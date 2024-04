Alonso sobre su sanción: "Fue algo excepcional que no se volverá a aplicar"

Fernando Alonso se mostró vehementemente en desacuerdo con la sanción que recibió en Melbourne, pero aún no había tenido la oportunidad de expresar su opinión delante de un micrófono. Sancionado por una conducción"potencialmente peligrosa" que, según los comisarios, provocó que George Russell se saliera de la pista detrás de él al final del Gran Premio de Australia, el bicampeón del mundo rebatió esta opinión en un comunicado emitido por su equipo y después en las redes sociales.

En el paddock de Suzuka, el piloto español mantuvo su postura, al tiempo que se negó a "insistir en el tema". No tiene intención de insistir en la cuestión en la reunión informativa de los pilotos, donde inevitablemente saldrá a relucir.

"Espero que no", advierte. "Tendré que volver a hablar con los ingenieros lo antes posible. Tenemos algunas piezas nuevas en el coche que tenemos que evaluar, y tendremos que hacerlo el viernes por la noche. Así que tenemos mucho trabajo que hacer el viernes por la noche. No pasaré más tiempo del necesario en el briefing de pilotos".

"La penalización en Melbourne fue un poco una sorpresa, pero no hay nada que podamos hacer al respecto, tenemos que aceptarla, seguir adelante y concentrarnos en aquí", señala Fernando Alonso. "Pero no creo que cambie mucho nuestra forma de conducir y de enfocar la competición. No hay obligación de conducir igual durante 57 vueltas".

"A veces adoptamos un ritmo más lento, para ahorrar combustible, conservar neumáticos, ahorrar batería; a veces somos más lentos en ciertas curvas o en ciertas secciones para dar el DRS al coche de detrás porque será útil si otro coche de detrás es más rápido. Todas estas cosas son completamente normales. Siempre ha sido y será así en el deporte del motor. Tuvimos lo que probablemente fue una penalización excepcional, que nunca se volverá a aplicar. Pero era para nosotros: la recibes, la aceptas. Hemos perdido dos puntos".

Sin embargo, el piloto de Aston Martin cree que los comisarios impusieron esa sanción basándose en las consecuencias, es decir, en el espectacular accidente de George Russell. "Al 100%", responde."Si hubiera sido Abu Dhabi con una zona libre, creo que George habría vuelto a la pista unos metros más adelante y habría intentado adelantarme en la siguiente vuelta, o en la siguiente recta. Y eso no habría sido un problema".

"Acepto las preguntas, pero creo que he dado algunas explicaciones", alegó Fernando Alonso que, aunque criticado por Nico Hülkenberg, al menos coincide con el alemán en un punto: la seguridad de la curva 6 del circuito de Albert Park.

"Creo que lo más importante en Australia es la curva 6", añadió. "No es la curva más segura del circuito. Vimos un accidente el año pasado en la carrera con Alex, y este año en los entrenamientos libres donde dañó su chasis. En F2 también, creo que Dennis [Hauger] tuvo un accidente. Y George en la carrera, por supuesto. Para mí, probablemente sea más un punto a cambiar para el año que viene, que lo que pueda o no hacer el piloto que tengo delante".