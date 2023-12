Alonso: las triples carreras consecutivas podrían decidir mi futuro

Fernando Alonso se alejó de la F1 durante dos años a finales de 2018 tras cansarse de los compromisos mediáticos y comerciales mientras su equipo McLaren caía a la mitad inferior de la clasificación.

En su tiempo fuera, ganó dos veces las 24 Horas de Le Mans, logró el título mundial de resistencia 2018-19 y disputó las 500 Millas de Indianápolis antes de regresar a la F1 con Alpine en 2021.

A pesar de cumplir 42 años, la temporada 2023 en Aston Martin le devolvió al podio en ocho ocasiones para aumentar aún más su motivación.

"Ser competitivo, volver a sentir la velocidad y llegar al fin de semana de nuevo sabiendo que necesitas hacerlo todo perfecto porque hay una posibilidad de podio o de ganar la carrera, eso realmente te da un enfoque muy diferente y un amor muy diferente por las cosas que haces y dedicas."

Pero el bicampeón admite que el exigente calendario de la F1, más que el declive por la edad , podría ser el factor que le impulsara a abandonar de nuevo.

Alonso reconoció: "He dicho muchas veces, incluso antes de 2018, que el día que deje de competir no será porque no me sienta motivado para pilotar o me sienta lento".

"Si un día me siento lento, creo que se notará y creo que no estaré contento con mi rendimiento y seré el primero en levantar la mano y decir 'ha llegado el momento [de parar]'.

"Pero no creo que llegue ese momento. Sinceramente, en cuanto a sentirme lento, porque tengo una confianza extrema en mi rendimiento, puede ser que con el calendario y con la exigente agenda que tengo un día sienta que es el momento, porque hay otras cosas en la vida."

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

El calendario de 2023 se redujo a 22 rondas después de que el regreso del Gran Premio de China se pospusiera otro año debido a la pandemia, mientras que un evento de Imola fue cancelado por graves inundaciones.

Terminó con un triplete Austin-Brasil-México, seguido del GP de Las Vegas, que se disputó consecutivamente con la final de Abu Dhabi.

Para el año que viene, el calendario provisional incluye un triple final Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi. Este calendario está siendo revisado por la presión de equipos y pilotos, que argumentan que es demasiado agotador, ya que este sentimiento de agotamiento se extendió por todo el paddock en Oriente Medio.

Alonso cree que será este orden de carrera el que determine cuándo se acabará su amor por la F1, más que cualquier descenso en el rendimiento.

Y continuó: "Ha sido una temporada muy exigente con sólo 22 carreras, con dos cancelaciones.

"El año que viene, con un calendario de 24 carreras, tendremos que ver cómo nos sentimos".

"He visto que hay carreras triples No sé por qué, pensé que Las Vegas estaba solo el año que viene... Son tres carreras juntas. Este tipo de cosas me agotarán la batería, no conducir".