F1 2026 vs Hypercar: ¿dónde está el mayor desafío para el piloto?

Desde su introducción en pista esta temporada, los F1 del reglamento 2026 generan casi unanimidad en un punto: exigen muchísimo trabajo a los pilotos.

Entre la enorme gestión energética, la aerodinámica activa, los diferentes modos de funcionamiento y la necesidad de optimizar permanentemente cada fase de la vuelta, varios actores del paddock ya han mencionado una carga mental particularmente elevada al volante.

Una descripción que recuerda inevitablemente a la de los Hypercars del WEC, también equipados con sofisticados sistemas híbridos y enfrentados a desafíos de gestión de la energía.

La comparación entre las dos disciplinas vuelve así regularmente en las conversaciones del paddock. Pero ¿cuál de estas máquinas representa realmente el mayor desafío para los pilotos?

"La F1, por lejos", sentencia inmediatamente Sébastien Buemi a Motorsport.com. Triple ganador de las 24 Horas de Le Mans y vinculado con Toyota en WEC desde 2013, el suizo es también piloto de desarrollo para Red Bull Racing en Fórmula 1. En ese sentido, ya ha acumulado muchas horas de simulador al volante de los monoplazas del reglamento 2026.

"La F1 se parece mucho más a la Fórmula E [Buemi también es piloto de FE desde 2014, nota del editor] o a lo que eran los LMP1 [antecesor de los Hypercar, nota del editor]. Aquí no hay nada."

"Aquí, tienes tu tracción a las cuatro ruedas a 190 [km/h], gasolina, tienes toda la que quieras. Haces gestión de energía de vez en cuando si quieres dar una vuelta más, pero no hay nada que gestionar. En F1, ahora es mucho más complicado. Es más del tipo FE."

Théo Pourchaire es piloto de desarrollo de Mercedes en F1. Photo by: Mercedes AMG

Más matizado, Théo Pourchaire, al volante del Peugeot 9X8 Nº 94 en WEC y también piloto de desarrollo para Mercedes en Fórmula 1, describe dos filosofías muy diferentes entre los F1 y los Hypercars, con una diferencia particularmente marcada en la conducción: la aceleración y el nerviosismo de los monoplazas.

"Es muy diferente, porque en realidad la F1 ahora, su sistema tiene un enorme despliegue de energía al principio de la aceleración, así que hay muchísima potencia, hay 1000 caballos que llegan en cuanto se toca el acelerador, solo hay dos ruedas motrices", declaró el francés a Motorsport.com.

"El Hypercar, con el híbrido que se activa por encima de 190 km/h, es un poco diferente. Es más calmado, aun así hay menos potencia, son más bien coches hechos para correr carreras de 24 horas. En la F1, realmente se siente que es muy nervioso, sobre todo los nuevos, son muy, muy, muy nerviosos en la aceleración."

Son dos tipos de concentración diferentes.

Victor Martins es piloto de desarrollo de Williams en la F1. Photo by: Alpine

En cuanto a la carga mental, Théo Pourchaire coincide con la opinión de Sébastien Buemi: "Yo diría igualmente que la F1, va tan rápido en circuitos como Mónaco, por ejemplo, que creo que todo llega tan deprisa que de verdad hay que ser reactivo, estar muy concentrado en el momento presente."

"El WEC es más largo, es más trabajo mental a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, modos de motor o ciertos modos en el volante que cambiar. Tenemos el tráfico que gestionar, tenemos la noche que puede caer. Son dos tipos de concentración diferentes."

Una constatación que también comparte Victor Martins, piloto de Alpine en WEC y de simulador para Williams en Fórmula 1. "Yo diría que hoy en día, la F1 es un nivel todavía más complicado, es un verdadero rompecabezas."

"De hecho, estuve en el Gran Premio de Canadá como piloto de reserva. Pude descubrir, escuchar a los pilotos, la radio, los debriefs, y no hay que tener dolor de cabeza por la mañana al levantarse. El Hypercar, también es muy complicado, pero la F1, con el coche actual, lo es todavía más."

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