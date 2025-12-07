¿Cuándo empieza la F1 2026? Fechas confirmadas de tests y primera carrera

Luego de que el telón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 cayó es momento de pensar en la F1 2026, un año con un importante cambio reglamentario que significará un borrón y cuenta nueva para todos con la llegada de un nuevo reglamento de coches, motores y de una escudería debutante, Cadillac, con Sergio Pérez.

. Si te preguntas cuándo inicia la F1 2026 y qué días se realizarán las pruebas de los nuevos monoplazas, aquí tienes la información oficial confirmada.

Calendario de Tests de Pretemporada F1 2026

A diferencia de las temporadas recientes que contaban con una sola semana de pruebas, el 2026 verá un incremento significativo en el tiempo de pista para que las escuderías pongan a punto las nuevas unidades de potencia y chasis.

En total habrá un total de tres sesiones de pruebas divididas entre España y Bahréin, pero una de ellas siendo totalmente privada.

El calendario de tests queda de la siguiente manera:

Barcelona, España (Circuit de Barcelona-Catalunya): Del 26 al 30 de enero de 2026. Este será un "shakedown" extendido de cinco días, marcando el regreso de la pretemporada al trazado catalán, ideal para la logística de los equipos europeos. Aquí no se permitirá la presencia de prensa o de público y todo será a puerta cerrada. Sakhir, Bahréin (Circuito Internacional de Bahréin): Del 11 al 13 de febrero de 2026. La segunda tanda se traslada al Medio Oriente para buscar condiciones de clima más representativas de carrera y ya con puertas abiertas y transmisión en F1 TV. Sakhir, Bahréin (Circuito Internacional de Bahréin): Del 18 al 20 de febrero de 2026. La última oportunidad para afinar detalles antes del arranque oficial del campeonato también con transmisión por F1 TV.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de F1?

Una vez concluida la pretemporada, la F1 se dirigirá al histórico trazado del Albert Park para el Gran Premio de Australia.

Fecha de inicio: Del 6 al 8 de marzo de 2026 .

Del . Lugar: Circuito de Albert Park, Melbourne.

Este calendario devuelve a Australia su estatus de carrera inaugural, desplazando a las citas de Medio Oriente que habían abierto los campeonatos recientes.

¿Cuántas carreras tendrá la temporada 2026 de la F1?

La campaña 2026 de la máxima categoría constará de 24 carreras destacando en Latinoamérica la presencia del GP de la Ciudad de México.

1. GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

6-8 de marzo (Melbourne) 2. GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

13-15 de marzo (Shanghái) 3. GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

27-29 de marzo (Suzuka) 4. GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

10-12 de abril (Sakhir) 5. GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

17-19 de abril (Jeddah) 6. GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

1-3 de mayo (Miami Gardens) 7. GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

22-24 de mayo (Montreal) 8. GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

5-7 de junio (Montecarlo) 9. GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

12-14 de junio (Montmeló) 10. GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

26-28 de junio (Spielberg) 11. GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

3-5 de julio (Silverstone) 12. GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

17-19 de julio (Spa-Francorchamps) 13. GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

24-26 de julio (Budapest) 14. GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

21-23 de agosto (Zandvoort) 15. GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

4-6 de septiembre (Monza) 16. GP de España (Madrid): 11-13 de septiembre (Madrid - NUEVO )

11-13 de septiembre (Madrid - ) 17. GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

25-27 de septiembre (Bakú) 18. GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

9-11 de octubre (Marina Bay) 19. GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

23-25 de octubre (Austin) 20. GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1 de noviembre (Hermanos Rodríguez)

30 de octubre - 1 de noviembre (Hermanos Rodríguez) 21. GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

6-8 de noviembre (Interlagos) 22. GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

19-21 de noviembre (Las Vegas Strip) 23. GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

27-29 de noviembre (Lusail) 24. GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)