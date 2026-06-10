Las partes involucradas en la Fórmula 1 aprobaron un incremento gradual de la potencia proveniente del motor de combustión interna con el objetivo de aliviar las preocupaciones relacionadas con la gestión de la energía.

Este miércoles, la FIA anunció que los actores de la categoría acordaron un aumento moderado a partir de 2027 antes de adoptar definitivamente una distribución de potencia de 60/40 en 2028.

En términos concretos, esto significa que las unidades de potencia verán incrementado en un 5% el flujo de combustible el próximo año, elevando la potencia del motor de combustión de 400 kW a 420 kW sin necesidad de realizar cambios importantes en el hardware.

Al mismo tiempo, la potencia máxima del motor eléctrico se reducirá de 350 kW a 300 kW. El Modo de Adelantamiento (Overtake Mode) se mantendrá en 350 kW para garantizar que los autos sigan pudiendo utilizar esa función de impulso, mientras que el límite máximo de recuperación de energía aumentará de 250 kW a 375 kW. En la práctica, esto implica que el reparto de potencia pasará de una relación de 53/47 a una de 58/42 a partir de la próxima temporada.

Un incremento mayor del flujo de combustible, del 13%, que elevará la potencia del motor de combustión hasta los 450 kW, deberá esperar hasta 2028 para dar a los fabricantes de unidades de potencia más tiempo para prepararse para el reparto definitivo de 60/40. Desde 2028, el límite máximo de recuperación de energía volverá a aumentar, hasta 400 kW, mientras que la potencia máxima de despliegue y el Modo de Adelantamiento permanecerán sin cambios.

La unidad de potencia de Red Bull. Photo by: AG Photo

La FIA agregó que también se introdujeron ajustes en el reglamento financiero de las unidades de potencia para otorgar a los fabricantes un mayor margen dentro del límite presupuestario y permitirles realizar estas modificaciones. Los cambios propuestos serán sometidos a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, cuya reunión tendrá lugar el 23 de junio en Macao.

La FIA señaló: "El reglamento de la Fórmula 1 para 2026 fue desarrollado y acordado en estrecha colaboración entre la FIA, la FOM, los equipos, los fabricantes de automóviles y los fabricantes de unidades de potencia. Estas últimas modificaciones reflejan la continuidad de esa colaboración, con todas las partes trabajando de manera conjunta para perfeccionar el marco reglamentario y abordar los desafíos operativos identificados".

Estos cambios graduales están diseñados para seguir perfeccionando el nuevo reglamento de unidades de potencia de 2026, que ha dado lugar a carreras con más acción, pero que también ha generado preocupaciones en materia de seguridad debido a las elevadas diferencias de velocidad entre los coches.

Sin embargo, las principales quejas de los pilotos se centran en la enorme carga de trabajo al volante y en el nivel de gestión de energía requerido en varios circuitos, lo que impide que la clasificación sea una competencia disputada a máxima velocidad de principio a fin.

Algunos fabricantes, como Mercedes y Red Bull Ford Powertrains, eran partidarios de introducir cambios de mayor alcance ya desde 2027, mientras que otros, como Audi y Ferrari, manifestaban su preocupación por los recursos necesarios y los ajustados plazos de desarrollo que ello implicaba. El resultado final es un compromiso que permitirá ajustar de manera gradual el reglamento de 2026, en lugar de modificarlo de forma drástica de una sola vez.

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