Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Qatar

F1 2025: Escenarios matemáticos para definir al campeón en el GP de Abu Dhabi

La lucha por el título se decidirá en Abu Dhabi. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para la carrera que definirá el cetro.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Por primera vez desde 2010, el título de Fórmula 1 se decidirá entre más de dos pilotos, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri todavía en liza, tras la victoria del holandés en el Gran Premio de Qatar.

Norris todavía llega a la ronda de Abu Dabi con una ventaja significativa, ya que se convertirá en campeón del mundo si termina la carrera de Yas Marina en el podio.

Verstappen y Piastri, sin embargo, necesitan tanto un podio como un desastre para Norris - pero cosas más raras han pasado.

Lando Norris campeón en Abu Dhabi si...

Lando Norris Max Verstappen oSCAR PIASTRI
Norris gana a pesar de todo Norris gana a pesar de todo
Norris gana a pesar de todo Norris gana a pesar de todo
Norris gana a pesar de todo Norris gana a pesar de todo
2º o inferior Norris puede ganar a pesar de todo
2º o inferior Norris puede ganar a pesar de todo
Sexto 2º o inferior 2º o inferior
Séptimo 2º o inferior 2º o inferior
3º o inferior 2º o inferior
Noveno 4º o inferior 2º o inferior
décimo 4º o inferior 3º o inferior
11º o inferior 4º o inferior 3º o inferior

Max Verstappen campeón en Abu Dhabi si...

Lando Norris Max Verstappen oSCAR PIASTRI
4º o inferior Verstappen gana a pesar de todo
8º o inferior 3º o inferior
9º o inferior 2º o inferior

Oscar Piastri campeón en Abu Dhabi si...

Lando Norris Max Verstappen oSCAR PIASTRI
6º o inferior Piastri gana a pesar de todo
10º o inferior 4º o inferior

¿Cuántos puntos tendrán si terminan...?

  Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri
433 421 417
426 414 410
423 411 407
420 408 404
418 406 402
416 404 400
Séptimo 414 402 398
412 400 396
Noveno 410 398 394
Décimo 409 397 393
Undécimo+ 408 396 392

En caso de desempate, Norris se impone a Piastri y Verstappen gracias a sus segundos puestos

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La estratega de Red Bull tras el GP de Qatar: "Todos preguntaban: '¿Estás segura?'"
Artículo siguiente Piastri: Está claro que nos equivocamos de estrategia en Qatar

Comentarios destacados
Benjamin Vinel
Más de
Benjamin Vinel
Antonelli explica la maniobra que benefició a Norris en el GP de Qatar de F1

Antonelli explica la maniobra que benefició a Norris en el GP de Qatar de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Antonelli explica la maniobra que benefició a Norris en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025

Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Qué necesita Norris para ser campeón de F1 en el GP de Qatar 2025
Max Verstappen
Más de
Max Verstappen
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?
Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026

Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026
La estratega de Red Bull tras el GP de Qatar: "Todos preguntaban: '¿Estás segura?'"

La estratega de Red Bull tras el GP de Qatar: "Todos preguntaban: '¿Estás segura?'"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
La estratega de Red Bull tras el GP de Qatar: "Todos preguntaban: '¿Estás segura?'"
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"

Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"
Piastri: Está claro que nos equivocamos de estrategia en Qatar

Piastri: Está claro que nos equivocamos de estrategia en Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri: Está claro que nos equivocamos de estrategia en Qatar
McLaren explica su estrategia fallida en el GP de Qatar de F1

McLaren explica su estrategia fallida en el GP de Qatar de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
McLaren explica su estrategia fallida en el GP de Qatar de F1

Últimas noticias

F1 GP Qatar 2025: Ganadores y perdedores de la carrera

F1 GP Qatar 2025: Ganadores y perdedores de la carrera

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
F1 GP Qatar 2025: Ganadores y perdedores de la carrera
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
¿McLaren se anotó un gol en contra en el GP de Qatar de F1?
Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026

Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026
Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"

Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Norris lamenta carrera de Qatar: "Nos arriesgamos y no debimos hacerlo"

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros