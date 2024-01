Allison: Dominio de Red Bull no ha mermado el regreso de Mercedes

Allison regresó al puesto de director técnico el año pasado como parte de un intercambio de trabajo con Mike Elliott para ayudar a Mercedes a volver al frente de la F1.

Aunque el fabricante alemán no pudo hacer nada para impedir que Red Bull, campeón del mundo, lograra otro doblete de títulos, ya que ganó todas las carreras menos una el año pasado, Allison insiste en que hay muchos elementos del trabajo que le entusiasmaron.

Y para disfrutar de ello es fundamental tener a su alrededor a compañeros de trabajo que aceptan el reto y están dispuestos a hacer todo lo necesario para garantizar que Mercedes pueda mejorar su forma.

"Dices que no es divertido, en realidad es muy divertido", dijo Allison, reflexionando sobre la experiencia de ver a su rival Red Bull dominar tanto.

"No es tan divertido como ganar, eso es cierto, pero tienes que amar el deporte en su conjunto. Implica aguantar el tirón cuando no has hecho un trabajo lo suficientemente bueno".

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images James Allison, Director Técnico de Mercedes-AMG

Allision afirma que, al igual que Red Bull nunca se rindió y puso en marcha planes para recuperarse cuando soportó un periodo de barbecho mientras Mercedes dominaba, lo mismo tiene que ocurrir con su propia escudería en estos momentos.

"Creo que una de las cosas que hay que admirar del rendimiento actual de Red Bull es que se mantuvieron firmes en su tarea durante un largo periodo de inactividad", dijo.

"Ahora están disfrutando de los frutos de ese trabajo bien hecho. No es nada desagradable estar en esa posición, siempre y cuando el equipo confíe colectivamente en que está dando los pasos correctos para intentar restablecerse como una fuerza a tener en cuenta. Eso es muy divertido".

Allison admite que el progreso nunca es sencillo en la F1, pero mientras la tendencia a largo plazo se mantenga intacta, tiene motivos para ser optimista.

"Siempre es una montaña rusa en la que te ilusionas, los dioses de las carreras te abofetean un poco y luego vuelves a levantarte las faldas para dar otro empujón", afirma.

"Espero que ese viaje hacia arriba sea empinado y fuerte y seguro, pero será muy divertido intentar conducirlo al ritmo que podamos para dar a nuestros rivales una buena y vieja pelea".

Mercedes ha estado trabajando en una importante renovación del diseño de su monoplaza de F1 en un intento de solucionar los problemas que han lastrado a Lewis Hamilton y George Russell en los dos últimos años.

Y aunque hay indicadores positivos en los primeros simuladores del nuevo coche, Allison se muestra cauto hasta que vea lo que han sido capaces de hacer sus rivales.

"No creo que ningún equipo haya sido nunca más que aprensivo en esta época del año, junto a excitado o lo que sea", dijo.

"Habría que estar psicótico para tener una confianza alcista porque sólo conoces una parte de la ecuación, que es lo que has hecho.

"Ha habido años en los que corrías con un coche por primera vez y los pilotos como que se bajaban y decían: 'Pues gástate la prima, este es brillante'.

"Pero incluso entonces, no te lo crees de verdad hasta que llegas a la pista y empiezas a usarlo con rabia y todos los demás están a tu lado".