Alex Albon sufrió un aparatoso accidente durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes por la mañana, lo que provocó un cambio de chasis para el piloto anglo-tailandés.

Debido a que Williams no tenía un chasis de repuesto a su disposición, el equipo de Grove ha decidido que Albon utilice el coche de su compañero Logan Sargeant, lo que significa que el estadounidense se quedará fuera el resto del fin de semana de Melbourne.

"Aunque Logan no debería sufrir por un error que no cometió, cada carrera cuenta cuando estás en la lucha del centro de la parrilla que está más apretado que nunca, así que hemos tomado la decisión basándonos en nuestro mejor potencial para sumar puntos este fin de semana", dijo el jefe del equipo James Vowles.

"Esta decisión no se ha tomado a la ligera, y no podemos agradecer lo suficiente a Logan su elegante aceptación, que demuestra su dedicación al equipo; es un verdadero jugador de equipo. Este será un fin de semana duro para Williams, y no volveremos a ponernos en esta situación."

Albon fue responsable de 27 de los 28 puntos anotados por Williams durante la temporada 2023.

Más información pronto