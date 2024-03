El coche de Alex Albon resultó gravemente dañado en un accidente en los primeros entrenamientos del viernes, y no participó en la FP2.

Sin chasis de repuesto a mano, el director del equipo, James Vowles, decidió que Albon se hiciera cargo del único chasis sano que quedaba para el sábado, por lo que el estadounidense Sargeant se perdería el resto del fin de semana.

Albon fue séptimo en la Q1 y 12º en la Q2, un puesto por detrás de Lewis Hamilton.

"Una sensación diferente, una sensación extraña, si soy honesto", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por sus pensamientos sobre tomar el coche de su compañero de equipo.

"Porque una cosa es cometer un error y luego tener la presión de tratar de ofrecer un rendimiento en la calificación, pero es otra sensación cuando, obviamente, te están dando una responsabilidad - y yo asumo esa responsabilidad, no se me escapa.

"Así que sí, fue duro. Al mismo tiempo, lo único que realmente puedes hacer es centrarte en tu trabajo y dejar todo atrás y tratar el fin de semana como un fin de semana normal.

"Obviamente, una sesión por debajo. Pero, sinceramente, es todo lo que puedo hacer. Y creo que hasta ahora, hemos hecho un buen trabajo. Sólo para mantenerlo en marcha. Y la última especie de devolución a Logan sería con algunos puntos".

Albon elogió a Sargeant por la forma en que aceptó la decepción de entregar su coche y verlo desde la barrera.

GP de Australia

"Hablamos, siempre hablamos", dijo. "Somos muy abiertos como equipo. Le estuve ayudando en la FP2. Y cuando se tomó la decisión, él me ayudó a mí. Ha sido un verdadero caballero. Ha sido un verdadero jugador de equipo en toda esta situación.

"Y estuvimos hablando sobre la FP2, las cosas que le gustaban y no le gustaban del coche, tenemos comentarios similares. Así que puedes confiar en él de inmediato, y empezar la FP3 más o menos donde lo dejó".

Cuando se le preguntó si el coche era diferente al original, dijo: "Para ser sincero, son muy parecidos, casi idénticos.

"Se trataba más bien de recuperar la confianza y volver a tomar el ritmo con el circuito".

Albon cree que no podría haber sacado mucho más del coche en la calificación.

"Media décima aquí, quizás. La vuelta de la Q1 me pareció muy fuerte. Me ha pasado varias veces en Williams, sobre todo cuando los neumáticos son muy blandos, me resulta muy difícil ir mucho más rápido".

"Si voy más rápido en una curva, tiendo a sobrecalentar los neumáticos. Así que siempre vas a la misma velocidad, y es bastante difícil después de una buena carrera mejorar mucho más.

"Pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos días, ha sido un buen resultado".