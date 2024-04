Uno de los protagonistas del mercado de fichajes, Fernando Alonso sigue jugando con el tiempo. La decisión que debe tomar sobre si quiere seguir o no en la Fórmula 1 el año que viene la tomará "antes del verano", el único plazo que está dispuesto a fijar a día de hoy.

Insistiendo en varias ocasiones en que era el único Campeón del Mundo sin contrato en el paddock, el español también afirmó en Melbourne que sería el único dueño de su destino. Sin embargo, las recientes tensiones en Red Bull podrían pesar mucho en la balanza, mientras se rumoreaba recientemente que Christian Horner podría convertir a Fernando Alonso en objetivo para 2025. En cualquier caso, el propio piloto cree que hay al menos una cosa que no está en duda: el futuro de Max Verstappen.

"Por supuesto, si Max deja Red Bull, eso podría tener un impacto, pero no creo que haya ninguna posibilidad de que eso ocurra", afirma. "Así que eso es algo en lo que no pienso demasiado. Lo que quiero es concentrarme en mi negocio. Estoy aquí para competir e intentar tomar una decisión antes del verano sobre si seguiré compitiendo o no. Y si sigo compitiendo, tengo que pensar en cuáles son las mejores posibilidades. Pero ya sabes, todo este estrés en este momento, todos estos rumores, realmente no me preocupan. No estoy en ello".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

En caso de que decida continuar su carrera en la Fórmula 1 el año que viene, Fernando Alonso ha indicado en varias ocasiones que daría prioridad a Aston Martin en las conversaciones. Aún hoy, el de Oviedo cree que el equipo de Lawrence Stroll es el que más ambiciones tiene de la parrilla.

"No hay ningún otro equipo en el paddock con la ambición y los planes que Aston tiene para el futuro, pero también se necesita tiempo para alcanzar esos objetivos, y hay que conseguir esos resultados", afirma. "Este equipo era bastante nuevo hace dos años. La plantilla se duplicó más o menos en la fábrica. Estaban en los viejos edificios de Jordan y ahora hay una fábrica supermoderna".

"El año pasado teníamos un coche muy rápido. Y tuvimos que aprender la lección de cómo desarrollar el coche para competir con los equipos punteros. Este año, estamos siguiendo ese desarrollo. Así que creo que hay algunas señales muy buenas. Pero al final del día, hay que ganar carreras y campeonatos, y ese es el paso más difícil de dar."