Q1

El australiano Oscar Piastri fue el mejor con un tiempo de 1m22.605s superando por dos décimas de segundo a Max Verstappen seguido por Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso quien subió en su último giro al cuarto puesto a cuatro décimas del puntero mientras Charles Leclerc resultó quinto.

Lando Norris resultó sexto en la primera sesión.

De nueva cuenta Lewis Hamilton fue eliminado en la primera ronda seguido por Alex Albon, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly y Franco Colapinto.

El argentino solo tuvo un intento final real luego de que su primer registro fue borrado por exceder los límites de pista.

Q2

George Russell logró el mejor tiempo con 1m22.730s superando a Verstappen por solo 0.022s mientras que Norris fue el mejor de los McLaren por delante de un Fernando Alonso que repitió como cuarto por delante de un sorprendente Gabriel Bortoleto que llevó a su Sauber al quinto.

Charles Leclerc, Isack Hadjar, Piastri, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda cerraron los 10 mejores.

Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Antonelli y Lance Stroll fueron los eliminados.

Q3

Max Verstappen, ayudado por el remolque de su compañero Yuki Tsunoda, marcó la tendencia en su primer intento con un giro de 1m22.295s superando por cuatro décimas a Lando Norris antes de que Oscar Piastri se colocara por delante de su compañero en McLaren. Charles Leclerc se posicionaba en cuarto a casi cinco décimas de segundo mientras Russell cerraba los cinco primeros.

Para el intento final, Piastri fue el primero en tomar pista seguido por Norris y Verstappen. El australiano colocó una vuelta de 1m22.437s mientras que Norris ascendió al segundo. Verstappen no dejó dudas y mejoró su tiempo a 1m22.207s, mejorando por 0.088s lo hecho en su giro previo para tomar la pole.