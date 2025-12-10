La temporada 2025 de la Fórmula 1 concluyó y con ello llegaron algunas conclusiones clave, entre ellas el dinero que ganaron los pilotos a lo largo del año, de acuerdo con la revista Forbes, especializada en este tipo de rankings financieros.

En 2025, los diez pilotos mejor pagados de la F1 sumaron un total estimado de US$ 363 millones en salarios y bonos, lo que representa un incremento del 15 % respecto a la lista publicada en 2024.

¿Quién fue el piloto mejor pagado en la F1 2025?

Aunque Lando Norris se consagró campeón del mundo tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, no fue el piloto mejor pagado de la temporada, ni siquiera el segundo. El británico obtuvo US$ 57.5 millones, compuestos por US$ 18 millones de salario base y entre US$ 29.5 y 39.5 millones en bonos por rendimiento.

El primer lugar del ranking fue para Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, quien encabezó la lista con US$ 76 millones (US$ 65 millones de salario y US$ 11 millones en bonos), consolidándose como el piloto mejor pagado de la Fórmula 1 por cuarto año consecutivo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

En la segunda posición apareció Lewis Hamilton, quien pese a una temporada sin grandes resultados deportivos fue el segundo mejor remunerado. Tras su llegada a Ferrari en 2025, luego de más de una década en Mercedes, el siete veces campeón del mundo recibió un salario récord de US$ 70 millones, más US$ 0.5 millones en bonos.

Este panorama confirma que el valor comercial de los pilotos sigue en ascenso, independientemente de los resultados en pista, y refleja cómo la Fórmula 1 continúa consolidándose como una industria multimillonaria.

La cuarta posición fue para Oscar Piastri, quien percibió US$ 37.5 millones, de los cuales US$ 10 millones fueron salario y el resto bonos, lo que representa una reducción cercana a los US$ 20 millones respecto a los líderes.

Según Forbes, Charles Leclerc ocupó el quinto lugar con US$ 30 millones, correspondientes únicamente a salario, sin bonos adicionales reportados.

Top 10 pilotos mejor pagados de la F1 en 2025 (Forbes)

Max Verstappen – US$ 76.0 millones Lewis Hamilton – US$ 70.5 millones Lando Norris – US$ 57.5 millones Oscar Piastri – US$ 37.5 millones Charles Leclerc – US$ 30.0 millones Fernando Alonso – US$ 26.5 millones George Russell – US$ 26.0 millones Lance Stroll – US$ 13.5 millones Carlos Sainz – US$ 13.0 millones Kimi Antonelli – US$ 12.5 millones