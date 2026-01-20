Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Mattia Binotto está listo para un nuevo reto. Después de Ferrari y de haber llevado a Sauber en las dos últimas temporadas, comienza la aventura Audi en una nueva era técnica de la Fórmula 1. En definitiva, un reto dentro del reto.

Nuevos monoplazas, nuevas unidades de potencia y una nueva forma de correr por parte de los pilotos y los propios equipos, que tendrán que gestionar cosas diferentes y de formas diferentes todo lo que hasta Abu Dabi 2025 se había convertido casi en rutina.

Audi vuelve a la Fórmula 1 como fabricante completo. Monoplaza y motor. Un reto tecnológico y de recursos de gran importancia, pero también de extrema dificultad, aunque en Hinwil se dan todos los factores para poder crecer de la mejor manera posible.

Binotto lo sabe, pero sigue siendo la persona pragmática que hemos conocido a lo largo de los años en Maranello. Nada de fantasías. Se necesita concreción, pies en la tierra. Por eso, el ingeniero italiano no cree que pueda molestar inmediatamente a sus rivales con la nueva unidad de potencia alemana.

Audi F1 Team R26 Photo by: Christopher Otto

“No, no sería realista pensar que podemos molestar a nuestros rivales de inmediato. Ellos tienen más experiencia. Son una organización bien estructurada y consolidada. Si un equipo o un fabricante ha sido grande en el pasado, seguirá siendo grande en el futuro. De eso no hay duda. Son competidores muy fuertes. Para nosotros será un reto muy difícil. Pero, por otro lado, creo que tenemos todos los medios para convertirnos algún día en ganadores y también en la referencia en cuanto a motores. Por lo tanto, no espero que nuestro motor sea el mejor desde el principio. Sería imposible, sería poco realista. Pero creo que estamos en nuestro camino y debemos seguir concentrados en nosotros mismos”.

“¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea, como hemos dicho, es convertirnos en ganadores para 2030. Puede parecer un objetivo lejano, pero no lo es. Es mañana o pasado mañana. Y estamos, lo repito, realmente concentrados en nosotros mismos, manteniéndonos humildes. Sabemos que podríamos enfrentarnos a problemas durante la temporada. Podríamos tener problemas de fiabilidad o fallos. Pero lo que más me importará, una vez más, es cómo reaccione el equipo. No dejar nada sin intentar, aprender de los problemas, demostrar capacidad de progreso. Y si somos capaces de mejorar carrera tras carrera, no hay duda de que algún día, con todos los medios que tenemos y con el compromiso de Audi como marca, podremos ser tan fuertes como los demás, si no más”.

“¿Podio? No (risas)... Creo que nuestro objetivo en Melbourne es terminar la carrera. Porque la fiabilidad es importante para mí en esta fase de desarrollo. Por lo tanto, completar toda la carrera, pasar todo el fin de semana sin problemas significativos en la pista. Esto servirá a los pilotos y al equipo para seguir desarrollando el coche. Para ello necesitamos pasar mucho tiempo en la pista. Por lo tanto, el primer objetivo es ser fiables. Creo que lo más importante es cómo el equipo construye la temporada y progresa”.

Objetivos intermedios antes de 2030

Audi se ha fijado el objetivo de luchar por ganar títulos a partir de 2030. En resumen, cinco años. Cinco años parecen muchos. En realidad, sobre todo en la Fórmula 1, son casi un abrir y cerrar de ojos. Binotto ha explicado que en el camino que llevará a Audi a la fatídica fecha hay metas intermedias que alcanzar.

“Creo que, como has dicho, tenemos un objetivo final fijado para 2030 y debemos definir unas etapas intermedias, digamos unas estaciones en nuestro camino hacia la cima de la montaña. En Sauber, el año pasado fijamos un objetivo, un objetivo interno para el equipo, que era sumar puntos en cada carrera, algo que al final conseguimos al menos a partir de la carrera 9. Era un objetivo claro para Sauber y no era nada fácil, porque Sauber venía de 0 puntos en 2023 y de 4 puntos en 2024, conseguidos solo al final de la temporada”.

“Ahora estamos debatiendo internamente cuál debe ser el objetivo para 2026, cuáles deben ser nuestros primeros pasos, nuestra primera etapa intermedia. ¿Debemos medirlo en términos de posición en el campeonato? ¿Debemos medirlo en términos de número de puntos al final de la temporada? ¿Debemos decir que tenemos que sumar más puntos que en 2025, sabiendo que ahora somos un equipo completamente nuevo, con un tren motriz completamente nuevo y un reglamento completamente nuevo? Al final, decidimos otra cosa. Decidimos que lo más importante para nosotros en 2026 es convertirnos en un competidor serio, y eso tiene que ver con el comportamiento, con la percepción”.

“Estaríamos muy contentos, yo estaría muy contento, si al final de la temporada los demás equipos nos vieran y nos percibieran como un equipo fuerte de F1 y como un competidor sólido para el futuro. De alguna manera, ser percibidos como un equipo que está aquí para tomarse las cosas en serio, para ser realmente competitivos con vistas a luchar por la victoria en el futuro. Y esto tiene que ver, como decía, con la actitud: ser humildes, aprender de los errores, aprender de los fracasos. Es exactamente de lo que estábamos hablando hace un momento. Para mí sería una gran satisfacción que nos percibieran como un competidor fuerte y serio para el futuro”.

Carreras diferentes, pero siempre será la verdadera F1

Uno de los temas candentes de la nueva Fórmula 1 y del nuevo reglamento técnico está relacionado con el uso de la energía eléctrica de las nuevas unidades de potencia, que ya no están equipadas con MGU-H, sino solo con KERS y una cantidad limitada de potencia por vuelta que hay que gestionar bien.

A primera vista, estos monoplazas podrían hacer fruncir el ceño a los puristas, pero Binotto explica que los nuevos coches serán auténticos Fórmula 1, no híbridos de compromiso que susciten dudas sobre el espectáculo en carrera.

Audi F1 Team R26 Photo by: Christopher Otto

“La gestión de la potencia eléctrica será un factor, sí. Creo que el perfil de velocidad del coche en la vuelta es completamente diferente al anterior: más lento en las curvas, más rápido en las rectas. Por lo tanto, será un tipo de carrera diferente. Pero, por otro lado, debo decir que estuve en Barcelona para nuestro día de rodaje el 9 de enero. Vi el coche en la pista y, al final, cuando lo miras, es un gran F1”.

“El coche, cuando recorre la recta principal, es impresionante: alcanza velocidades muy altas. Y no dirías que es un F1 diferente al anterior. Sigue siendo un F1: cuatro ruedas, una carrocería, un piloto, y va rápido en la vuelta. En general, quizá sea un estilo de conducción diferente para los pilotos, debido a los neumáticos diferentes o similares, a un agarre diferente, a una gestión de la energía diferente. Pero nos acostumbraremos muy pronto, esa es mi sensación. Y creo que al final será un gran formato. Creo que los aficionados y todo el mundo lo apreciarán”.

“Quizás al principio nos enfrentemos a algunos problemas que habrá que optimizar. Los optimizaremos. Pero, en general, como decía, viendo el coche en la pista, era un gran coche en acción. Un gran ruido. El ruido y el sonido del motor han mejorado. Y creo que todos apreciaremos también el nuevo sonido de los motores”.