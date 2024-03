Los comisarios del Gran Premio de Australia interpretaron la frenada anticipada de Fernando Alonso como conducción peligrosa. El piloto fue sancionado con 20 segundos. Cuando fue llamado a dar explicaciones, Alonso alegó que los pedales de su Aston Martin coche no funcionaban correctamente. Para Robert Doornbos, antiguo piloto de Fórmula 1 entre 2005 y 2006, se trató de una mera actuación de Alonso.

"Después del accidente, él [Alonso] miró por el retrovisor y no vio a George. Una vuelta más tarde, pasa a George por el lado de la pista. Entonces se puso por radio y empezó a quejarse: 'Mi acelerador no funciona y estoy teniendo todos estos problemas'. El equipo también se sumó a la queja y le dijo: 'Sí, esperamos que puedas llegar a la meta'. Realmente era una nominación digna de un Oscar, pero no funcionó", declaró Doornbos en el programa Crashing in the Kitchen de la cadena holandesa Ziggo Sport.

George Russell luchaba por la posición con Alonso cuando el español se anticipó a su frenada. Esta táctica se conoce como "prueba de frenada" y está prohibida por la FIA. Russell chocó fuertemente y se detuvo en mitad de la pista. Se culpó a Alonso del accidente porque se considera que Russell se acercó demasiado y perdió el control del coche como consecuencia de una fuerte frenada del español, en una maniobra que era diferente a la vista en vueltas anteriores.

"Al final, la FIA tampoco se creyó su historia, porque no vieron nada. Entonces la historia apareció en los medios de comunicación y Fernando dejó de quejarse al respecto", señaló Doornbos.

Aston Martin publicó un comunicado afirmando la inocencia de Alonso. A pesar de ello, la escudería ha declarado que no recurrirá la decisión, ya que no dispone de pruebas suficientes.

Doornbos dijo que era ilógico que Alonso hubiera frenado primero. El ex piloto recordó una situación similar con el español.

"También lo hizo una vez, en Hungría, y fue sancionado. Fue durante los entrenamientos libres, no tenía nada que ver con la carrera. Lo hizo porque le molestó que me interpusiera en su vuelta rápida. Recibió una penalización, pero realmente se convirtió en un problema en la carrera por el campeonato con Michael Schumacher", finalizó.