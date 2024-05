Aston Martin explica la decisión de renovar a Alonso: "Nunca he visto nada igual"

Es simplemente el eterno Fernando: Fernando Alonso seguirá subido a un coche de Fórmula 1 a los 45 años, porque esa es la edad que tendrá el español cuando expire su nuevo contrato con Aston Martin en 2026. Puede haber dudas entre muchos pilotos sobre si todavía tienen las habilidades necesarias a esa edad, pero Alonso está demostrando actualmente que pertenece a la Fórmula 1, incluso a la edad de 42 años.

"Alonso es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y en estos momentos sigue pilotando a un nivel de clase mundial", elogia el experto de Sky Nico Rosberg, que compartió parrilla en la Fórmula 1 con el propio Alonso durante once años, entre 2006 y 2016.

Está especialmente impresionado por el hecho de que Alonso siempre esté pensando en las carreras en su tiempo libre, conduciendo karts y haciendo otras cosas relacionadas con las carreras. "Eso marca la diferencia, sobre todo a esa edad", dice el alemán. "Siempre estás en ritmo y entrenando activamente tu cerebro cuando estás compitiendo".

Por eso dice de la última ampliación de contrato: "¿Por qué no?".

Para su equipo Aston Martin, la ampliación con el bicampeón del mundo no fue una decisión difícil, porque la escudería conoce las cualidades de Fernando Alonso: "Siempre tiene ese algo extra que nadie más tiene", elogia el jefe del equipo Mike Krack en DAZN.

"He trabajado con muchos pilotos, pero nunca he visto nada igual", afirma. "Y por eso he puesto tanto énfasis en la continuidad".

Según Krack, Alonso tiene muchas cualidades, ya sea su agudísimo feedback en las reuniones, su velocidad o su inteligencia en carrera, que también demostró en varias situaciones en 2024, como con la táctica del DRS en Suzuka. "Es un piloto superinteligente y tiene una visión general de todo", dice Krack.

"Y si tuviera tiempo, podría seguir así hasta esta noche".

Krack alaba sobre todo la ambición de Alonso

Pero lo que más admira de su protegido es su deseo de dar lo mejor de sí mismo en cada vuelta y en cada minuto, pase lo que pase: "Nunca había visto eso en nadie. Ni en pilotos ni en otras personas", dice el jefe del equipo.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Como ejemplo, cita la vuelta de clasificación en China, donde "el 99% de los pilotos habrían abandonado" después de que Alonso perdiera tiempo en la primera curva. También recuerda el duelo con Sergio Pérez en Brasil el año pasado, cuando superó al mexicano de principio a fin.

"En todas estas cosas se ve su voluntad, que otros no tienen", dice. "Su edad es secundaria. Las ganas simplemente lo superan todo".

Krack admite: "A veces es un poco gruñón. Pero cuando acaba tercero, puede ser gruñón si quiere", dice, en alusión al resultado de la calificación en Shanghái.

Los ingenieros querían seguir con Alonso

La ampliación del contrato de su piloto estrella también fue bien recibida por los ingenieros: "Fue una fuerte preferencia por nuestra parte", subraya el ingeniero en jefe Tom McCullough. Un piloto con la experiencia de Alonso sería de enorme ayuda, sobre todo de cara al cambio de reglamento de 2026.

El español también ha trabajado bien con el equipo hasta ahora: "Está tan motivado, es tan apasionado y es tan fácil tratar con él", elogia. "Cuando sólo lo ves desde fuera, a veces te haces una idea, pero cuando trabajas tan estrechamente con él, en cierto modo es como tener un ingeniero más".

"Y a menudo decimos que los pilotos son uno de los mejores sensores del coche, y con él eso es realmente cierto", subraya McCullough. "Se te acerca incluso fuera de las reuniones y te dice: 'mira esto', 'mira aquello', 'haz aquello'".

"Y además trabaja muy bien con Lance", añade el ingeniero.

Cómo podría ayudar a Lance Stroll

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Junto a Alonso, el canadiense es un caso problemático. Stroll rara vez es capaz de seguir el ritmo de su experimentado compañero de equipo y a menudo ni siquiera puede acercarse a su ritmo. Esto ya ha costado muchos puntos al equipo, el último en China, donde chocó con Daniel Ricciardo tras el coche de seguridad.

Pero el director del equipo, Krack, sabe cuál es la mejor manera de ayudar a Stroll: "El coche simplemente tiene que tener más carácter", dice. "Fernando a menudo conduce sorteando los problemas", pero Stroll no parece ser capaz de hacerlo tan bien.

"El coche es muy difícil de conducir. Los coches se están desarrollando constantemente en términos de aerodinámica y no siempre se vuelven más bonachones, y ese es un problema que tenemos que abordar", dice Krack. "Y si podemos hacerlo, entonces ambos pilotos estarán relativamente cerca el uno del otro".

Alonso también aprende de Stroll

No obstante, Stroll también tiene sus ventajas, subraya el equipo. Incluso Alonso dice que Stroll le hace mejor piloto porque, por ejemplo, tiene la sensibilidad que a Alonso le falta un poco.

McCullough subraya que Stroll puede hacer valer sus puntos fuertes sobre todo al salir acelerando con poco agarre, lo que es una ventaja sobre todo en las carreras en mojado o en las primeras vueltas.

"Es muy, muy sensible, y el estilo de conducción de Alonso es más bien ... metronómico. ¿Es eso siquiera una palabra?", dijo McCullough. "Sabemos que es muy consistente. Tiene una receta de cómo conduce y construye el ritmo, y Lance también aprende de eso".

"Ambos hablan muy abiertamente -en las reuniones, pero también fuera de ellas- para ayudarse mutuamente y desarrollar el coche. Trabajan muy bien juntos, y esa es otra razón por la que queríamos mantenerlos a los dos, para ser honesto", dice el ingeniero.

Con información de Oleg Karpov