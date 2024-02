Williams: Albon está ligado al equipo hasta la temporada 2025

Tras sus impresionantes actuaciones con Williams, Alex Albon había sido vinculado a un regreso de Red Bull en 2025, que todavía tiene una vacante para el asiento actual de Sergio Pérez junto al campeón del mundo Max Verstappen.

Con la incertidumbre sobre la situación contractual de Albon, que se creía que le convertiría en agente libre a finales de 2024, el sorprendente fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari también hizo que el piloto de 27 años entrara en escena como posible candidato de Mercedes.

Pero en declaraciones a los medios durante la presentación de la decoración de Williams para 2024, Vowles insistió en que Albon está ligado al equipo hasta la temporada 2025.

"Alex ha firmado con Williams hasta el final de 2025, eso está firmado", aclaró Vowles.

"No es algo que haya hecho muy público, porque no siento la necesidad de hacerlo. Así que cualquier informe que vean, y hay uno en particular, son especulaciones individuales en el mejor de los casos".

"Como también he dicho, es nuestro trabajo en Williams crear un nuevo entorno que merezca a alguien del calibre de Alex. Así de simple.

"Es un piloto increíble que merece su lugar hacia el frente. Él y yo tenemos buenas charlas sobre hacia dónde queremos avanzar.

"Queremos seguir juntos en este equipo durante mucho tiempo. Tenemos que ganarnos ese derecho. No viene dado ni mucho menos.

"Tenemos que demostrar al mundo que no somos el Williams de antaño, y que no miramos hacia atrás, sino que avanzamos continuamente".

James Vowles, Williams Racing Foto: Williams

Cuando se le preguntó a Albon si su acuerdo significa que es inamovible que permanecerá en el equipo en 2025, respondió: "Vamos a ver. El tiempo lo dirá.

"Mi atención se centra en 2024, vamos a dejarlo así, la verdadera atención se centra en asegurarme de que progresamos para 2025, ahí es realmente donde estoy".

"Siendo realistas, quiero estar con el equipo. Si el equipo está donde yo quiero que esté, será un contrato a largo plazo.

"Vamos a llegar hasta el final o nada. Esa es mi idea al respecto".

Vowles no llegó a decir si estaría dispuesto a liberar a Albon si se llegara a un acuerdo, subrayando que antepondría los intereses del equipo.

"¿Me interpondría en su camino? Tengo la responsabilidad de Williams sobre mis hombros, eso es lo más importante para mí", respondió.

"No es la responsabilidad hacia un individuo, en este caso Alex, es una responsabilidad hacia el equipo.

"Así que si alguna decisión va en esa dirección, es porque tengo muy claro que he tomado decisiones correctas para los objetivos a largo plazo del equipo y no a corto plazo".