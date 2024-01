Albon: Nunca sentí que no pertenecía a la F1

Williams tuvo problemas a principios de año con un FW45 al que todavía le faltaba carga aerodinámica en comparación con la mayoría de sus rivales, además de ser difícil de equilibrar en los distintos trazados y condiciones de los circuitos.

Pero liderado por Albon, el equipo consiguió grandes resultados en las pocas pistas que se adaptaban bien a su coche, incluyendo los séptimos puestos del piloto anglo-tailandés en Canadá y Monza, para ponerse por delante de sus compañeros de lucha AlphaTauri, Alfa Romeo y Haas.

Williams se las arregló para aguantar y mantener a un resurgido AlphaTauri por detrás en séptima posición, con Albon anotando todos menos uno de los 28 puntos del equipo con sede en Grove junto al debutante Logan Sargeant.

Las actuaciones de Albon en los titulares han elevado su cotización en el paddock, y como su contrato expira a finales de 2024, está llamado a ser un jugador interesante en el mercado de pilotos, ya que varios equipos tienen vacantes para 2025.

La situación dista mucho de su breve paso por Red Bull, que sólo duró 18 meses y le llevó a estar un año en el dique seco de la F1 antes de ser fichado por Williams. Hablando en exclusiva con Motorsport.com, Albon dice que entiende por qué ahora está recibiendo más reconocimiento, aunque nunca sintió que "no pertenecía" a la F1.

"Lo entiendo. Entiendo por qué ocurre", dice cuando se le pregunta si le resulta extraño que ahora se le aprecie más. "Cuando miro mi carrera, tuve un primer año muy bueno, que en cierto modo me hizo ascender un poco demasiado rápido. Un poco inexperto y vulnerable en 2020.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16

"Obviamente, estuve un año fuera y tuve mi segunda oportunidad de vuelta en Williams. Pero nunca sentí que no perteneciera a la Fórmula 1. Siento que a medida que mi confianza se ha fortalecido y me he vuelto más experimentado, he sido capaz de mostrarme a mí mismo".

Y añadió: "Me parece extraño, tienes razón. Creo que no existe un buen piloto en un mal equipo. Por la misma razón que me gusta mencionar a Oscar [Piastri] y a Lando [Norris], ambos han tenido temporadas fantásticas. Pero si no hubieran tenido esa mejora [de McLaren] a mitad de temporada, no estoy seguro de que se estuviera hablando tanto de ellos".

"Es lo mismo para nosotros, pero a menor escala. El año pasado, estaba haciendo carreras fantásticas en la P16, pero nadie hablaba de ello porque sólo era la P16 y en medio de la nada. Este año, cuando he hecho una buena carrera, he estado entre los 10 primeros y se ha hablado de ello, así que, naturalmente, tus acciones aumentan".

"Pero así es la F1, tienes que estar ahí en el momento adecuado".

Cuando se le pidió que identificara por qué ha sido capaz de rendir al máximo y encontrar más consistencia en 2023, Albon explicó que la comodidad y la experiencia marcaron una diferencia mayor que la velocidad absoluta.

"Creo que, en cierto modo, es un hecho, porque he dado más vueltas, porque llevo un año más en el equipo", respondió a el piloto de 27 años.

"No creo que la velocidad bruta haya cambiado mucho, pero he sido capaz de adaptarme al coche y sacarle el máximo partido. Me siento cómodo con el coche cada fin de semana.

"Sé lo que necesita el coche para ser rápido. Todo se siente como si hubiera estado conectando más fácil. Y por eso, es más fácil ejecutar las carreras y no cometer errores. Creo que ha sido mi mejor año".