F1 GP Abu Dhabi 2025: Norris lidera sobre Verstappen, Colapinto por delante de Gasly

Lando Norris terminó la última práctica del viernes de 2025 en lo más alto de la clasificación de la FP2 del Gran Premio de Abu Dabi, con más de tres décimas de ventaja sobre Max Verstappen, mientras que Oscar Piastri solo pudo ser 11.º.

Tanto Ollie Bearman como Isack Hadjar rompieron con la tradición en las primeras etapas de la sesión y de inmediato comenzaron a marcar vueltas con el neumático blando. Esto aseguró que, después de que la mayoría de la parrilla completara sus vueltas exploratorias con el neumático medio, los pilotos de Haas y Racing Bulls se colocaran en lo alto de la tabla de tiempos, mientras que Norris encabezaba las vueltas con el compuesto medio.

En medio de las tandas con neumáticos blandos, Max Verstappen salió temprano y marcó un 1m23.446s, una referencia para que su futuro compañero de equipo Hadjar intentara superar; el francés se quedó a unas 0.2s cuando cruzó la meta.

Nico Hulkenberg y George Russell marcaron luego sus primeros intentos con los blandos, cada uno ocupando brevemente el segundo lugar en la tabla, pero ninguno pudo mejorar el tiempo de Verstappen.

Norris salió después a la pista para su primer intento con el compuesto C5 y lanzó el reto con un 1m23.082s, más de tres décimas por delante de Verstappen.

Hubo pocos retadores después, ya que el grupo se centró en tandas largas, dejando la vuelta de Norris sin tocar durante el resto de la sesión, con una diferencia considerable respecto a su compañero Piastri, quien quedó a 0.68s.

Piastri, quien se perdió la FP1 ya que Pato O'Ward tomó su asiento para la sesión, tuvo dificultades para encontrar el equilibrio adecuado durante la parte inicial de la práctica. Esto llevó a McLaren a ajustar su configuración para asegurar que el australiano pudiera obtener las características de manejo que buscaba. Es probable que el trabajo continúe durante la noche, ya que Piastri espera recuperar su forma mostrada en Catar.

El tiempo de Russell se mantuvo como suficiente para ser tercero, mientras que Bearman continuó encontrando ritmo en una nueva tanda con neumáticos blandos y avanzó hasta el cuarto puesto. El piloto de Haas comentó que el VF-25 estaba “insano” y que no sabía de dónde había salido ese ritmo, aparentemente fuerte en las curvas de baja velocidad.

Ambos Sauber terminaron entre los seis primeros, con Nico Hulkenberg quinto y Gabriel Bortoleto sexto; el equipo suizo disputa su última carrera bajo el nombre Sauber antes de convertirse en Audi la próxima temporada.

Hadjar fue séptimo por delante de Charles Leclerc, mientras que Fernando Alonso —quien cedió su lugar a Cian Shields en la FP1— finalizó noveno, por delante de Andrea Kimi Antonelli.

Los 16 primeros quedaron dentro de un segundo, mientras que Yuki Tsunoda y Liam Lawson —quienes se perdieron la FP1 al ceder sus asientos al futuro piloto de Racing Bulls, Arvid Lindblad, y al campeón de la Super Formula, Ayumu Iwasa— quedaron apenas fuera de ese margen.

Los dos Alpine cerraron la tabla, con Franco Colapinto dos décimas por delante de Pierre Gasly.