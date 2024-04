Aston Martin ha experimentado una enorme transformación desde que Stroll se hizo con los activos del antiguo equipo Force India, que pasó a llamarse Racing Point antes de convertirse en Aston Martin en 2021.

Con una enorme inversión, que ha incluido una nueva fábrica, el equipo se ha convertido en aspirante al podio, pero aún quiere más, ya que tiene la vista puesta en luchar por la gloria del campeonato.

Y, como Motorsort.com reveló recientemente, Stroll está tratando personalmente de convencer a Adrian Newey para que abandone el barco de Red Bull y ayude a reforzar aún más las capacidades técnicas de Aston Martin en el futuro.

Alonso se comprometió recientemente a un nuevo acuerdo multianual con Aston Martin que se extenderá hasta la era Honda a partir de 2026.

Aunque Alonso, que se unió al equipo el año pasado, no se refería específicamente a los rumores de Newey, ha dejado claro que Aston Martin es un equipo que va a llegar lejos, con un deseo que ningún rival puede igualar.

"No hay otro equipo en el paddock con la ambición y los planes de futuro que tiene Aston", dijo.

"Pero, al mismo tiempo, hay que alcanzar esos objetivos y conseguir esos resultados.

"Este equipo era muy nuevo hace dos años. Duplicaba más o menos el número de personas que trabajaban en la fábrica. Estaban en un viejo edificio del equipo Jordan, ahora están en una fábrica súper moderna".

"El año pasado teníamos un coche muy rápido, y tuvimos que aprender muchas lecciones fuera de la pista de cómo desarrollar el coche para estar a la altura de los equipos punteros. Este año estamos igualando ese tipo de desarrollo. Así que creo que todo son muy buenas señales.

"Pero en última instancia hay que ganar carreras y ganar campeonatos, y este es el paso difícil".

Aunque los resultados en este inicio de temporada no son tan buenos como el año pasado, porque rivales como Ferrari y McLaren no han bajado el pistón como hace 12 meses, Alonso se siente en un buen lugar en la escudería.

"Estoy muy contento", dijo. "Creo que fui feliz el año pasado y lo sigo siendo ahora. Y me siento bien con el equipo. Me encantaría estar en una posición más fuerte.

"El año pasado estábamos luchando por cosas más importantes a principios de año, y al final estábamos más o menos en esta posición: el quinto equipo más rápido.

"Este año, parece que tenemos una hoja de ruta en el desarrollo del coche que es un poco más agresivo y más en línea con un equipo puntero que quiere luchar por grandes cosas. Y estoy contento de verlo".

A pesar del interés de Aston Martin por Newey, y de las propuestas de Ferrari, el famoso diseñador parece casi seguro que seguirá con su actual contrato a largo plazo con Red Bull.

