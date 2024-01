AlphaTauri comienza su mudanza a Milton Keynes junto a Red Bull

A la espera del anuncio del nuevo nombre - Racing Bulls - AlphaTauri se encuentra en medio de una reorganización orgánico-estratégica muy importante para el presente y el futuro.

Tras desbaratar la amenaza de venta, el equipo con sede en Faenza y en manos del Grupo Red Bull se encuentra en el centro de una manipulación que deberá darle una nueva forma, pero también nuevas oportunidades para volver a crecer, abandonando las últimas posiciones de la clasificación general de Constructores que ha habitado a menudo en las 2 últimas temporadas.

Sin embargo, en el proyecto de reorganización del equipo italo-austriaco, parece que la base de Faenza pierde cada vez más importancia. El departamento de aerodinámica de AlphaTauri se encuentra en Bicester, Inglaterra, pero según Motorsport.com, las instalaciones serán abandonadas poco a poco por el personal del equipo dirigido por Laurent Mekies.

Los aerodinamistas se incorporarán a las instalaciones de Milton Keynes, en el Milton Keynes Performance Centre, donde nacen los Red Bull campeones del mundo. Un paso más hacia un vínculo aún más fuerte y profundo entre los dos equipos. Para apoyar esta indiscreción llegaron directamente las palabras de Peter Bayer.

"El Milton Keynes Performance Centre es necesario porque las instalaciones de Bicester se están quedando pequeñas", declaró Bayer a Motorsport.com. "No tenemos aparcamiento ni cantina".

"Tenemos que ser un empleador atractivo. En primer lugar, por supuesto, empieza con el equipo como tal, con la identidad, pero luego también están las instalaciones y las oportunidades para que la gente tenga una trayectoria profesional. Por eso las estructuras serán sumamente importantes.

"Además, el contrato de arrendamiento de Bicester está a punto de expirar, así que teníamos que mudarnos de todos modos. Y la ventaja de estar más cerca de Red Bull Racing y de su campus es que nos resultará más fácil trabajar en el túnel de viento y en el simulador. Esto nos facilitará la vida a todos los ingenieros".

Bayer fue más allá y señaló que Faenza -donde se encuentra la sede de AlphaTauri- es realmente muy bonita, pero igual de problemática. Y por varias razones. La zona, según el director general del equipo, no ofrece garantías a quienes trabajan allí. Se refiere a servicios escolares, laborales. Aspectos importantes, sobre todo si se hace campaña para contratar nuevo personal.

"En cuanto al traslado de personal, seguimos teniendo aerodinamistas y diseñadores, y el taller de modelos está en el Reino Unido", explica.



"Pero actualmente estamos llevando a cabo una intensa campaña de contratación y estamos encantados de ofrecer a los mejores talentos británicos un puesto de trabajo en el Reino Unido. Porque para ellos, siento decirlo, Faenza es precioso, pero es un problema".

"Permítanme que les ponga mi ejemplo personal. Cuando empecé, cogí a mi mujer y fuimos en coche a Faenza. Ella dijo: 'Oh, es precioso'. Comimos una pizza y condujimos hasta el mar. Entonces me preguntó: "¿Y qué pasa con la escuela? Le contesté: 'No creo que haya ninguna'. ¿Y las posibles oportunidades de trabajo para mí? No creo que haya ninguna. Si no hablas italiano y si tus hijos ya no son bebés, el traslado es muy difícil, la verdad'.

"Creo que un par de ingenieros británicos volverán a Milton Keynes. Hemos ofrecido la oportunidad de trasladarse a los italianos que lo deseen, pero no hay ninguna obligación. Pero está claro que la mayoría de los nuevos contratados son británicos".

Las palabras de Bayer serán discutidas y no poco. No hay que descartar una postura del gobernador de Emilia Romaña, Stefano Bonaccini, que probablemente se sienta agraviado por las palabras del ex miembro de la FIA sobre las oportunidades educativas y laborales en Romaña.

Luego, desde un punto de vista puramente deportivo, aumentarán las dudas y sospechas sobre la sinergia cada vez más fuerte entre Red Bull y AlphaTauri (Racing Bulls). El personal de los dos equipos trabajará en estrecha colaboración y no se pueden descartar fuertes sospechas sobre una posible elusión del tope presupuestario, con un equipo actuando como banco de pruebas para el otro. Sólo estamos hablando de posibles escenarios, aún no hay nada concreto, pero si algunos directores de equipo -incluido Zak Brown- ya habían hecho varias sospechas hace unas semanas, la situación no hará más que caldearse.

Con toda probabilidad, éste será uno de los temas más candentes del invierno, a la espera de conocer los coches, los tests y las primeras carreras de la nueva temporada de Fórmula 1.