Alonso: No es aceptable que Aston luche por batir a Williams y Haas

Fernando Alonso ha lamentado la posición de Aston Martin en la jerarquía de la Fórmula 1, con el equipo luchando por mantener la ventaja sobre sus rivales de la mitad de la parrilla y lejos de la contienda por los primeros puestos.

La escudería con sede en Silverstone fue el quinto equipo más rápido en la primera parte de la temporada, pero las mejoras del AMR24 no han dado los resultados esperados hasta ahora.

Mientras que al menos un Aston alcanzó la Q3 en cada una de las siete primeras sesiones de clasificación de la temporada (incluyendo la clasificación al sprint), sólo ocurrió cinco veces en las 12 siguientes: Alonso y su compañero de equipo Lance Stroll se clasificaron 11º y 17º para el Gran Premio de Italia el pasado fin de semana.

En cuanto a los resultados del domingo, Aston sumó 42 puntos en las seis primeras rondas, 26 en las seis siguientes y sólo seis en las cuatro últimas.

Mientras que los cuatro primeros equipos estaban de nuevo fuera de alcance, el bicampeón del mundo Alonso terminó justo fuera de los puntos en Italia, a dos décimas de un penalizado Kevin Magnussen y a poco más de un segundo del noveno clasificado Alexander Albon, admitiendo que se siente algo impotente tratando de sacar lo mejor de un coche de medio campo.

"No podemos hacer nada, estamos en manos de nuestro equipo y creo que Lance y yo intentamos hacerlo lo mejor que podemos cada fin de semana", dijo Alonso.

"Un fin de semana inspirado, como éste por mi parte, sé que va a ser 'Monza 2024 completamente anónimo de Alonso'".

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 lucha con Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 fuera del pit lane Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pero creo que este año hemos estado - Lance y yo - muy cerca, y [en Monza] fue uno de esos fines de semana que estaba un poco mejor y yo estaba contento con el coche y empujando al nivel que tal vez estaba más allá del 100% y era P11, así que decepcionado por eso.

"Tenemos que ser pacientes. Tenemos que entender que el gran objetivo es 2026. Pero al mismo tiempo, creo que como equipo, podríamos aceptar no estar en la batalla de los cuatro primeros, son equipos punteros y están muy por delante de nosotros. Pero ahora estar detrás de Williams, detrás de Haas, detrás de [RB], creo que tenemos que subir un poco el listón. Tenemos que mejorar".

Sobre su Gran Premio de Italia, añadió: "Tuvimos suerte con la salida, muy buena, adelantamos a Nico [Hulkenberg] y luego rodábamos décimos, cerca de Alex.

"Mantuvimos el ritmo sorprendentemente con el Williams, así que contento con eso y luego le hicimos un undercut, así que estuvimos rodando novenos durante la mayor parte de la carrera [en realidad menos de diez vueltas].

"Optamos por dos paradas, no podíamos hacerlo en una con la degradación de los neumáticos. Es muy doloroso perder los puntos porque creo que nos lo merecemos, en cierto modo, con una carrera bien ejecutada. Pero el coche es lo que es en este momento, y tenemos que mejorar".

Alonso no espera que el rendimiento del Aston mejore significativamente en un futuro próximo, pero esperará con impaciencia las próximas actualizaciones del AMR24.

"[Mientras] no tengamos una actualización en el coche, esto es lo que es y esto no es lo suficientemente bueno", insistió. "No es lo suficientemente bueno en Monza. Ni en Zandvoort, ni en Spa, ni en Hungría.

"Así que no creo que vaya a haber un gran cambio en Bakú, Singapur o Austin a menos que traigamos piezas nuevas. Ese es el plan".