Aston admite "nos quedamos rezagados en los desarrollos"

Tras ocho podios en las ocho primeras carreras, Aston Martin protagonizó, a su pesar, un bajón de desempeño que le hizo retroceder en la clasificación. La única excepción fue el segundo puesto conquistado en Holanda, aunque en un fin de semana extremadamente peculiar, condicionado por varios factores externos, un problema que ahora ya no se puede subestimar, dado el reciente crecimiento de McLaren, que se acerca rápidamente a la lucha por el cuarto puesto en el Campeonato de Constructores.

Tras el Gran Premio de Japón, la ventaja se ha reducido a 49 puntos, lo que a primera vista podría parecer incluso un buen margen a falta de sólo seis pruebas para el final de la temporada, si no fuera porque McLaren casi fue capaz de reducir a la mitad la diferencia tras el parón veraniego. A principios de año, la escudería de Woking no había ocultado su ambición de terminar el campeonato con un coche que pudiera estar entre los cuatro mejores equipos, mientras que para Aston Martin está ocurriendo lo contrario. Tras un inicio muy prometedor, el AMR23 ha sufrido varios aspectos, entre ellos actualizaciones que no han dado los resultados deseados, retrocediendo en la clasificación.

Un escenario opuesto al del año pasado, en el que, tras un inicio de mundial como equipo casi último, la escudería de Silverstone fue capaz de remontar posiciones, llegando cada vez con más frecuencia entre los diez primeros, tratando incluso de amenazar a Alfa Romeo en el campeonato de constructores.

"Es un poco lo contrario que el año pasado. Si empiezas bien y luego te adelantan los demás, es mucho más difícil para la moral que al revés. Es muy importante para nosotros invertir la tendencia", explicó Mike Krack refiriéndose a la necesidad de terminar bien el mundial.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Desde el inicio de la temporada, a Aston Martin le ha faltado eficiencia, pero podía contar con un índice de carga muy bueno, debido en parte a la decisión de correr con alerones más cargados que sus rivales. Este planteamiento dio sus frutos a principios de año, hasta el punto de que en algunos aspectos el AMR23 no estaba tan lejos de Red Bull, pero a medida que pasaba el tiempo, los rivales también empezaron a acercarse.

"Creo que probablemente fueron los demás los que cerraron la brecha [respecto a Red Bull], más que nuestra brecha se hizo más grande. Ahora bien, este [Suzuka] es un circuito con resultados muy particulares, así que, de nuevo, no hay que fijarse sólo en una carrera, sino en un par de carreras. Sin duda nos habría gustado obtener más rendimiento de nuestras mejoras, pero todavía tenemos algo que aportar, así que confiamos en poder recortar un poco la distancia", añadió el director del equipo.

"Tenemos que mirar en términos de clasificación. Otros tuvieron más problemas ahí [al principio de la temporada]. Es algo en lo que tenemos que trabajar para las próximas carreras. Como he dicho, hay que tener un coche que funcione en todas partes y de momento no lo tenemos".

"Es una cuestión de evolución. Algunos competidores han hecho grandes progresos, otros menos, y parece bastante simple. No hemos hecho lo suficiente".

Incluso en suelo japonés, Aston Martin decidió equipar su coche con un alerón bastante cargado, lo que dio sus frutos sobre todo frente al McLaren, que de hecho sorprendió por su velocidad de alargamiento ante la curva 130R más que por su velocidad punta pura. De hecho, comparando la mejor vuelta de Fernando Alonso en la Q3 con la que le valió a Oscar Piastri el segundo puesto en la calificación, se aprecia que el español perdió unas dos décimas en la progresión tras la salida de Spoon, debido también a un paso por la curva rápida.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Creo que en este caso elegimos deliberadamente correr a un nivel más alto porque sabíamos que la degradación sería alta. Podríamos haber ido más descargados. Pero al final fue una elección y por supuesto, siempre quieres más eficiencia", explicó Krack.

Según el director del equipo, no se trata de un único problema, como una deficiencia en las curvas rápidas, sino más bien de una cuestión del paquete completo. De hecho, en comparación con Mercedes, que iba más descargado y sufría de un molesto sobreviraje, Aston consiguió completar un primer sector más rápido en la Q3.

"No, creo que en la Fórmula 1 nunca es sólo una cosa. También hay circuitos en los que hay menos curvas rápidas. Así que, en general, creo que en la Fórmula 1 siempre debes intentar mejorar tu coche. Si estás detrás, ya sabes las áreas en las que normalmente tienes que fijarte, entonces hay un circuito con muchas curvas rápidas. Entonces también puedes tomar decisiones, como ir muy rápido en el primer sector y luego pagar un poco de precio en los otros dos, o ir por la mejor degradación o velocidad posible. Estas son las decisiones que tienes que tomar si no tienes un coche que sea simplemente mejor que el de los demás".