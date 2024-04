Las complicaciones añadidas a la penalización de Alonso en Australia

Había un toque de inevitabilidad. La importante mejora de Red Bull en Suzuka no ha adelgazado el RB20 como se predijo, y los rumores de que Ferrari se estaba precipitando con sus importantes actualizaciones en Imola también se han desvanecido en un día de pocas noticias.

Luego están los pilotos implicados. Fernando Alonso y George Russell son figuras bastante controvertidas entre los aficionados a la F1. Pero hubo una sorprendente división de opiniones entre los que realmente importan en este polémico debate: los pilotos.

El piloto de Haas Nico Hulkenberg "no estaba muy impresionado con las tácticas de Fernando", mientras que los pilotos de Sauber Valtteri Bottas y Zhou Guanyu calificaron la decisión de penalizar al español de "dura". Max Verstappen -no ajeno a las sagas de batallas de carreras- optó por mantener la pólvora seca en la rueda de prensa previa al evento de Suzuka, diciendo sólo "lo discutiremos en la junta de pilotos...".

La posición de Alonso fue la de defender su movimiento.

"Fue un poco sorprendente la penalización en Melbourne, pero no podemos hacer nada", dijo. "Tenemos que aceptarlo y seguir adelante y concentrarnos aquí. Pero no cambiará mucho nuestra forma de conducir y de enfocar las carreras".

"No hay obligación de dar 57 vueltas de la misma manera. A veces tenemos un ritmo más lento, para ahorrar combustible, para ahorrar neumáticos, para ahorrar batería. A veces nos ponemos lentos en las curvas o en algunos sectores de la pista para dar el DRS al coche de detrás porque eso será una herramienta útil si el segundo coche de detrás va a un ritmo más rápido.

"Todas esas cosas son completamente normales. Y lo fue, lo es y lo será siempre en el automovilismo.

"Así que tuvimos una penalización, probablemente única, que nunca se volverá a aplicar. Pero fue para nosotros. La aceptamos. Perdimos dos puntos o lo que fuera para el equipo".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell fue igualmente erudito.

"Obviamente fue una situación extraña la que ocurrió la semana pasada", dijo, junto a Verstappen en la rueda de prensa.

"Como dije en su momento, [me pilló] totalmente por sorpresa. En realidad estaba mirando el volante haciendo un cambio de marchas en la recta, lo que todos hacemos a lo largo de la vuelta, y cuando levanté la vista, estaba en la caja de cambios de Fernando y era demasiado tarde y lo siguiente que sé es que estaba en el muro".

"Así que, creo que si no hubiera sido penalizado, realmente habría abierto una lata de gusanos para el resto de la temporada y en las categorías junior, diciendo, '¿se te permite frenar en una recta, se te permite reducir la velocidad, cambiar de marcha, acelerar, hacer algo semi-errático?

"No me tomo nada personal con lo que pasó con Fernando y probablemente tuvo mayores consecuencias de las que debería haber tenido. Pero si no fue penalizado, ¿puedes frenar en plena recta? No lo sé".

Si analizamos la afirmación de Russell sobre la "lata de gusanos", queda claro lo que está tratando de resaltar: lo dice sin rodeos.

Russell consideró que si los comisarios no intervenían, lo que ellos consideraban elementos "erráticos" de la conducción de Alonso en la curva 6 de Melbourne podrían empezar a aparecer en otros lugares y de forma más problemática, como en las categorías junior de monoplazas. También hay un paralelismo con el asunto de la curva 4 de Brasil de 2021 entre Verstappen y Lewis Hamilton y lo que eso provocó en la vergonzosa primera carrera posterior en Arabia Saudí.

Se trata de una especie de debate exclusivo de las carreras de monoplazas: es poco probable que estas tácticas molesten a los pilotos en categorías que no son tan sensibles aerodinámicamente. Ese es un factor clave en la salida de pista de Russell, porque al acabar más cerca de la parte trasera de Alonso en la curva 6 que en la vuelta anterior, perdió la carga aerodinámica necesaria para tomar la curva tan rápido como había entrado.

Conferencia de prensa, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Foto: Motorsport Images

Aquí podemos detectar una cierta dosis de "el ataque es la mejor forma de defensa" por parte de Russell. Después de todo, tras el incidente declaró que "me he salido y eso es culpa mía" y las afirmaciones de Alonso de que lo que hizo forma parte de una larga y legítima tradición de este tipo de tácticas en las carreras son válidas.

Pero está claro que Mercedes no está contenta con Alonso, sobre todo porque después de la carrera sugirió un problema con el motor que, según fuentes de Autosport, no se pudo detectar claramente en los datos.

Queda por ver cómo puede influir esto en los objetivos de Alonso de sustituir a Hamilton en Mercedes (también es, naturalmente, un claro candidato para Red Bull en caso de que opten o se vean obligados a un cambio importante en la alineación de pilotos para 2025).

Pero su insistencia en los juegos con el DRS, que ahora son habituales, es también un elemento importante de este debate. A veces, las tácticas inteligentes resultan contraproducentes. Y sin duda el mayor problema de Alonso en esta saga es que se equivocó en la maniobra, algo que admitió en la vista con los comisarios en Melbourne.

El jueves, Alonso también afirmó que "fue la penalización más dura de la temporada, creo que en términos de tiempo por vuelta, lo cual es extraño". Pero esto es un poco falso.

La FIA acaba de tomar medidas para endurecer las sanciones por infracciones en carrera para 2024. Se ha sugerido que esto fue en realidad a petición de los pilotos, que fueron consultados dos veces sobre el cambio la temporada pasada antes de que fuera formalmente puesto a consideración de sus equipos y luego aceptado.

El consenso general, una vez que se les mostraron ejemplos de penalizaciones que supusieron sólo cinco segundos de tiempo añadido en las dos reuniones, fue que la mayoría de los pilotos preferirían simplemente aceptar estos golpes y seguir adelante para anularlos en lugar de devolver voluntariamente los puestos.

El problema es que lo que en realidad es una actualización de las directrices de carrera de la F1, que se revisan antes de cada temporada, no se ha hecho público.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, adelanta a Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

La FIA lo ha considerado, pero, como dijo una fuente de Autosport, el temor es que esto a su vez abra otra "lata de gusanos" en términos de pilotos, equipos y aficionados que utilizan las definiciones públicas para agitar un debate adicional en cada choque de carreras.

Pero más transparencia siempre es mejor. Y esto nos lleva a la última complicación adicional que se está introduciendo ahora en el debate de la "prueba de frenado".

En el boletín en el que se explicaba la penalización de Alonso -un drive-through convertido en 20 segundos más de tiempo, ya que se impuso después de la carrera, según las directrices de carrera- los comisarios dijeron que "no habían tenido en cuenta las consecuencias del accidente". Alonso, sin embargo, lo niega "al 100%".

"Si en Abu Dhabi se salía de la zona de asfalto o lo que fuera, creo que George se reincorporará a la pista unos metros después e intentará ir a por mí en la siguiente vuelta, o en la siguiente recta", dijo Alonso. "Y no será ningún problema".

Como siempre en la F1, las situaciones complejas engendran más enrevesamientos. Pero Bottas concluye bien esta consideración.

"Creo que si George no hubiera acabado en el muro, o saliéndose de la pista, probablemente no habría habido penalización", opinó el finlandés. "Lo hizo parecer bastante dramático. Sigo pensando que el coche que va delante siempre debería poder elegir la velocidad y la trazada. Pero es una línea muy fina lo que se puede hacer. La verdad es que me sorprendió bastante [la penalización].

"La cuestión es que a menudo [los comisarios] se fijan en las consecuencias de las acciones a la hora de decidir las sanciones. Un ejemplo fue cuando me obstaculizaron en la calificación en Arabia Saudita y no parecía tan dramático y yo estaba bastante seguro de que si me hubiera acercado aún más y bloqueado una rueda o algo probablemente habría habido una penalización.

"Así que, por desgracia, las consecuencias siguen jugando a mi favor. Así son las cosas".