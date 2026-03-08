F1 2026 Australia: Estado del campeonato de pilotos y contructores
Ganador del Gran Premio de Australia, George Russell lidera el campeonato por primera vez en su carrera. Descubre la clasificación de pilotos y constructores tras la primera carrera de la temporada en Melbourne.
George Russell, poleman y ganador del Gran Premio de Australia en la apertura de la temporada 2026 de Fórmula 1, es evidentemente el primer líder del campeonato al abandonar Melbourne para dirigirse a Shanghái. El británico se embolsó los 25 puntos de la victoria, por delante de su compañero de equipo Kimi Antonelli y los dos pilotos de Ferrari.
La primera prueba de la temporada ha marcado una clara jerarquía inicial, con Mercedes acumulando desde el principio el máximo de puntos posibles en el campeonato de constructores, por delante de la Scuderia. Al término de esta primera prueba, McLaren es la tercera fuerza, por delante de Red Bull, gracias a los puntos salvados por Lando Norris y Max Verstappen, respectivamente.
Campeonato de pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|G. RussellMercedes
|25
|2
|K. AntonelliMercedes
|18
|3
|C. LeclercFerrari
|15
|4
|L. HamiltonFerrari
|12
|5
|L. NorrisMcLaren
|10
|6
|M. VerstappenRed Bull
|8
|7
|O. BearmanHaas
|6
|8
|A. LindbladRacing Bulls
|4
|9
|G. BortoletoAudi
|2
|10
|P. GaslyAlpine
|1
|11
|E. OconHaas
|12
|A. AlbonWilliams
|13
|L. LawsonRacing Bulls
|14
|F. ColapintoAlpine
|15
|C. Sainz JrWilliams
|16
|S. PérezCadillac-Ferrari
|17
|L. StrollAston Martin
Campeonato de constructores
|Pos.
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|43
|2
|Ferrari
|27
|3
|McLaren
|10
|4
|Red Bull
|8
|5
|Haas
|6
|6
|Racing Bulls
|4
|7
|Audi
|2
|8
|Alpine
|1
|9
|Williams
|10
|Cadillac-Ferrari
|11
|Aston Martin
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia
Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia
Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia
Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados