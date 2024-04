En este inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, Aston Martin no es desde luego el equipo que impresionó a todos hace 12 meses al terminar segundo por detrás del inexpugnable Red Bull. Sin embargo, hay un AMR24 que sigue superando constantemente los límites marcados por él mismo, terminando regularmente por delante de monoplazas más acreditados y de mayores prestaciones. Y siempre es el de Fernando Alonso.

Incluso hoy el español ha logrado un sexto puesto que huele a resultado excelente. Por supuesto, si lo comparamos con los podios del año pasado, resulta un poco chocante, pero el propio piloto ovetense está haciendo todo lo posible -al igual que el equipo- para superar los límites actuales del monoplaza y sumar unos puntos muy abultados.

Al término del Gran Premio de Japón, que concluyó en sexta posición gracias a una carrera precisa y de gran sagacidad táctica con la que mantuvo a Russell y Piastri detrás de él, Fernando Alonso utilizó unas palabras que causaron revuelo, al afirmar que la carrera de Suzuka debería incluirse entre las cinco mejores de su carrera en el campeonato del mundo. En parte provocación, en parte valoración de la situación. Pero cuando habla, Alonso nunca es trillado.

"Obviamente no tenía tanta confianza para mantener a Piastri y Russell detrás de mí, porque al final de la carrera sabes qué ritmo tenían los demás. Pero sí, creo que este es de mis mejores fines de semana.... No sé. Creo que está en el Top 5 de toda mi carrera. Creo que el quinto puesto de ayer en la calificación con esa vuelta y el sexto puesto de hoy en la carrera estaban completamente fuera de lo que, realmente, podemos hacer. Así que sí, estoy muy orgulloso".

Fernando dio más explicaciones sobre sus declaraciones, que hechas por un bicampeón del mundo pueden dejar a uno desconcertado. El piloto de 42 años, sin embargo, es muy consciente del potencial actual de Aston Martin. Pero es ahora, desde Jeddah, cuando ha superado las expectativas, con un quinto y dos sextos puestos en carrera.

"Voy a explicarme mejor. Creo que Aston Martin es el quinto equipo más rápido, con una diferencia considerable respecto al cuarto y un buen margen sobre el sexto. Estamos bastante estables en el quinto puesto entre los equipos. Creo que no hay forma de comparar a Aston Martin con Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes. Por eso terminar quinto y sexto es, como mínimo, inusual".

"También lo hicimos en Australia. Acabamos sextos y aquí también. Sí, y luego quintos en Jeddah, así que estamos ejecutando todo a la perfección los fines de semana. Los demás creo que están experimentando más con estrategias y otras cosas. Nosotros, en cambio, también estamos sacando provecho de esos aspectos. Pero lo que es seguro es que tenemos que mejorar el ritmo de carrera. Eso es seguro".

En este sentido, Alonso adelantó que Aston Martin estrenará en breve otras novedades con la intención específica de mejorar el rendimiento del AMR24 después de haber introducido parte del primer paquete ya en Suzuka. Sin embargo, al menos hasta ahora, parece que es la aportación humana la que está marcando la diferencia: la suya propia, pero también la de sus mecánicos, gracias a actuaciones dignas de mención durante las paradas en boxes.

"Creo que hay un par de cosas en proyecto para mejorar el coche. Creo que este primer paquete es sólo la base de lo que introduciremos más adelante en la temporada. Así que todavía tenemos que analizar muchos aspectos. Pero, como he dicho, estamos obteniendo muy buenos resultados el domingo, maximizando los puntos. Incluso más de lo que normalmente merecemos. Las paradas en boxes, por ejemplo, fueron fantásticas, ya sabes, en realidad en la segunda parada, cuando vi la luz verde, y me fui, dije 'Whoa, tal vez no cambiaron los cuatro neumáticos', porque ¡Parecía la más rápido de la historia!"

"Así que no sé, tengo curiosidad por ver el tiempo. Hay pequeñas cosas aquí y allá que hacen posible el resultado. Pero creo que fundamentalmente el ritmo no es el que nos gustaría. Y eso es algo en lo que tenemos que centrarnos ahora".