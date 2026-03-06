F1 advirtió del "potencial desastre" con los coches 2026 en la clasificación de Australia

La sesión de clasificación del Gran Premio de Australia puede ser caótica con los nuevos coches de Fórmula 1 para 2026, según cree el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu.

Las unidades de potencia renovadas de la F1 presentan una distribución casi al 50 % entre la energía de combustión y la eléctrica, lo que ha puesto mucho más énfasis en la gestión de la energía, ya que los pilotos deben recolectar y desplegar la energía de forma estratégica para lograr los mejores tiempos de vuelta posibles.

Como consecuencia, es posible que se utilicen tácticas inusuales en la clasificación, concretamente en las vueltas de salida, para maximizar el despliegue, a pesar de que la FIA ha reducido la cantidad de energía recuperable para minimizar las tácticas de levantar y coastear en las vueltas rápidas.

Cuando se le preguntó el jueves si la clasificación podría ser "un caos total, con pilotos tropezando entre sí, confusión sobre cuándo empiezan y terminan las vueltas, baterías que se agotan demasiado y neumáticos demasiado fríos", Komatsu respondió: "Sí, porque para cargar la batería en la vuelta de salida, hay que ir despacio en algunas curvas, pero en algunas rectas hay que ir a toda velocidad. Pero si dejas pasar a alguien en la recta donde deberías ir a toda velocidad, estás perdido, ¿no?

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Paul Crock / AFP vía Getty Images

"Así que, sinceramente, hay muchas posibilidades de que se produzca un desastre en la clasificación. Pero, de nuevo, por eso las sesiones de entrenamientos son tan importantes para mí, para poder simularlo lo máximo posible. No puedes entrar en la Q1 y que sea la primera vez que te enfrentas a la clasificación. No, tienes que utilizar algunas de las sesiones de FP1 como simulación de la clasificación, no necesariamente en términos de tiempo por vuelta, sino más bien en términos de funcionamiento. Y luego tienes que averiguar: "Vale, ¿cuánto va a sacrificar eso la preparación de los neumáticos? ¿Y cuál es la mejor compensación?". Eso es muy importante, ¿no? Así que va a ser un reto".

Parte de la dificultad radicará en tener suficiente impulso para comenzar la vuelta sin agotar excesivamente la batería, un problema que se ve agravado por la naturaleza de alta velocidad de Albert Park.

"Aquí será un gran problema", reconoció Komatsu, insistiendo: "Es lo mismo para todos. Todos tienen el mismo problema. Pero probablemente oirás a muchos pilotos quejarse, estoy seguro".

La opinión del japonés fue corroborada por el diseñador jefe de McLaren, Rob Marshall, quien también espera que la situación sea "muy difícil" de manejar.

"Es muy fácil planificar con antelación", dijo Marshall el viernes, "y en años anteriores haces tu plan y no te afecta demasiado lo que ocurre 200 o 500 metros antes de la línea de salida/meta, siempre alcanzas la velocidad adecuada, sabes la cantidad de energía que tienes y no tienes que preocuparte por ello, pero ahora es bastante difícil, tienes que acertar de verdad. Sí, el tráfico puede afectar bastante".

Lando Norris, McLaren Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El pilotode Williams, Alex Albon, expresó preocupaciones similares tras las dos primeras sesiones de entrenamientos: "Va a ser muy difícil. Por ahora no estamos viendo lo peor, pero ya es muy difícil.

Creo que, incluso solo por nuestra parte, en algunas vueltas se gana y se pierde mucho en ese momento. No siempre tiene sentido al volante, pero eso es parte del aprendizaje cuidadoso".

Aprender a evitar esos posibles escollos es también la filosofía de Komatsu, que insiste en que los contratiempos en la clasificación no son solo cuestión de mala suerte.

"Dices que es mala suerte, pero solo puedes controlar lo que puedes controlar, ¿no?", señaló retóricamente. "Así que intentas gestionar el tráfico, pero haciendo los deberes, preparándote mejor, realizando una buena operación, eliminas ese elemento de suerte en la medida de lo posible. No puedes eliminarlo por completo, pero tienes que controlar todo lo que puedas, ¿no? Esa es la forma de reducir los riesgos. Pero no se puede mitigar todo.

Así que, sin duda, hay un elemento de suerte, pero no puedes quedarte aquí sentado y decir: "Oh, es cuestión de suerte".

Fotos del GP de Australia - Viernes