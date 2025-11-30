F1 2025: Escenarios matemáticos para definir al campeón en el GP de Abu Dhabi
La lucha por el título se decidirá en Abu Dhabi. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para la carrera que definirá el cetro.
Por primera vez desde 2010, el título de Fórmula 1 se decidirá entre más de dos pilotos, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri todavía en liza, tras la victoria del holandés en el Gran Premio de Qatar.
Norris todavía llega a la ronda de Abu Dabi con una ventaja significativa, ya que se convertirá en campeón del mundo si termina la carrera de Yas Marina en el podio.
Verstappen y Piastri, sin embargo, necesitan tanto un podio como un desastre para Norris - pero cosas más raras han pasado.
Lando Norris campeón en Abu Dhabi si...
|Lando Norris
|Max Verstappen
|oSCAR PIASTRI
|1º
|Norris gana a pesar de todo
|Norris gana a pesar de todo
|2º
|Norris gana a pesar de todo
|Norris gana a pesar de todo
|3º
|Norris gana a pesar de todo
|Norris gana a pesar de todo
|4º
|2º o inferior
|Norris puede ganar a pesar de todo
|5º
|2º o inferior
|Norris puede ganar a pesar de todo
|Sexto
|2º o inferior
|2º o inferior
|Séptimo
|2º o inferior
|2º o inferior
|8ª
|3º o inferior
|2º o inferior
|Noveno
|4º o inferior
|2º o inferior
|décimo
|4º o inferior
|3º o inferior
|11º o inferior
|4º o inferior
|3º o inferior
Max Verstappen campeón en Abu Dhabi si...
|Lando Norris
|Max Verstappen
|oSCAR PIASTRI
|4º o inferior
|1º
|Verstappen gana a pesar de todo
|8º o inferior
|2º
|3º o inferior
|9º o inferior
|3º
|2º o inferior
Oscar Piastri campeón en Abu Dhabi si...
|Lando Norris
|Max Verstappen
|oSCAR PIASTRI
|6º o inferior
|Piastri gana a pesar de todo
|1º
|10º o inferior
|4º o inferior
|2º
¿Cuántos puntos tendrán si terminan...?
|Lando Norris
|Max Verstappen
|Oscar Piastri
|1º
|433
|421
|417
|2º
|426
|414
|410
|3º
|423
|411
|407
|4º
|420
|408
|404
|5º
|418
|406
|402
|6º
|416
|404
|400
|Séptimo
|414
|402
|398
|8ª
|412
|400
|396
|Noveno
|410
|398
|394
|Décimo
|409
|397
|393
|Undécimo+
|408
|396
|392
En caso de desempate, Norris se impone a Piastri y Verstappen gracias a sus segundos puestos
