrera, Piastri, recibió una penalización de 10 segundos por frenar de forma errática en Silverstone, en condiciones de coche de seguridad. "No creo que la penalización de antes fuera muy justa. Creo que deberíamos volver a cambiar y correr", sugirió. McLaren declinó lanzar una orden de equipo.

Piastri admitió después de la carrera que el intercambio de posiciones con Norris "no habría sido particularmente justo", ya que "Lando no hizo nada malo", pero mostró la creciente tensión en McLaren en su intento de gestionar los contendientes por el título, que estaban separados por sólo ocho puntos.

En una entrevista concedida a Motorsport.com durante las vacaciones de verano, Piastri insistió: "Siempre se ha hablado mucho más de las reglas de papaya de lo que realmente hay. Se trata literalmente de una regla: no chocar unos contra otros".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Stella reiteró esa postura cuando la F1 volvió a reunirse en Zandvoort, con una advertencia: "Son libres de correr en el sentido de que queremos darles la oportunidad de expresar su talento, sus habilidades, sus aspiraciones, pero por ejemplo, esto siempre debe hacerse dentro de los límites del interés del equipo en primer lugar, y el interés del equipo puede tener diferentes significados dependiendo de la situación."

Y hubo una situación así el fin de semana siguiente en Monza, cuando McLaren hizo todo lo posible para mantener las posiciones de sus pilotos - Norris segundo y Piastri tercero - durante sus últimas paradas en boxes, sólo para que un cambio de neumáticos chapucero dejara a Norris atrás. Al australiano se le pidió entonces que le dejara pasar.

Piastri se mostró desafiante por radio: "Dijimos que un pitstop lento formaba parte de las carreras, así que no sé qué ha cambiado". Tras la carrera, su discurso había cambiado un poco, ya que calificó la orden de "petición justa".

Norris tocó a Piastri en la salida de Singapur mientras adelantaba a su compañero de equipo, a lo que McLaren reaccionó dando prioridad a Piastri para elegir en qué orden salir de boxes en la calificación de Austin. Pero el equipo dio marcha atrás después de que Piastri fuera el principal culpable de un enredo en la curva 1 en la carrera al sprint del día siguiente, en el que Norris se vio envuelto, aunque fue sobre todo un incidente de carrera.

Finalmente, en la penúltima ronda de la temporada en Qatar, McLaren cometió un grave error de estrategia cuando el coche de seguridad neutralizó la carrera, no entrando en boxes al no saber cómo proceder sin favorecer a un piloto en detrimento de otro. Piastri y Norris rodaban primero y tercero, pero acabaron segundo y cuarto mientras Verstappen ganaba y se acercaba aún más en el campeonato.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

Así pues, Norris llega a la cita decisiva por el título aventajando a Verstappen en 12 puntos y a Piastri en 16. Aunque en teoría este último tiene libertad para correr, Brown ha afirmado que se le pediría que pasara a su lado si se tratara de una llamada por el título.

"Vamos a empezar el fin de semana como hemos hecho con los otros 23, que es entrar dando las mismas oportunidades a los dos pilotos", ha dicho el estadounidense. "Así que vamos a usar el sentido común. No vamos a tirar por la borda un campeonato de pilotos por un sexto y un séptimo puesto, un tercero y un cuarto, un quinto y un sexto".

"Si uno de nuestros pilotos no tiene la oportunidad, creo que todo lo que hacemos, lo hacemos con los pilotos. Así que ellos saben cuál es el plan de juego para este fin de semana, y fuera de nuestro equipo de carreras estás un poco condenado si lo haces, condenado si no lo haces. Así que vamos a ser fieles a nuestros principios de carrera. Queremos ganar el campeonato de constructores, y lo hemos hecho. Queremos ganar el de pilotos, así que ya veremos cómo se desarrolla la carrera".

Así que, mientras se desarrolla el GP de Abu Dhabi, las reglas de la papaya que tienen "diferentes significados dependiendo de la situación" -según Stella- sin duda serán útiles.

