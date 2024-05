Adrian Newey dejará Red Bull a principios de 2025 y, salvo sorpresa mayúscula, los rumores apuntan a que se incorporará a Ferrari. Algunos afirman que esto solo significa la desintegración del equipo de Milton Keynes como se le conoce actualmente.

"No lo creo", dijo Fernando Alonso en Miami cuando se le preguntó si pensaba que Red Bull se había derrumbado.

"Han dominado el deporte desde 2021, y cuando pasa algo con este equipo, inmediatamente generan muchas noticias desde fuera".

"Al final del día, son el equipo al que todos quieren vencer y todos quieren desestabilizarlos de alguna manera en el fondo para asegurarse de que pueden vencerlos en la pista".

"Cuando otro equipo pierde a su director técnico o a su diseñador, no se hace tanto ruido como cuando pierde el equipo ganador".

"Vamos a ver qué pasa en el futuro. Creo que lo más importante para todos son las reglas de 2026. Adrian supo aprovechar al máximo el reglamento existente, pero fue Mercedes, por ejemplo, quien mejor aprovechó el reglamento de 2014."

"Nunca se sabe lo que pasará en 2026. Queremos ser el Mercedes de 2014 o el Red Bull de 2022. Creo que muchos equipos esperan eso", indicó el español sobre sus objetivos con Aston de cara al futuro en el mediano plazo.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en declaraciones a los medios. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Siempre he querido trabajar con él, por una vez en mi vida quería hacerlo", dijo Alonso cuando se le preguntó si le gustaría trabajar con Adrian Newey.

"Le tengo mucho respeto, le veo como el más grande de la historia de la Fórmula 1, una leyenda de este deporte y me siento privilegiado en cierto modo por correr contra él".

"Me siento afortunado de haber sido parte de su viaje, que fue parte del mío, porque siempre he corrido contra sus coches".

"Tendré un Aston Martin Valkyrie en mi garaje y me haré un regalo comprando el coche de Adrian Newey".

"He estado cerca de correr con él un par de veces en el pasado, incluso he hablado con él un par de veces porque algunas de las reuniones en el pasado no fueron sólo con Christian y Helmut. Algunas de ellas fueron en realidad con Adrian y siempre le expresé mi admiración y él siempre compartió su respeto por mí."

"Vamos a ver lo que hace en el futuro", respondió.

Preguntado sobre si Newey era la pieza final del puzzle ganador que necesita Aston Martin, Alonso dijo: "No lo sé. Creo que esa es una pregunta para Lawrence".

"Estamos muy contentos con nuestro departamento técnico. Adrian es uno de los mejores, si no el mejor, pero necesita encajar en un equipo y eso es más decisión de Lawrence."

"Adrian también tiene que tomar una decisión en ese sentido, pero de momento no nos estamos centrando demasiado en eso".

"Creo que depende más del equipo, porque Adrian no se va a dejar llevar por ningún deseo individual ni nada por el estilo en este momento".

"Está mirando el panorama general. Ni siquiera sabemos si quiere retirarse de la Fórmula 1".

"Así que eso es más una pregunta para él. No sé si vendrá este fin de semana, espero que no, pero vamos a ver lo que decide."