Después de Bahréin, el AMR24 apareció como el quinto coche más rápido del grupo de cabeza en ritmo de carrera, terminando noveno y décimo.

Posteriormente, Fernando Alonso terminó quinto en Arabia Saudí y sexto en Australia, antes de recibir una penalización.

En Japón, el español consiguió la sexta posición tras lo que afirmó haber sido uno de los cinco mejores fines de semana de su carrera , mientras que su compañero de equipo Lance Stroll lo tuvo más difícil, aunque el canadiense remontó desde la 16ª posición de la parrilla hasta la 12ª en la bandera, adelantando a varios coches por el camino.

Pero Krack dice que el hecho de que Alonso venciera a los dos pilotos de Mercedes en Suzuka fue un indicio más de que el equipo ya no está a la cola del grupo de cabeza en ritmo de carrera.

"Creo que podemos estar de acuerdo en que no estábamos en tierra de nadie y eso es positivo", dijo.

"Porque aquí, con la alta degradación y - se puede pasar, hemos visto que se puede pasar en lugares increíbles, aunque yo no era consciente de que se puede pasar a través de los Esses - pero se ve que con un delta de ritmo lo suficientemente grande y delta de neumáticos, se puede hacer si eres lo suficientemente valiente.

"Pero no parecía que estuviéramos en tierra de nadie. Parecíamos estar en el pelotón. Estábamos por delante de los Mercedes. Así que eso es muy alentador".

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Pero de nuevo, es un dato. Bahréin es más fácil de adelantar que aquí. Pero nunca estuvimos realmente bajo amenaza, digámoslo así. Vamos a ver, tenemos que confirmarlo en las próximas carreras".

Krack dijo que la decisión de hacer salir a Alonso con neumáticos blandos -el español fue el único piloto de cabeza que lo hizo- había dado sus frutos.

"Estábamos rezando para que las nubes estuvieran allí", dijo. "¡Y entonces aparecieron! La interrupción [bandera roja] también ayudó. Y además, cuando empiezas con blandos, si tienes una interrupción o una marcha lenta, eso siempre ayuda a introducirlos mejor.

"Por otro lado, hemos tenido tradicionalmente, o estadísticamente, muchos coches de seguridad al principio aquí, así que puedes rodar con tus neumáticos después de la segunda o tercera vuelta. Así que estas fueron todas las decisiones que se tomaron estratégicamente.

"¿Haríamos lo mismo? Es una buena pregunta. Creo que muchos coches se han sorprendido un poco con los neumáticos duros y también con los amarillos, han aguantado muy bien. Así que sí, creo que es difícil de decir".

Krack se mostró reacio a dar una valoración inicial del paquete de mejoras que el equipo introdujo en Suzuka, que incluía un nuevo suelo.

"Estamos analizando todo en este momento para tratar de entender y cuantificar", dijo. "De nuevo, es una muestra de datos. Y es algo que tenemos que averiguar".

"Lo he dicho antes, los coches son complejos, y a veces necesitas un poco más de tiempo para entender realmente lo que has cambiado. No fue fácil con la sesión perdida [FP2] que tuvimos el viernes. Así que estamos aprendiendo mucho al respecto".

"De nuevo, todavía no tengo los números completos en cuanto a lo lejos que estábamos en las primeras carreras y parece que ahora estamos un poco más cerca. Tenemos que entenderlo: ¿cuánto es? ¿Y hacia dónde nos movemos desde aquí?".