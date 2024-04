Además de encontrarse en un momento extremadamente difícil desde el punto de vista del rendimiento, Alpine tiene que lidiar con el mercado de pilotos de cara a 2025 y 2026, cuando se introducirá el nuevo reglamento técnico.

Esteban Ocon y Pierre Gasly, los pilotos que actualmente tienen contrato con la escudería francesa con sede en Enstone, expiran al final de esta temporada y el equipo tendrá que decidir qué hacer: renovar a ambos, sólo a uno de los dos o encontrar dos nuevos pilotos para el año de transición 2025 y el primero de los nuevos monoplazas.

Bruno Famin, director del equipo Alpine tras el adiós de Otmar Szafnauer, aseguró que está muy contento con sus pilotos, que son excelentes navegando con la circunstancia en el que se encuentra el equipo sin dejarse abatir por las olas de dificultad que, por otro lado, han desbordado al equipo desde el punto de vista del rendimiento.

"Estamos contentos con nuestros pilotos, y nuestros pilotos están contentos con nosotros. Hablamos regularmente con ellos sobre la renovación. Veremos qué podemos hacer en el futuro. Hay altibajos, ahora estamos en un momento muy bajo, pero tenemos un proyecto muy sólido con una visión a largo plazo."

"Tenemos una base sólida para el proyecto de 2026, somos constructores, estamos desarrollando la unidad de potencia y estamos trabajando en ella para optimizar cada detalle. Tenemos un proyecto que hace innecesario convencer a Esteban y Pierre para que se queden."

Aunque Ocon y Gasly son las primeras opciones de Alpine a día de hoy, el equipo se considera suficientemente cubierto en caso de que alguno de ellos decida emprender nuevos retos profesionales gracias a su academia, con la presencia de pilotos interesantes como Jack Doohan, ahora piloto reserva del equipo de F1, y Victor Martins, que compite en FIA F2.

"Definitivamente estamos sondeando el mercado y también tenemos nuestra propia academia donde estamos desarrollando talentos para nuestro mañana. Tenemos a Jack Doohan, que es nuestro reserva, y a Victor Martins en la FIA F2. Tenemos un amplio abanico de posibilidades. Estamos contentos con Esteban y estamos contentos con Pierre, pero estamos preparados para reaccionar si pasa algo."

"No tenemos prisa por anunciar a nuestros pilotos. Tenemos otros problemas que resolver, otras cosas que mejorar y no tenemos prisa. Estamos listos, estamos preparados, pero no estamos en una carrera".

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a nuestros pilotos, porque estamos en una posición difícil. No es el comienzo de temporada que nos hubiera gustado, pero apreciamos lo constructivos que son con el equipo, no sólo en términos de comunicación con los periodistas, sino también dentro del propio equipo. Cuando intentamos encontrar soluciones con el coche, los dos son muy buenos a la hora de ayudarnos".