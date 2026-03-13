Antonelli evita una sanción para la sprint en China: "No obstaculicé a Norris"

La primera clasificación Sprint de la temporada 2026 terminó con un pequeño misterio. Después de conseguir el segundo puesto en la parrilla de salida de la carrera corta del Gran Premio de China, Kimi Antonelli terminó bajo investigación por un posible impedimento contra Lando Norris.

El piloto de Mercedes estaba saliendo de boxes cuando, por detrás, llegó el McLaren del actual campeón del mundo, que se vio obligado a levantar el pie al encontrarse al piloto de Bolonia en su trayectoria, dentro de la curva 1.

En un primer momento, la sensación era que Kimi podría recibir una penalización de tres posiciones en la parrilla, como ya se ha visto en otras situaciones similares en el pasado. Sin embargo, fue el propio piloto italiano quien tranquilizó inmediatamente a los micrófonos de Sky Sport F1, explicando que, en realidad, Norris aún no estaba en una vuelta rápida, por lo que se mostró convencido de que no habría penalizaciones.

"Al final no debería ser una obstrucción, porque estaba haciendo la vuelta de preparación, por lo que estaba calentando los neumáticos. Ya hemos visto los datos, llegó casi treinta km/h más lento, por lo que no estaba lanzado para la vuelta y estaba calentando. Por lo tanto, creo que no pasará nada", explicó Antonelli. Y su versión fue confirmada también por los comisarios, cuyo veredicto fue «no se requiere acción" precisamente por las mismas razones.

"El piloto del coche 1 (Lando Norris) nos dijo que estaba realizando una "vuelta de calentamiento" y no una vuelta rápida. En otras palabras, no estaba intentando activamente conseguir un tiempo significativo cuando el coche 12 (Kimi Antonelli) salió del pit lane y entró en la pista. Si el coche 1 hubiera estado en una vuelta rápida, dada la posición del coche 12 en la pista, el coche 12 habría obstaculizado innecesariamente al coche 1", explica la nota de los comisarios, que también destacan la honestidad de Lando al exponer los hechos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

"A la luz de la clara posición adoptada por el piloto del coche 1, según la cual no fue obstaculizado por el coche 12 porque no estaba tratando de obtener un tiempo de vuelta significativo, no hemos tomado ninguna medida adicional", concluye la decisión.

Al igual que en Melbourne, Kimi logró ganarse la primera fila junto a su compañero George Russell, quien, sin embargo, parece tener aún un poco más de feeling con el W17, como lo confirma la diferencia de casi tres décimas que también se ha producido hoy en Shanghái.

"He tenido algunas dificultades con el subviraje en la clasificación. Sobre todo en la curva 1 me cuesta un poco llevar velocidad. Con los blandos también cometí un error en el último sector y perdí mucho. Así que felicidades a George, pero mañana estaré en primera fila y todo está por decidir tanto en la Sprint como en la clasificación".

Cuando se le preguntó si, a pesar de los errores que ha mencionado, hay margen para mejorar también la sensación con su coche, concluyó: "Me siento bien con el coche, aunque, obviamente, todavía hay algunos detalles que pulir. De todos modos, mañana intentaremos salir bien y conseguir un buen resultado".