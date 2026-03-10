Aston Martin llevaría las primeras modificaciones para las vibraciones en Bahréin

Aston Martin no logró completar el Gran Premio de Australia y, en este caso, no hay noticias. Desde el Shakedown de Barcelona, celebrado a finales de enero, quedó claro que el equipo de Silverstone estaba muy atrasado en todos los aspectos.

El AMR26 sufría importantes problemas tanto en términos de rendimiento como de fiabilidad, con la unidad de potencia Honda como chivo expiatorio de todos los males. Las vibraciones derivadas del V6 japonés dañaron las baterías durante las pruebas de Sakhir y, de cara a Melbourne, el equipo dirigido por Adrian Newey y la casa nipona trabajaron sin descanso día y noche para intentar reducir el problema.

De este modo, según ellos, los AMR26 podrían dar varias vueltas más de lo previsto. Y así fue.

"Después de las pruebas, Honda y Aston Martin trabajaron duro juntos para encontrar una solución. Tuvimos personal que trabajó casi las 24 horas del día para encontrar una solución. Al final, tomamos medidas que surtieron efecto desde el primer día en Australia", declaró Orihara, de Honda.

"Hemos visto un buen progreso con respecto a las pruebas en Baréin. Luego implementamos otras contramedidas en los días siguientes. En la carrera hicimos muchos kilómetros. Desde el punto de vista de las vibraciones, estamos seguros de que podremos completar toda la carrera. Esto es realmente una gran mejora. Ha sido un punto clave para todos nosotros".

Durante el Gran Premio de Australia, el equipo llamó a boxes a ambos monoplazas para realizar algunos ajustes en ellos. El objetivo no era, desde luego, intentar terminar entre los diez primeros, ni completar toda la carrera. Se trataba más bien de recopilar datos y hacer experimentos. Una especie de carrera-prueba útil para buscar problemas y encontrar soluciones de cara al resto del Mundial.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Joe Portlock / Getty Images

De hecho, tanto Alonso como Stroll tuvieron que retirar sus monoplazas en la vuelta 37 de las 58 previstas. La falta de piezas de recambio (sobre todo las baterías, que suministra HRC) obligó a ser prudentes en la gestión del AMR26. No es casualidad que, también en el Gran Premio de China previsto para este fin de semana, los coches de Silverstone vayan a tener escasez de piezas de recambio, incluidas las baterías.

"Al final, todo el mundo sabe que no tenemos muchos componentes", declaró Mike Krack. "No teníamos nada que ganar en ese momento de la carrera, así que decidimos conservar las piezas de los coches. No fue una cuestión de problemas con la unidad de potencia. No tengo una bola de cristal, pero estamos bastante seguros de que podríamos haber terminado la carrera sin grandes problemas".

Teniendo en cuenta que solo hay una semana entre los Grandes Premios de Australia y China, el primer back-to-back de la temporada 2026 de Fórmula 1, Aston Martin Racing tendrá que apretar los dientes y hacer de la necesidad virtud.

"Creo que todos están decididos a cambiar la situación y están trabajando duro, y creo que probablemente, en comparación con la situación que tuvimos el jueves en Baréin, ahora estamos en una mejor posición, hemos probado algunas cosas, hemos descubierto algo más sobre el coche y el chasis que en Baréin, gracias a las vueltas que hemos dado en los entrenamientos libres y hoy, con ambos coches, hemos podido hacer la vuelta de formación, la salida, la parada en boxes, por lo que este tipo de cosas probablemente parezcan normales para todos".

"Nunca hemos estado en la pista a las 19:00 en Baréin, así que nunca hemos probado ninguno de los procedimientos de formación o salida, por lo que creo que han sido datos útiles y sin duda estaremos más preparados en China», declaró Fernando Alonso.

"En China, creo que es optimista intentar terminar la carrera. Obviamente, seguiremos teniendo escasez de piezas de repuesto. Solo será durante la próxima semana, pero para Baréin deberíamos tener más baterías y más piezas de repuesto. Así, en China podremos arriesgar más el domingo".