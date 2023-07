El complicado inicio de temporada de Nyck de Vries ha abierto la puerta a muchas especulaciones sobre el futuro del piloto holandés, ventilándose incluso un posible sustituto si sus resultados no mejoraban en el espacio de unas pocas rondas.

Entre las posibles opciones figuraban dos nombres de entre todos: el del piloto junior Liam Lawson, que actualmente compite en la categoría japonesa de Super Fórmula, donde lo está haciendo bien, y el de Daniel Ricciardo, piloto reserva tanto de Red Bull como del equipo de Faenza, para el que ya se ha hecho un asiento, de modo que estaría listo en caso de que fuera necesario por alguna razón tomar el relevo de uno de los dos pilotos oficiales.

Sin embargo, AlphaTauri, antes conocida como Toro Rosso, siempre se ha centrado en el crecimiento de los pilotos de su academia, dando una oportunidad a aquellos que han demostrado un buen potencial en las series de desarrollo. Un camino que se mantendrá sin cambios en el futuro, a menos que se considere que ninguno de los jóvenes está preparado para hacer la transición a la Fórmula 1, como ha sido esencialmente el caso este año con la decisión de apostar por de Vries.

Daniel Ricciardo, tercer piloto, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"La filosofía es bastante clara: lo que decide es el rendimiento. Por supuesto, la filosofía del equipo es formar a jóvenes pilotos", dijo Franz Tost sobre la estrategia futura del equipo.

Actualmente, según el director del equipo, sí hay jóvenes interesantes, pero ninguno de ellos estaría preparado para hacer la transición a la máxima categoría. El japonés Ayumu Iwasa ha rendido bien en algunas carreras de Fórmula 2, cosechando incluso tres victorias en esta primera parte del campeonato, pero lo que le frena es sobre todo su inconsistencia: "Los jóvenes pilotos no están ahí en este momento. Hay algunos buenos pilotos jóvenes que están subiendo, [Ayumu] Iwasa está haciendo un buen trabajo, [Isaak] Hadjar está haciendo un buen trabajo, pero simplemente es demasiado pronto para ellos".

"Los veo tarde o temprano en nuestro equipo. Pero ahora es demasiado pronto, quizá tengamos que encontrar otra solución. Pero hasta ahora no se ha hablado de ello. Hasta ahora todo sigue como [siempre] en nuestro equipo", añadió Tost cuando se le preguntó sobre un posible fichaje de Ricciardo por el equipo de Faenza como piloto oficial.

Liam Lawson tuvo la oportunidad de probar tanto el Red Bull como el AlphaTauri en los entrenamientos libres de jóvenes pilotos. Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Además de Ricciardo, otro nombre que figura en las libretas de Red Bull es el de Liam Lawson, actualmente protagonista en Japón. El joven neozelandés también había participado anteriormente en el campeonato de Fórmula 2, cosechando cinco victorias en dos años, y en el DTM, donde se quedó a las puertas del título. "Liam hizo un buen trabajo cuando pilotó para nosotros el año pasado en Abu Dhabi", explicó Tost, señalando que Lawson había pilotado con el equipo en algunas sesiones de entrenamientos libres la temporada pasada.

"También está haciendo un buen trabajo en Japón, porque el campeonato es bastante duro allí. Y como he dicho antes, es una cuestión de rendimiento. Tenemos que averiguar qué piloto está disponible, maduro, educado y listo para un coche de F1. Ya lo veremos. De momento no hay nada decidido.

Sin embargo, no es ningún misterio que el futuro de De Vries pende de un hilo, sobre todo en caso de que no muestre las mejoras que espera el equipo. "Es Nyck quien decide, no el equipo. Si mejora su rendimiento, ¿por qué íbamos a cambiarle?".

Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri, en la rueda de prensa de pilotos. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"En la F1 todos los pilotos están bajo presión. Veremos cómo se desenvuelve Nyck aquí y cómo se desenvuelve en Silverstone, porque conoce estos circuitos. No debemos olvidar que los pilotos novatos hoy en día están realmente en una situación difícil", añadió el director del equipo, citando cómo la primera parte de este campeonato del mundo fue bastante atípica, normalmente en circuitos urbanos o en pistas en las que nunca había pilotado antes.

"Si nos fijamos en la primera parte de la temporada, la mayoría de las pistas que no conocen, nunca han corrido en Melbourne en F2 o F3, nunca han corrido en Arabia Saudita o Miami, tal vez Bakú, pero en Bakú estaba la carrera sprint, lo que significa como aquí [en Austria], FP1, la calificación para la carrera, la calificación para la carrera sprint y luego la carrera sprint. Los fines de semana pasan volando. Para los pilotos novatos es muy, muy difícil. Así que ahora, al menos, vienen a circuitos que conocen: Austria, Silverstone, Spa, Budapest, Monza. Y creo que eso ayuda más, también a tener más confianza en sí mismos", finalizó.