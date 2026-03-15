Antonelli mira hacia el futuro: "Tengo los pies en la tierra y no daré marcha atrás"

Toto Wolff sugiere el titular del día al autor de estas líneas: "Los pies en la tierra. Así se dice en Italia, ¿verdad?", propone sonriendo. "Nos espera un camino aún muy largo, y no creo que una presión desmesurada sea una buena compañera de viaje para Kimi". Wolff disfruta del momento: hay mucho de él en la historia que ha llevado a un piloto italiano a ganar un Gran Premio de Fórmula 1 tras veinte años de espera.

En veinticuatro horas, Antonelli ha vivido un sinfín de emociones: desde su primera pole position hasta su primera victoria en Fórmula 1. Lo que hizo que la victoria en el Gran Premio de China fuera tan especial fue también la autoridad con la que se impuso. Sin ayuda, sin factores externos que le facilitaran las cosas en las largas 56 vueltas de carrera. Una prueba de madurez, una carrera en la que Kimi (como le llaman todos en el equipo, en el paddock y en toda la Fórmula 1) ha demostrado gran parte de su talento.

"Me di cuenta de que podía ganar cuando faltaban 15 vueltas" —explicó—, "pero ese error al frenar… no me lo perdono. Me he vuelto a ver, estaba solo… ni siquiera sé cómo lo hice". Antonelli cuenta el episodio sonriendo; en el paddock de Shanghái, los trabajos de desmontaje son frenéticos y el único espacio disponible para una charla rápida es el que hasta hace unos minutos era la oficina de Toto Wolff. Kimi se sienta justo en el sitio de su jefe de equipo y es la viva imagen de la felicidad.

"Me voy dentro de dos horas, ¡pero creo que dormiré bien! En la carrera me lo he pasado bien, hay momentos en los que parece que pones el piloto automático, conduces sin siquiera pensarlo, todo sale de forma natural. Luego me relajé demasiado… y estuve a punto de echarlo todo a perder. Pero lo recordaré, no volverá a pasar".

Los ingleses lo llaman "training on the job", aprender directamente en el trabajo. Antonelli aún está lejos de haber completado su crecimiento; esta Fórmula 1 no hace concesiones cuando se trata de automatismos y procedimientos que solo se aprenden sobre el terreno, pero sobre el talento de Kimi no hay discusión. El Gran Premio de China puso de manifiesto no solo su velocidad, sino también otro as en la manga que Antonelli podrá jugar incluso frente a Russell. Su estilo de conducción desgasta poco los neumáticos, y la diferencia se vio en las últimas vueltas de la carrera. Mientras George comunicaba a su ingeniero por radio "mis neumáticos traseros se han acabado", Kimi seguía rodando a un ritmo muy rápido.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

"Había que gestionar el graining" —admitió Antonelli—. "Empecé el stint con los duros intentando forzar lo menos posible, luego, cuando me dieron el visto bueno, empecé a apretar".

"Las últimas vueltas fueron una mezcla de emociones, pero una vez cruzada la línea de meta no tenía ni idea… una sensación maravillosa. Una de las sensaciones más bonitas que he tenido nunca, y luego el podio, el himno de Mameli, recibir el trofeo más grande junto a dos grandes pilotos como Lewis y George. Espero poder vivir muchas más veces lo que he vivido hoy, aunque creo que la primera victoria siempre será un momento especial".

Antonelli ha alcanzado un hito que abre una nueva etapa en su carrera. Para muchos pilotos, este paso llega al cabo de unos años, pero en el caso de Kimi, las etapas se están sucediendo rápidamente. El análisis de Wolff es acertado: ir demasiado rápido con las expectativas puede ser contraproducente, pero es natural mirar la clasificación e imaginar todos los escenarios posibles. Antonelli aún no tiene la solidez de Russell; en el mosaico aún faltan algunas piezas pequeñas relacionadas con la experiencia, pero lo que cuenta es la visión de Kimi. Y cuando habla del próximo objetivo, no se echa atrás.

"«Días como estos te hacen más consciente de lo que puedes hacer, del potencial que tienes y de cómo puedes aprovecharlo. Te dan confianza. Sé que superar a George es muy difícil, está en plena forma, va muy fuerte y es completo. Pero intentaré darlo todo; no será fácil, pero al mismo tiempo haber conseguido mi primera victoria en un Gran Premio me quita presión. Todavía tengo mucho que demostrar, pero no voy a echme atrás, eso es seguro".

Mientras el personal de Mercedes desmonta literalmente la oficina que rodea a Kimi, llega su padre, Marco, que parece más exhausto que su hijo. Una embriaguez de emociones comprensible solo si se conoce el inicio del viaje, que partió de los kartódromos y continuó etapa tras etapa, con la conciencia de que cualquier error podría haber cambiado, comprometido o relativizado el sueño. "¿Esperaba ganar un Gran Premio? Lo soñaba —admite Kimi—, pero en cierto sentido creía en ello; trabajas y lo das todo por esto, para poder hacer realidad tu sueño. Me he acercado paso a paso, y hoy se ha hecho realidad".