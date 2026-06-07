Explicación: Por qué Colapinto y tantos pilotos fueron penalizados en el GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco produjo una serie de sanciones por exceso de velocidad en el pitlane. Los documentos de la FIA publicados después de la carrera revelan que en todos los casos la infracción fue inferior a un kilómetro por hora. Para Oscar Piastri, George Russell, Franco Colapinto y Pierre Gasly, el exceso fue de solo 0.1 km/h.

Después de la accidentada carrera en el principado, la FIA revisó sus propias líneas de cronometraje y equipos de medición y no encontró anomalías. En cambio, el organismo rector cree que el problema está relacionado con la trazada que eligieron los pilotos al entrar al pitlane.

En Mónaco, la entrada al pitlane puede recortarse ligeramente. Hay una curva en la entrada al pitlane donde los pilotos pueden efectivamente seguir recto por el lado derecho durante una corta distancia, ganando unos pocos metros.

Según un portavoz de la FIA, la medición comienza en el momento en que la primera rueda del coche entra en el carril rápido. En el caso de recortar la entrada, sería la rueda delantera izquierda.

Debido a que el sistema mide la velocidad media a través del pitlane usando bucles electrónicos de cronometraje incrustados en la superficie de la pista y el transpondedor oficial FIA del coche, todas las infracciones terminaron siendo extremadamente pequeñas. En todos los sectores del pitlane, el efecto se promedia a menos de un kilómetro por hora.

Lewis Hamilton, que aun así terminó segundo pese a recibir una penalización de cinco segundos, respaldó esa teoría y cree que la trazada elegida también fue la causa de su propia sanción.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"No iba con exceso de velocidad. Creo que es simplemente la forma en que es el pitlane. Llevo años haciendo este pitlane. No es como si hubiera entrado y no hubiera pulsado el botón o algo así. El limitador del pitlane se activa inmediatamente", dijo Hamilton en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Creo que es simplemente la trazada que tomas, que es la misma trazada que todos hemos tomado durante años, donde entras, recortas un poco parte de la línea blanca, agachas la cabeza y sales. Y me sorprendió escuchar que iba con exceso de velocidad porque en realidad no estaba por encima de la velocidad.

"Creo que es la distancia y algo que realmente necesitamos analizar porque escuché que hoy le pasó a mucha gente y probablemente en realidad no iban con exceso de velocidad."

El control de carrera destacó el riesgo antes de la carrera

La FIA ha declarado que el control de carrera advirtió a los equipos sobre este posible problema antes de la carrera, tanto en términos de la velocidad como de la distancia real del pitlane que se mide, y aconsejó a los pilotos tomar la línea de entrada más abierta.

Un detalle notable es que, aparte de Hamilton, todos los pilotos sancionados usaban unidades de potencia Mercedes. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la unidad de potencia en sí ni con la calibración del limitador del pitlane.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, reconoció que, también en el caso de Piastri, el problema parece estar relacionado con la trazada tomada hacia el pitlane.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Creemos que podría venir de recortar demasiado. Creo que esa es la hipótesis en este momento, así que le dijimos a Oscar que simplemente evitara eso", dijo Stella.

"Pero al principio no se entendía. Sabemos que a veces cuando recortas demasiado esto puede hacer que se te mida por encima del limitador de velocidad. Pero de momento no sabemos más."

Alpine ha solicitado un derecho de revisión sobre el asunto, ya que Pierre Gasly cree que le han "robado" un podio en el GP de Mónaco.