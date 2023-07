La realidad de las especulaciones de Norris a Red Bull o Ferrari

El mercado de Ferrari no existe por el momento. La escudería del Cavallino Rampante no ha empezado a hablar de renovaciones con Charles Leclerc y Carlos Sainz, es decir, los dos pilotos que figuran en la lista de prioridades para la ampliación del contrato: es concebible que las primeras charlas se produzcan después del GP de Italia en Monza, no antes.

Los rumores de estos días, por tanto, desde Maranello ni se toman en consideración ni se comentan: Lando Norris, rotundo segundo en el GP de Gran Bretaña con el renacido McLaren, fue puesto inmediatamente en la rampa de lanzamiento por el blog de Joe Saward, comparando el interés de la Scuderia con el de Red Bull.

Lando Norris es felicitado por Zak Brown tras su segundo puesto en Silverstone Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

En Silverstone, Mark Berryman, el mánager que sigue a Norris, fue visto hablando con Helmut Marko, dando contenido a los rumores que el propio asesor austriaco había alimentado, admitiendo que el británico es el joven más fuerte y que sería un privilegio llevarse bien con Max Verstappen.

El inglés, protegido de Zak Brown, es un fijo en el equipo de Woking y Lando tiene contrato en vigor hasta 2025, por lo que las especulaciones británicas pueden ser útiles para subir la cotización de Lando y nada más.

Norris, por tanto, no entra en los planes de Ferrari porque lo que se respira en Maranello es que quieren ampliar la pareja existente, que, salvo algún nerviosismo estéril últimamente, está probada y bien compenetrada. La Scuderia, por tanto, no parece comprometida con el mercado.

Alexander Albon, Williams Foto: Erik Junius

Incluso las especulaciones sobre Alexander Albon, que se ha relanzado al volante de Williams tras el varapalo que recibió de Milton Keynes, no llevan a ninguna parte. El anglo-tailandés no ha respondido con creces a la llamada de Red Bull (el Marko de siempre le habría 'sondeado' para ocupar posiblemente el cockpit de Sergio Pérez) porque prefiere esperar a que se abra una puerta en Maranello. Con Leclerc y Sainz bien asentados, no hay esperanza de acunar ilusiones que no tienen nada de concreto.