F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver la clasificación con Colapinto

Luego de la jornada del viernes en Yas Marina, solo Lando Norris y Max Verstappen figuraron en las primeras posiciones, mientras Oscar Piastri quedó fuera de los cinco mejores.

Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Alpine, aunque ambos rezagados por la situación del coche.

¿Dónde ver la F1 en Argentina?

Los aficionados de Argentina pueden disfrutar de cada carrera de la Fórmula 1 a través de Disney+ Premium, además de algunas carreras en ESPN por televisión.

FOX Sports también transmite algunas carreras en vivo y otras en diferido.

¿Dónde ver la F1 en Colombia?

En Colombia, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver principalmente a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.

¿Dónde ver la F1 en Chile, Paraguay y Uruguay?

En estos territorios, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.

¿Dónde ver la F1 en México?

Los fanáticos mexicanos pueden ver la Fórmula 1 a través de Sky Sports del sistema de televisión Izzi y Sky.

¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?

F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.

F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.

F1 TV Pro eleva la experiencia al incluir transmisiones en vivo de todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— con opciones de cámaras a bordo, radio de equipo y telemetría avanzada. También permite personalizar la visualización, alternar pilotos y seguir cada detalle en Full HD.

Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.

Horarios y canales de tevisión del sábado del GP de Abu Dhabi 2025

País Televisora Sábado México Sky Sports FP3: 4:30

Q: 8:00 Costa Rica Belice El Salvador Disney+ FP3: 4:30

Q: 8:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ FP3: 5:30

Q: 9:00 Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Disney+ FP3: 6:30

Q: 10:00 Uruguay

Paraguay Chile Disney+

FP3: 7:30

Q: 11:00 Argentina Disney+

Fox Sports Argentina FP3: 7:30

Q: 11:00