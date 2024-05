Fernando Alonso se vio atrapado en la primera curva de Miami cuando Lewis Hamilton se lanzó por el interior, forzando al español a abrirse y chocar con su compañero de equipo en el Aston Martin, Lance Stroll, que a su vez golpeó al piloto de McLaren Lando Norris.

Tras sufrir un pinchazo en el incidente, Alonso cayó a la parte trasera de la parrilla y no fue capaz de remontar hasta la 17ª posición.

Después de llegar a este fin de semana buscando respuestas a por qué había sido sancionado en el sprint de China por su participación en una colisión en carrera con Carlos Sainz de Ferrari, sugirió que Hamilton se libraría de cualquier sanción por lo que pasó aquí.

Preguntado sobre la posibilidad de que la FIA tome medidas, Alonso dijo a DAZN: "Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada, porque él no es español. Pero creo que arruinó la carrera a algunas personas, especialmente a Norris, que tenía un coche muy rápido y se quedó fuera en ese incidente".

Alonso dijo que, consciente de cómo le habían penalizado en las últimas carreras, no quiso correr riesgos al adelantar a otros coches una vez que estaba hacia atrás.

"Quizá hoy no me penalizaron, pero siempre me penalizan", dijo. "Hoy lo mismo. Estaba detrás de Ocon, quizás podría arriesgar y adelantarle, pero lógicamente no arriesgo para evitar ser penalizado.

"Así que intenté completar la carrera, que son 19 vueltas, y volver al equipo para hablar de los cambios".

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso añadió que el sprint se convirtió efectivamente en una sesión de pruebas para él, para que él y el equipo pudieran entender mejor la degradación de los neumáticos para el gran premio principal.

"No teníamos ningún interés en la carrera al sprint", dijo. "Sólo íbamos a comprobar la degradación y otras cosas para mañana y al final lo hemos conseguido. Para nosotros es un entrenamiento libre, no es realmente una carrera.

"Ahora empieza lo importante de la carrera, la calificación y mañana las 57 vueltas. Creo que podemos sacar una conclusión de este sprint para el parc ferme que se abre ahora y ver si podemos mejorar un poco el coche."