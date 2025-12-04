Todos los campeonatos

F1 GP Abu Dhabi 2025: A qué hora y cómo ver las prácticas de O'Ward y Colapinto

Descubre como seguir las dos prácticas libres del viernes del Gran Premio de Abu Dhabi 2025.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Pato O'Ward, McLaren

Pato O'Ward, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Fórmula 1 llega a su cita final de la temporada 2025 en Abu Dhabi y con ello la definición por el campeonato a tres bandas entre Oscar Piastri, Max Verstappen y Lando Norris comenzando este viernes con las prácticas. 

Durante la FP1 el mexicano Pato O'Ward tomará los controles del McLaren de Piastri, mientras que otros novatos también harán apariciones. 

¿Dónde ver la F1 en Argentina?

Los aficionados de Argentina pueden disfrutar de cada carrera de la Fórmula 1 a través de Disney+ Premium, además de algunas carreras en ESPN por televisión.

FOX Sports también transmite algunas carreras en vivo y otras en diferido.

¿Dónde ver la F1 en Colombia?

En Colombia, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver principalmente a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.

¿Dónde ver la F1 en Chile, Paraguay y Uruguay?

En estos territorios, las carreras de Fórmula 1 se pueden ver a través de Disney+ Premium, que transmite la temporada completa en directo. La señal incluye análisis previos, comentarios especializados y programas complementarios dedicados al campeonato.

¿Dónde ver la F1 en México?

Los fanáticos mexicanos pueden ver la Fórmula 1 a través de Sky Sports del sistema de televisión Izzi y Sky.

¿Qué es F1 TV y cómo contratarlo en Latinoamérica?

F1 TV es la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 y está disponible en todo Latinoamérica ofreciendo tres paquetes con características muy distintas para cada tipo de aficionado con diferentes costos dependiendo la región.

F1 TV Access es la opción básica: no transmite carreras en vivo, pero permite ver repeticiones completas, resúmenes, documentales y archivos históricos, además del cronometraje y la telemetría en tiempo real.

F1 TV Pro eleva la experiencia al incluir transmisiones en vivo de todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— con opciones de cámaras a bordo, radio de equipo y telemetría avanzada. También permite personalizar la visualización, alternar pilotos y seguir cada detalle en Full HD.

Finalmente, F1 TV Premium incorpora todos los beneficios de Pro, pero añade mayor calidad de streaming, más dispositivos disponibles de forma simultánea y funciones exclusivas pensadas para quienes buscan la experiencia más completa y profesional de la F1.

Horarios y televisión del viernes del GP de Abu Dhabi 2025

País

Televisora

 Viernes

México Mexico

Sky Sports

FP1: 3:30
FP2: 7:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+

FP1: 3:30
FP2: 7:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+

FP1: 4:30
FP2: 8:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+

FP1: 5:30
FP2: 9:00

Uruguay Uruguay 

Paraguay 

Chile Chile

Disney+

FP1: 6:30
FP2: 10:00
Argentina  Argentina

Disney+
Fox Sports Argentina

FP1: 6:30
FP2: 10:00

