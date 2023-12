Cómo la F1 puede ayudar a evitar el desgaste mental de 24 carreras

"Sí, estoy jodido", anunció secamente Christian Horner a los asistentes a los Autosport Awards en Grosvenor House, cuando la presentadora Natalie Pinkham le preguntó si estaba cansado después de una larga temporada de Fórmula 1 2023. Al fin y al cabo, la final de Abu Dhabi había concluido apenas una semana antes, y Las Vegas había tenido lugar una semana antes.

Fue un cambio de huso horario de 12 horas al que acostumbrarse entre las dos rondas mientras se trabajaba en un horario ya extraño en Las Vegas. Y eso sin tener en cuenta el tiempo pasado en un tubo metálico que cruza varios continentes, inhalando el aliento reciclado de los demás pasajeros mientras los resfriados invernales circulan por la cabina.

Horner y otras personas en su situación disfrutan de la comodidad añadida de los vuelos en clase preferente, pero no por ello son menos agotadores. Al menos, ganar el premio John Bolster hace que su esfuerzo merezca la pena... ah, y algo sobre un título de F1 también.

Se ha hablado con frecuencia del coste del calendario de F1: por nosotros en los medios de comunicación, por los pilotos y por el personal que no puede rotar tanto como sería ideal. Muchos de los héroes anónimos de la F1 se han visto arrastrados al magnetar de atravesar husos horarios diametralmente opuestos y trabajar hasta altas horas de la noche. En cuanto a los pilotos, George Russell y Esteban Ocon se encontraban indispuestos en mayor o menor medida en Abu Dhabi; a través de una tos persistente en la rueda de prensa posterior a la carrera, Russell admitió que los pilotos lo tienen un poco más fácil en comparación con otros en el paddock. Pero no tenía por qué ser tan difícil.

El hecho de que Las Vegas, con su horario tan cambiante que en la práctica funciona en consonancia con el de los países del otro lado del mundo, inaugure el año que viene una triple cita es algo que llena de una poderosa sensación de pavor a muchos de los héroes anónimos de la F1. Cuanto más larga sea la noche, más pavor.

El año que viene habrá 24 carreras. La agrupación del calendario, aunque ha mejorado ligeramente, sigue necesitando trabajo, ya que 2024 lucha por librarse de la necesidad de tripletes de carreras. Si Horner dice que la temporada le ha dejado "jodido", imagínate cómo se sentirán los que rozan los límites de los tiempos en pista.

Horner no se contuvo al hablar de su agotamiento al convertirse en el último galardonado con el Premio John Bolster a la excelencia técnica en los Autosport Awards del domingo.

¿Por qué la F1 no controla mejor su calendario para minimizar el agotamiento? En pocas palabras, el dinero manda aquí. Los calendarios deportivos de todo el mundo también son cada vez más desmesurados; un jugador de la Football League (es decir, Championship, League One y League Two) tiene que navegar por 46 partidos de liga, partidos de la FA Cup, partidos de la Copa de la Liga y, posiblemente, el EFL Trophy si juegas en la League One o en la League Two.

Una exposición tan prolongada a una serie de acontecimientos provoca fatiga física y mental. En su artículo "Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry" (Comprendiendo la experiencia del burnout: investigaciones recientes y sus implicaciones para la psiquiatría) para la Asociación Mundial de Psiquiatría, Christina Maslach y Michael P. Leiter citan el burnout como "síndrome psicológico que surge como respuesta prolongada a factores estresantes interpersonales crónicos en el trabajo". Volar es estresante. Trabajar es estresante. ¿Ser juzgado por el resultado un domingo? Eso naturalmente va a añadir estrés a una situación.

El documento señala tres respuestas de quienes sufren burnout: "agotamiento abrumador, sentimientos de cinismo y desapego, y una sensación de ineficacia y falta de logros". Efectivamente, esto significa pasar por el aro y esperar un descanso.

El estudio continúa diciendo que esto tendrá implicaciones negativas para los compañeros de trabajo, y dará lugar a posibles problemas médicos dependiendo de la magnitud del problema.

También existe una correlación entre el burnout y el deterioro de la salud mental. Aunque es demasiado simplista decir que el burnout causa depresión clínica, muchos de los síntomas experimentados son comunes a ambos. En cualquier caso, se requiere la atención de un profesional para comprender plenamente la situación individual de cada persona.

Lo que nos lleva a un argumento comúnmente perpetuado en los oscuros recovecos de las redes sociales: ¿por qué no lo dejas? Dedícate a otra cosa. La gente daría una parte de su cuerpo por hacer lo que tú haces. Pero esa no es la mejor manera de decirlo, porque reduce el argumento a "no estás contento con las condiciones actuales, ¿por qué no te vas en lugar de intentar crear una situación más favorable?". Implica que la F1, o de hecho cualquier otra categoría del automovilismo, siempre ha sido de esta magnitud.

La FIA ha tomado medidas para limitar el burnout, a su favor. Hay paradas tanto en verano como en invierno para garantizar que el personal pueda descansar, en lugar de seguir trabajando bajo la presión de los aumentos de rendimiento y los plazos de diseño. Y no es la FIA, sino la FOM la que acuerda los tratos para la ampliación del calendario, así que el órgano de gobierno al menos está poniendo de su parte para intentar mitigar la hinchazón del calendario.

¿Deberían consagrarse normas que obliguen a la rotación del personal o limitar los eventos a los que pueden asistir durante las carreras de triple cabecera?

Pero puede afectar a las normas, e introducir nuevas medidas para limitar el agotamiento del personal. Si los tripletes van a continuar, una norma que obligue a que todo el mundo, excepto una cantidad muy selecta de personal clave, sólo pueda trabajar en un máximo de dos de las tres carreras sería una forma sensata de imponer límites y hacer necesaria la rotación entre el personal de pista.

Tal vez se podría ir más lejos, introduciendo un límite de 16 carreras para un ingeniero o técnico de pista por temporada. Suponiendo que los equipos ya roten al personal, esto tendría poco impacto en el límite de costes, pero la FIA teóricamente puede reservar una parte del límite de 135 millones de dólares para sancionarlo.

Mejor aún, eliminar por completo las carreras triples. El calendario de 2024 se las ha arreglado para incluir tres de ellas: un trío Barcelona-Red Bull Ring-Silverstone en la primera mitad del año, y luego un doble-triple al final del año de Austin-México-Brasil, y Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi. El segundo triplete es el más desconcertante, dado que sucede a un intervalo de casi un mes entre éste y el Gran Premio de Singapur.

Algunos lo consideran un buen intervalo para la parte final del año, pero parece extraño cuando hay espacio de sobra para dividirlos en tres carreras dobles. Parece que las fuerzas del marketing siempre prevalecerán, pero juguemos con un calendario hipotético con un mayor grado de agrupación de calendarios. He aquí un calendario teórico que no sólo debería ofrecer más oportunidades para los descansos, sino eliminar por completo las cabeceras triples y reducir las distancias que tiene que recorrer el transporte de mercancías.

1. Bahréin - 2 de marzo

2. 2. Arabia Saudí - 9 de marzo

3. Australia - 24 de marzo Australia - 24 de marzo

4. Japón - 7 de abril

5. China - 14 de abril

6. Imola - 28 de abril

7. Mónaco - 12 de mayo

8. Miami - 26 de mayo

9. Canadá - 2 de junio

10. España - 16 de junio

11. Austria - 30 de junio

12. Gran Bretaña - 7 de julio

El GP de Gran Bretaña del año que viene será la tercera etapa del primer triplete del año, que nuestro hipotético calendario aborda

13. Hungría - 21 de julio

14. Bélgica - 28 de julio

15. Países Bajos - 25 de agosto

16. Italia - 1 de septiembre

17. Azerbaiyán - 15 de septiembre

18. Singapur - 22 de septiembre

19. Estados Unidos - 6 de octubre

20. México - 13 de octubre

21. Brasil - 27 de octubre

22. Las Vegas - 3 de noviembre

23. Qatar - 17 de noviembre

24. Abu Dhabi - 24 de noviembre

A través de este calendario teórico, se han eliminado las carreras triples. Para interrumpir una carrera doble, se ha introducido un Japón-China consecutivo, pero esto ayuda a crear espacio más adelante para dividir el doblete Imola-Mónaco y permitir que la carrera de Barcelona se mantenga por sí sola. Miami se ha retrasado tres semanas para enlazar con una ronda anterior de Canadá, lo que minimiza la necesidad de carga transatlántica y el movimiento de personal.

Los equipos han empezado a emplear entrenadores mentales y psicólogos para ayudar al personal a hacer frente a las tensiones mentales añadidas del trabajo, pero la gobernanza del campeonato debería asumir hasta cierto punto un deber de cuidado

La temporada también termina antes en este calendario sugerido, ya que se han limado los abismos entre los tripletes de carreras. Es de suponer que la mayoría preferiría trabajar con un doblete de carreras con un descanso de dos semanas entre ellos, en lugar de tener que dejar espacios más largos entre los tripletes. Terminar antes de diciembre también podría ser una preferencia, aunque el doblete Qatar-Abu Dhabi podría dividirse fácilmente si la temporada se alargara una semana más.

Aunque la doble cabecera entre Azerbaiyán y Singapur no es ideal, no se ha tocado, dado que este redactor experimentó la dificultad de la doble Azerbaiyán-Miami, que implicaba volar primero en la dirección equivocada para añadir varias horas a un viaje directo de seis horas a una escala intermedia en Londres.

No cabe duda de que la F1 y la FIA pueden contribuir a limitar los efectos adversos del agotamiento. Los equipos han empezado a emplear preparadores mentales y psicólogos para ayudar al personal a hacer frente a las tensiones mentales añadidas del trabajo, pero la gobernanza del campeonato debería asumir un deber de cuidado hasta cierto punto.

Uno sospecha que algunos de los que lean esto refutarán los puntos anteriores y volverán al clarín de "si no te gusta, vete". Claro, la gente podría dejar de sentarse en la silla desvencijada e incómoda, pero es posible que no tengan otro sitio donde sentarse. Poner un cojín en la silla no resuelve el problema inherente, pero hace que sentarse en ella sea mucho más placentero. El cojín lo pone la F1.