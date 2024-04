Alonso: no pensé en el retiro y la sociedad Aston-Honda fue clave para renovar

Fernando Alonso es claro en sus palabras, el retiro “nunca” estuvo en su mente y admite que aunque hubo negociaciones con otras escuderías Aston Martin parece ofrecerle el futuro más brillante para los próximos años, en especial porque el equipo le ha cumplido una de sus mayores peticiones: un contrato de largo plazo.

“En Aston había un claro deseo de trabajar juntos”, declaró el bicampeón del mundo en una teleconferencia donde Motorsport.com estuvo presente. “Al final, fue lo mejor para mí. Me siento el más querido en Aston Martin”.

El de Oviedo fue relacionado con Red Bull para tomar uno de sus asientos y aunque no mencionó equipos admitió hubo tentaciones de otro lado, aunque también reconoció no fueron tan importantes.

“Sí hablé con otras personas, pero creo que es normal cuando entras en negociaciones, porque tienes que sopesar un poco cómo está el nmercado, tienes que escuchar también a los demás. Es un procedimiento normal. Y creo que también es justo escuchar todas las propuestas”.

“Todas las demás conversaciones fueron ligeras y nunca llegué a ninguna conclusión o algo así.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Pero todo fueron conversaciones normales que tienes, lo mismo para los equipos cuando están buscando un piloto. Tocan a todo el mundo sólo para saber su posición y su situación contractual. Incluso si no están muy interesados. Siempre quieren saber todo. Para mí fue lo mismo, pero sin objetivos claros. Y la primera prioridad era Aston”.

Alonso asegura así lo que podría considerarse el contrato más largo de su carrera con cuatro campañas, hasta 2026, con el equipo de Silverstone, una decisión motivada por la gran inversión que ha realizado la escudería en instalaciones y personal técnico, pero también por la incorporación de Honda que dejará Red Bull para propulsar con el nuevo reglamento técnico a Aston.

“Parte de la decisión de quedarme en Aston es porque estarán con Honda para 2026. Ahora tenemos gente con un talento increíble en el equipo, en la parte técnica. Se beneficiarán del nuevo túnel de viento y de las nuevas instalaciones de Silverstone. Así que había un montón de factores que hicieron 2026 muy atractivo con Aston”.

Para él, era importante tener un cuerdo multianual, algo que ambas partes deseaban tener.

“No voy a mentir. Quería comprometerme con un proyecto, no de un año, porque no tenía sentido para mí. No es que tuviera una propuesta de un año en otro lado, pero le dejé en claro a Aston desde las primeras conversaciones que la parte atractiva de este proyecto es lo que estamos construyendo, las nuevas instalaciones, el túnel de viento de este año, la nueva normativa de 2026 y que Honda viene como socio”.

Al hablar de una posibilidad de retiro como una opción al finalizar el 2024 indicó: "La verdad es que no. Creo que nunca se me pasó por la cabeza la jubilación. Creo que cuando deje la Fórmula 1, correré en otro sitio. Quizá el Dakar o algo así. Para mí, es muy difícil pensar en una vida sin un volante en mis manos. Eso nunca sucederá, o no a corto plazo. Pero no, creo que tenía un 99% de confianza en que seguiría arriba el año que viene. Así que la jubilación no era una opción".