Alonso, sancionado por el choque con Sainz en el sprint de F1 en China

El español estaba inmerso en una apretada lucha con los Ferrari por el tercer puesto en las últimas vueltas de la carrera sprint de Shanghai, mientras luchaba contra unos neumáticos que se degradaban rápidamente.

Pero mientras los dos pilotos intercambiaban posiciones, chocaron en la curva 9 a dos vueltas de la meta en un incidente que provocó un pinchazo a Alonso, lo que le obligó a entrar en boxes a por neumáticos frescos antes de retirarse.

Los comisarios convocaron a ambos pilotos antes de la calificación para discutir el asunto, y determinaron que Alonso había tenido la culpa, ya que tuvo la oportunidad de evitar la colisión.

Aunque Alonso se retiró, los comisarios dijeron que era práctica habitual añadir 10 segundos a su tiempo transcurrido, una anomalía en el reglamento que han instado a la FIA a estudiar.

Un comunicado emitido por los comisarios decía: "Según de acuerdo con las directrices sobre normas de conducción , que fue acordada con los equipos , una infracción de esta naturaleza requería que una penalización de base de 10 segundos fuera a ser añadida a el tiempo".

"El artículo 54.3 de el Reglamento Deportivo establece si la penalización de 10 segundos es impuesta después del final de una sesión de sprint , entonces 10 segundos serán añadidos a el tiempo transcurrido del piloto. Nosotros en consecuencia añadimos 10 segundos a el tiempo transcurrido del coche 14.

"Como un aparte a la FIA, nosotros notamos que el lenguaje en las regulaciones como a cuando un coche se ha retirado y las resultantes consecuencias en penalizaciones que pueden ser impuestas o servidas, especialmente cuando ese coche es de otro modo clasificado, es algo poco claro y nosotros recomendaríamos que la FIA considere hacer las enmiendas necesarias para aportar mayor claridad a esta cuestión."

En declaraciones al canal español DAZN tras el sprint, Alonso consideró que Sainz no le había dejado tanto espacio en su batalla como el que le había ofrecido a su compatriota al principio de la vuelta.

"En la curva 7, creo que estábamos igualados, luego en la curva 8 intenté ir por fuera", dijo Alonso. "Pero él abrió la trazada para no dejarme espacio, así que en la curva 9 hice lo mismo que él en la 8".

"Intenté ir por el interior para no dejarle espacio en la trazada, pero en la curva 8 me abrí para no tocarnos, y en la curva 9 él no se abrió. Así que nos tocamos".

Los tres puntos de penalización de Alonso significan que ahora tiene un total de seis puntos por el periodo de los 12 meses anteriores.