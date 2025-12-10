Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1

F1 2025: la lista de pilotos mejor pagados según Forbes

Los 10 pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 en 2025 según Forbes: Verstappen lidera, Hamilton sorprende y Norris queda tercero.

Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

La temporada 2025 de la Fórmula 1 concluyó y con ello llegaron algunas conclusiones clave, entre ellas el dinero que ganaron los pilotos a lo largo del año, de acuerdo con la revista Forbes, especializada en este tipo de rankings financieros.

En 2025, los diez pilotos mejor pagados de la F1 sumaron un total estimado de US$ 363 millones en salarios y bonos, lo que representa un incremento del 15 % respecto a la lista publicada en 2024.

¿Quién fue el piloto mejor pagado en la F1 2025?

Aunque Lando Norris se consagró campeón del mundo tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, no fue el piloto mejor pagado de la temporada, ni siquiera el segundo. El británico obtuvo US$ 57.5 millones, compuestos por US$ 18 millones de salario base y entre US$ 29.5 y 39.5 millones en bonos por rendimiento.

El primer lugar del ranking fue para Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, quien encabezó la lista con US$ 76 millones (US$ 65 millones de salario y US$ 11 millones en bonos), consolidándose como el piloto mejor pagado de la Fórmula 1 por cuarto año consecutivo.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Erik Junius

En la segunda posición apareció Lewis Hamilton, quien pese a una temporada sin grandes resultados deportivos fue el segundo mejor remunerado. Tras su llegada a Ferrari en 2025, luego de más de una década en Mercedes, el siete veces campeón del mundo recibió un salario récord de US$ 70 millones, más US$ 0.5 millones en bonos.

Este panorama confirma que el valor comercial de los pilotos sigue en ascenso, independientemente de los resultados en pista, y refleja cómo la Fórmula 1 continúa consolidándose como una industria multimillonaria.

Promo App

Promo App

La cuarta posición fue para Oscar Piastri, quien percibió US$ 37.5 millones, de los cuales US$ 10 millones fueron salario y el resto bonos, lo que representa una reducción cercana a los US$ 20 millones respecto a los líderes.

Según Forbes, Charles Leclerc ocupó el quinto lugar con US$ 30 millones, correspondientes únicamente a salario, sin bonos adicionales reportados.

Más de la F1:

Top 10 pilotos mejor pagados de la F1 en 2025 (Forbes)

  1. Max Verstappen – US$ 76.0 millones
  2. Lewis Hamilton – US$ 70.5 millones
  3. Lando Norris – US$ 57.5 millones
  4. Oscar Piastri – US$ 37.5 millones
  5. Charles Leclerc – US$ 30.0 millones
  6. Fernando Alonso – US$ 26.5 millones
  7. George Russell – US$ 26.0 millones
  8. Lance Stroll – US$ 13.5 millones
  9. Carlos Sainz – US$ 13.0 millones
  10. Kimi Antonelli – US$ 12.5 millones

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Cadillac prueba en el túnel el efecto del lavado en el alerón delantero

Comentarios destacados

Últimas noticias

F1 Academy añade Silverstone y Austin al calendario de siete rondas de 2026

F1 Academy añade Silverstone y Austin al calendario de siete rondas de 2026

F1 Academy
F1AC F1 Academy
F1 Academy añade Silverstone y Austin al calendario de siete rondas de 2026
F1 2025: la lista de pilotos mejor pagados según Forbes

F1 2025: la lista de pilotos mejor pagados según Forbes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 2025: la lista de pilotos mejor pagados según Forbes
Cadillac prueba en el túnel el efecto del lavado en el alerón delantero

Cadillac prueba en el túnel el efecto del lavado en el alerón delantero

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Cadillac prueba en el túnel el efecto del lavado en el alerón delantero
La FIA hace un cambio para 2026 por una queja habitual en las carreras sprint de la F1

La FIA hace un cambio para 2026 por una queja habitual en las carreras sprint de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La FIA hace un cambio para 2026 por una queja habitual en las carreras sprint de la F1

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros