F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la clasificación con Colapinto
La última sesión de clasificación de la F1 2025 se disputará este sábado en Abu Dhabi y así podrás seguirla.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Luego de la jornada del viernes en Yas Marina, solo Lando Norris y Max Verstappen figuraron en las primeras posiciones, mientras Oscar Piastri quedó fuera de los cinco mejores.
Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Alpine, aunque ambos rezagados por la situación del coche.
¿Dónde ver la F1 en Argentina?
Los aficionados de Argentina pueden disfrutar de cada carrera de la Fórmula 1 a través de Disney+ Premium, además de algunas carreras en ESPN por televisión.
FOX Sports también transmite algunas carreras en vivo y otras en diferido.
¿Dónde ver la F1 en Colombia?
En Colombia, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver principalmente a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.
¿Dónde ver la F1 en Chile, Paraguay y Uruguay?
En estos territorios, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.
¿Dónde ver la F1 en México?
Los fanáticos mexicanos pueden ver la Fórmula 1 a través de Sky Sports del sistema de televisión Izzi y Sky.
¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?
F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.
F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.
F1 TV Pro eleva la experiencia al incluir transmisiones en vivo de todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— con opciones de cámaras a bordo, radio de equipo y telemetría avanzada. También permite personalizar la visualización, alternar pilotos y seguir cada detalle en Full HD.
Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.
Horarios y canales de tevisión del sábado del GP de Abu Dhabi 2025
|
País
|
Televisora
|Sábado
|
México
|
Sky Sports
|
FP3: 4:30
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+
|
FP3: 4:30
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+
|
FP3: 5:30
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+
|
FP3: 6:30
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+
|
FP3: 7:30
|Argentina
|
Disney+
|
FP3: 7:30
