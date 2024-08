Albon: Colapinto debe aprovechar no tener la presión de asegurar un asiento en F1

El equipo Williams tendrá un cambio de alineación desde el Gran Premio de Italia con la salida del estadounidense Logan Sargeant y la llegada del argentino Franco Colapinto en su reemplazo y en la opinión del tailandés Alex Albon, el protegido de la academia del equipo de Grove debe aprovechar esta oportunidad.

Albon, piloto de Williams, señaló en la conferencia de prensa en Monza del jueves que Colapinto tiene una oportunidad invaluable dado que no tendrá la presión de buscar quedarse con el asiento para el próximo año. Hace unas semanas se confirmó a Carlos Sainz como compañero del tailandés.

“Creo que en cierto modo es algo bueno que tiene en esta oportunodad. En mi opinión, sabe que el puesto no está en juego el año que viene. No tiene la presión de tener que rendir y no está intentando conseguir un puesto para el año que viene dentro de la F1. Así que, en cierto modo, creo que se trata más bien de adquirir un poco de experiencia”, expresó el piloto que también se mantendrá con Williams el año que viene.

Colapinto admitió en semanas pasadas que fue la segunda opción de Williams por detrás de Sainz y estuvo en la lucha por el asiento para el 2025. Con solo algunas opciones en la parrilla abiertas para el próximo año existen las dudas de cuál será el paso a seguir para el argentino.

Franco Colapinto, Williams Racing Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Albon entiende esta situación y el mejor consejo que le da a su nuevo compañero de equipo es disfrutar las nueve carreras que tendrá en la Fórmula 1 este año y aprovechar para dejar una buena impresión.

“No sé qué hará Franco el año que viene, pero las cosas que aprendes en el primer año te pueden ayudar mucho. Digamos que si él hace otro año en la Fórmula 2 el año que viene, pues que lo disfrute”.

Si bien el tailandés considera que habrá una cuota de aprendizaje que Colapinto deberá hacer en sus primeras carreras con Williams, Albon piensa que el respaldo de la FP1 que ya realizó en Silverstone así como el trabajo en simulador le podrían facilitar la vida.

“Respecto al F1 hay una curva de aprendizaje que debe hacer, pero él ya ha estado en el coche un par de veces, así que no creo que sea gran cosa. Tal vez sea más físico cuando vayamos a Qatar y Singapur, pero creo que Williams es muy bueno educando y enseñando a los pilotos a sacar el máximo partido”.

“Pero también, yo intentaré ayudarle tanto como pueda”, finalizó.