Para muchos, Ayrton Senna es el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos, y el paso de los años desde su muerte -en la cima de su potencial a los 34 años en el Gran Premio de San Marino de 1994- no ha hecho más que reforzar esa convicción.

Para conmemorar el 30 aniversario, Motorsport.com decidió seleccionar y clasificar las 10 mejores actuaciones del tricampeón del mundo.

Senna participó en 161 carreras de F1 y logró 41 victorias, por lo que el grupo de candidatos era amplio. Para este top 10 hemos tenido en cuenta la calidad de los coches de los que disponía, las circunstancias de las carreras, los rivales y las opiniones de algunos de los implicados.

Estamos seguros de que muchos aficionados tendrán selecciones diferentes, pero aquí está nuestra lista de las 10 mejores carreras de Senna en F1.

10. 1988 GP de Gran Bretaña, Silverstone

McLaren MP4/4

Arrancó: 3°

Resultado: 1°

El dominio de Senna, Alain Prost y el McLaren-Honda MP4/4 en 1988 estaba bien establecido cuando llegaron a Silverstone para la octava ronda. Prost llevaba una ventaja de cuatro a tres victorias, pero el Gran Premio de Gran Bretaña marcaría el inicio de una racha de victorias que encaminarían a Senna hacia su primer título mundial.

Por primera vez esa temporada un McLaren no estaba en la pole position. Ferrari ocupó la primera fila, pero Senna aumentó su floreciente reputación en la carrera sobre mojado.

Rápidamente se colocó segundo y siguió a Gerhard Berger -el Ferrari estaba haciendo una carrera a pesar de los problemas de combustible- durante las primeras 13 vueltas. Cuando las condiciones mejoraron, Senna aumentó la presión y adelantó a Berger en la chicane de Woodcote mientras doblaban al segundo McLaren de Prost.

El compañero de equipo de Senna nunca fue un factor a tener en cuenta, ya que finalmente se retiró con problemas de manejo, posiblemente como resultado de los daños en el chasis causados por su salida de pista en el GP de Francia de la semana anterior. Pero Nigel Roebuck, reportero de F1 de Autosport, consideró que Prost había ayudado a Senna de alguna manera cuando el brasileño se lanzó a por el liderato.

"Fue arriesgado porque también significaba esquivar a su compañero de equipo y, con el agua, Prost no le había visto y giró en su trazada normal", escribió Roebuck. "Afortunadamente, Alain giró a la derecha y le dio espacio a su compañero de equipo."

A partir de entonces, Senna se alejó. En un momento dado, su ventaja fue de más de un minuto antes de dar marcha atrás para ahorrar combustible, y un Nigel Mansell a la carga redujo la diferencia a 23,3 segundos en la meta.

"Senna condujo el McLaren con la punta de los dedos lijados, nunca cometió un error, ni lo pareció", añadió Roebuck. "Si se lleva el título, se lo llevó aquí".

9. 1986 GP de España , Jerez

Lotus 98T

Arrancó: 1°

Resultado: 1°

"Thriller español", decía la portada de Autosport después de que Senna superara a Mansell en Jerez por 0,014s.

Senna había conseguido cómodamente la pole en este nuevo circuito para la F1, ayudado por un motor Renault mejorado en su Lotus, pero la carrera fue mucho más disputada.

"Sin duda, la competición en la cima de la F1 tiene un grado de ventaja que no había conocido antes", escribió Roebuck. "Ayrton está ahí arriba, y mucha gente aspira a derribarle".

No obstante, Senna hizo una buena salida y lideró los primeros compases. Los Williams de Nelson Piquet y Mansell y los McLaren de Prost y Keke Rosberg siguieron la estela del Lotus.

Poco antes de la mitad de la carrera, Mansell, que había caído a la quinta posición al principio, comenzó su ataque. En la vuelta 33 de 72 adelantó a Piquet y empezó a presionar a Senna. En la vuelta 40, el Williams le arrebató el liderato al adelantar al Tyrrell de Martin Brundle.

Mansell se alejó, pero entonces empezó a tener problemas con sus neumáticos. Senna alcanzó al Williams y se puso en cabeza a falta de nueve vueltas, y Mansell se retrasó lo suficiente como para que Prost le pasara también.

Mansell entró en boxes a por gomas nuevas. A nueve vueltas del final era tercero, a 20.5s de Senna. Empezó a coger un ritmo que sugería que llegaría a la cola de Senna con tiempo de sobra, pero perdió un tiempo crucial luchando con Prost en la vuelta 69.

La ventaja de Senna era de 7.2s al final de esa vuelta, 5.4s en la siguiente y 1.6s en la vuelta final. En la frenada de la horquilla, Mansell llegó a rebufo del Lotus. Se le escapó en la trazada, pero Senna aguantó en uno de los finales más ajustados de la F1.

8. 1984 GP de Mónaco, Monte Carlo

Toleman TG184

Arrancó: 13th

Resultado: 2°

Senna nunca ganó un gran premio desde una posición peor que la quinta en la parrilla, pero estuvo a punto de ganar desde la séptima fila en su quinta salida en la F1.

En seco, Senna había clasificado el ágil pero poco potente Toleman-Hart en 13ª posición. El día de la carrera fue terriblemente húmedo y dio a Senna la oportunidad de demostrar su destreza bajo la lluvia.

Senna se colocó noveno en la primera vuelta, ayudado por la desaparición de los dos Renault. Su compañero Stefan Bellof, una estrella en ascenso, también se puso en marcha y alcanzó la 10ª posición (desde la 20ª) en la segunda vuelta con su Tyrrell de aspiración normal.

En la tercera vuelta Senna adelantó a Jacques Laffite por la octava plaza y en la séptima el Toleman superó al ATS de Manfred Winkelhock. Senna ganó otro puesto cuando Michele Alboreto hizo un trompo con su Ferrari. Ahora estaba con algunos de los grandes.

En la vuelta 12 adelantó a Rosberg, que luchaba por no perder el Williams-Honda, y dos vueltas más tarde Senna superó al Ferrari de René Arnoux. Cuando el líder Mansell perdió su Lotus en la subida de la colina, Senna heredó la tercera posición y no estaba lejos del McLaren de Niki Lauda. Bellof era ahora sexto y se acercaba a Rosberg.

Saliendo de la Rascasse al final de la vuelta 18, Senna lanzó un ataque a Lauda. "Ayrton se fue a la izquierda", informó Roebuck. "Fue un adelantamiento a ciegas, en medio de una densa niebla de spray, bajando la cabeza y yendo a por todas. Niki no hizo ningún intento serio de defenderse en la zona de frenada de Ste Devote, y la maniobra perfectamente ejecutada del piloto de Toleman le hizo subir a la segunda posición."

Al final de la vuelta 19, Senna estaba a 34,4s de Prost. Al principio, la diferencia no cambió mucho, pero luego Senna empezó a acercarse mientras el McLaren sufría una vibración en los frenos.

En la vuelta 24, Lauda sufrió un accidente y Bellof pasa a ser cuarto, y el piloto de Tyrrell adelanta a Arnoux por la tercera posición en la vuelta 27. En ese momento, Senna estaba a 21 segundos de Prost y a 17.2s de Bellof. Ambas diferencias se reducían. Cuatro vueltas más tarde, la ventaja de Prost era de sólo 7,5s y Bellof estaba a 13,7s de Senna.

Prost se detuvo en la línea de salida y meta poco antes de que Senna le pasara. El francés había decidido no luchar contra los jóvenes pilotos y, con casi una hora de carrera por delante, se preveía una lucha entre Senna y Bellof por la victoria.

Pero el final prematuro privó a los aficionados de la oportunidad de ver cómo se desarrollaba y Senna estaba furioso. Dadas las condiciones, quizás no sorprenda que destacaran dos jóvenes pilotos con algo que demostrar.

Varios factores impiden que esta carrera esté más arriba en esta lista. Uno es el ritmo de Bellof, otro es el hecho de que Prost tenía problemas de frenos y un campeonato en el que pensar. Y otro es que Senna había golpeado el bordillo en la chicane y dañado la suspensión, lo que podría no haberle permitido terminar si la carrera hubiera continuado.

Pero pocos debutantes, si es que hubo alguno, han dejado una marca tan impresionante en condiciones tan difíciles.

7. 1993 GP de Brasil, Interlagos

McLaren MP4/8

Arrancó: °

Resultado: 1°

Algunas de las actuaciones de Senna en 1993 fueron de las más memorables. Aparte de la obvia victoria en el GP de Europa, su segundo triunfo ante su público también se produjo antes de que McLaren empezara a hacer incursiones en la supremacía de Williams. "En un coche que no estaba realmente a la altura, hizo todo lo que esperábamos de él, y más", señaló Roebuck.

Tras clasificarse 1.8s más lento que el poleman Prost, Senna se lanzó por el interior del Williams de Damon Hill en la primera curva para arrebatarle la segunda posición, pero no pudo hacer nada contra Prost. Al inicio de la undécima vuelta, Hill subrayó la ventaja de Williams al colarse por delante de Senna y recuperar la segunda posición.

Lo peor estaba por llegar. Senna recibió una penalización de 10 segundos por adelantar bajo bandera amarilla, tras el desagradable accidente de la primera vuelta en el que se vieron implicados su compañero de equipo Michael Andretti y el Ferrari de Berger. Senna entró a cumplir lo que consideraba una penalización fatua en la vuelta 24 de 71. Al final de la siguiente vuelta era cuarto, a 44.8s de Prost.

Pero ahora intervino el tiempo, un aguacero creó el caos, y Senna entró en boxes para montar neumáticos de lluvia. Uno de los coches que había quedado por delante, el Benetton de Michael Schumacher, se retrasó por una parada en boxes problemática, y entonces Prost se retiró. Un error de comunicación con su box hizo que Prost se quedara fuera cuando debería haber parado, hizo aquaplaning y se deslizó contra el Minardi de Christian Fittipaldi, que hizo un trompo.

Salió el coche de seguridad y, cuando se reanudó la carrera en la vuelta 38, Senna era segundo por detrás de Hill. Permaneció allí hasta que su cambio a neumáticos slick en la vuelta 40 -uno antes que Hill- le ayudó a ponerse en cabeza.

Hill demostró su ritmo en una pista despejada, pero el característico progreso de Senna entre el tráfico le mantuvo alejado. "Fueron los rebufos, o mejor dicho, la habilidad sin igual de Senna en ellos, lo que puso el asunto fuera de toda duda", reconoció Roebuck.

"Nadie trabaja el tráfico como Senna. Es casi un genio a la hora de apartar a otros pilotos en el momento adecuado, y es maravillosamente hábil a la hora de colocar otro coche entre él y su perseguidor inmediatamente antes de una curva".

Hill, en su cuarto GP, se sabía derrotado y se conformó con la segunda posición, mientras Senna conseguía la victoria número 100 de McLaren en el campeonato del mundo.

6. 1992 GP de Mónaco, Monte Carlo

McLaren MP4/7A

Arrancó: 3°

Resultado: 1°

En cierto modo, fue una victoria afortunada: Senna nunca habría ganado a Mansell si el líder no hubiera sufrido un problema en una rueda que le obligó a parar en boxes. Pero también fue un gran ejemplo de cómo maximizar lo que tenía y aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara.

Primero la forma en que lo maximizó. Senna se había clasificado tercero, a más de un segundo de Mansell, y sabía que una buena salida era su mejor oportunidad de progresar. Consiguió arrebatarle la segunda posición al Williams de Riccardo Patrese en Ste Devote.

"Fui a por él en el último momento, para no dar ninguna indicación a Riccardo", dijo Senna. "Fue una buena maniobra. Si Patrese me hubiera adelantado a la salida de la curva dudo que le hubiera pasado".

Luego, el aprovechamiento de una oportunidad. Senna no fue capaz de aguantar a Mansell pero estaba lo suficientemente cerca como para ponerse en cabeza cuando el Williams hizo una tardía parada en boxes en la vuelta 71 de 78.

"Sabía que no había forma de alcanzar a Mansell", admitió Senna, que también había perdido tiempo evitando un trompo de Alboreto. "Así que lo que intenté hacer fue ir lo suficientemente fuerte para estar en posición de beneficiarme si algo le pasaba a Mansell pero intentando conservar mis neumáticos".

Saliendo segundo, el ritmo del FW14B de Mansell con gomas nuevas era sensacional. En la vuelta 74 le sacó 2.4s a Senna, con un tiempo 1.8s más rápido de lo que nadie había conseguido en el GP, y le pisó los talones al McLaren en la siguiente vuelta.

"Incluso teniendo en cuenta los problemas para adelantar en este lugar, Senna parecía vulnerable", reconoció Roebuck.

Mansell esquivó la caja de cambios del McLaren en busca de un hueco. En la penúltima vuelta, Senna estuvo a punto de detenerse en la chicane, pero no había forma de pasar. A pesar de los neumáticos gastados, Senna aguantó y consiguió su quinta victoria en el GP de Mónaco por 0.2s.

Senna creía que había tenido muchas carreras más difíciles, pero otros estaban impresionados.

"Nadie más que Senna podría haber ganado", dijo su compañero Berger. "Cualquier otro habría cometido un error".

5. 1988 GP de Japón, Suzuka

McLaren MP4/4

Arrancó: 1°

Resultado: 1°

Aunque Prost llegó liderando la tabla de puntos, la regla de los puntos perdidos significaba que Senna podía convertirse en campeón de 1988 si ganaba la penúltima prueba en Suzuka. Le arrebató la pole a Prost, pero la carrera no fue tan sencilla.

"Tantas batallas McLaren-Honda se han ganado y perdido en los primeros segundos este año, y ahora llegó la más crucial de todas", informó Roebuck. "Y Senna la arruinó"

Senna apenas se movió en la salida y estuvo a punto de calarse - "Pensé que se había acabado para mí"-, pero consiguió poner el coche en marcha en la recta de bajada. "Tuve mucha suerte", añadió.

Senna cayó brevemente a la 14ª posición y era octavo al final de la primera vuelta, a nueve segundos de Prost. Senna se colocó sexto en la segunda vuelta, quinto en la tercera y por delante del Ferrari de Alboreto en la cuarta.

La diferencia con Prost era de 12.9s y, con los dos McLaren en pista, mantuvieron un ritmo similar durante las siguientes vueltas. Pero, poco después de que Senna adelantara al otro Ferrari de Berger por la tercera posición, empezó a lloviznar.

Ahora Senna empezó a recortar la ventaja de Prost, que había sido de 12,6s después de 11 de las 51 vueltas. Y el McLaren-Honda líder pronto tuvo que vérselas con el March de Ivan Capelli. Capelli lideró brevemente al final de la vuelta 16 cuando Prost, con un problema esporádico de selección de marchas, se saltó un cambio. Prost volvió a adelantarle, pero Senna no dejaba de acercarse al dúo de cabeza.

Cuando el March tuvo problemas eléctricos en la vuelta 20, Senna heredó la segunda posición y cruzó la meta a sólo 0,7s de su compañero de equipo. "Senna había conducido una serie de vueltas bastante inspiradas en una pista resbaladiza, basándose en el instinto, la respuesta y la improvisación", escribió Roebuck.

La lluvia amainó y Prost pudo mantener el liderato durante algunas vueltas. Pero cuando el francés fue retrasado en la chicane por Andrea de Cesaris en la vuelta 27 y tuvo más problemas para cambiar de marcha, Senna se puso en cabeza en el sprint hacia la primera curva.

Aunque estaban igualados, Senna fue característicamente más rápido en el tráfico y se distanció. Prost se acercó y, a 10 vueltas del final, había reducido la diferencia a 1.7s, pero entonces volvió a llover. Senna ganó por 13.4s y se aseguró su primer título mundial.

"Todo el mundo llevaba neumáticos lisos, y cuando la pista estaba más traicionera, Senna era único", dijo Roebuck. "Ningún piloto del mundo se desenvuelve tan bien en mojado como Ayrton. Fue el pilotaje de un campeón del mundo, un título ganado a pulso".

Senna había cometido el error en la salida y se había visto ayudado por los problemas de cambio de Prost (sólo había una décima y media entre sus respectivas vueltas rápidas), pero calificó la actuación como una de sus mejores.

"La carrera fue increíblemente dura, por las circunstancias desde el principio: por el tráfico, por las condiciones resbaladizas", dijo Senna.

"Hasta hoy, decía que mi mejor carrera había sido en Estoril en 1985. Pero ya no: ésta ha sido mi mejor".

4. 1989 GP de Mónaco, Monte Carlo

McLaren MP4/5

Arrancó: 1°

Resultado: 1°

Los hechos más destacados de este evento son que Senna ganó la pole a su compañero de equipo Prost por 1,1s y en la carrera por 52,5s, pero no son las razones principales por las que esta carrera está aquí. Este GP demostró tanto la habilidad de Senna para abrirse paso entre el tráfico como para sortear los problemas del coche.

El GP de Mónaco también fue el primero después de la infame pelea entre Senna y Prost en Imola -posiblemente el verdadero comienzo de su enemistad- y un año después de que el brasileño desperdiciara la victoria al estrellarse cuando iba en cabeza.

En la carrera de 1989, el poleman Senna lideró a Prost desde la salida. Prost parecía más rápido a veces, pero perdía tiempo en el tráfico, especialmente con el Ligier de Arnoux. Prost admitió más tarde que necesitaba ser más agresivo.

"Ayrton no tiene igual en el arte de hacerse espacio", informó Roebuck. "Eso mató la carrera, de verdad".

Prost también se vio retrasado por un atasco en Loews tras una colisión entre Cesaris y Piquet, pero Senna también tuvo sus problemas.

El líder sufría problemas con la caja de cambios, perdiendo la primera y la segunda marcha. "Tenía que evitar que Alain supiera que tenía problemas, para que no empujara", explicó Senna.

"Lo que tenía que hacer era ir muy cerca de las barreras en las curvas lentas, manteniendo las revoluciones altas, derrapando un poco".

Y funcionó: Senna se llevó una victoria dominante, a pesar de que Prost estaba en un McLaren sano y marcó una vuelta rápida 0,5s más rápida.

3. 1993 GP de Europa, Donington Park

McLaren MP4/8

Arrancó: 4°

Resultado: 1°

Esta es casi con toda seguridad la actuación más famosa de Senna. Enfrentado a los técnicamente superiores Williams FW15C de Prost y Hill, Senna realizó una primera vuelta devastadora y ganó por un increíble 1m23s.

Senna, bloqueado por el Benetton de Schumacher, cayó brevemente a la quinta posición en la salida, pero entonces comenzó la carga que hizo de la primera vuelta del GP de Europa de 1993 una de las más famosas de la historia. Senna adelantó a Schumacher a la salida de Redgate, pasó por el exterior del Sauber de Karl Wendlinger en las temibles curvas Craner y se metió por debajo de Hill en McLean.

Prost, que más tarde dijo haber tenido problemas con la caja de cambios desde el principio, estaba varios metros por delante, pero Senna se le echó encima rápidamente. El McLaren superó al Williams en la horquilla de Melbourne y se puso en cabeza.

"El primer minuto había sido impresionante, pero de alguna manera sentías que la carrera ya había terminado", escribió Roebuck en el reportaje de Autosport.

Después de cuatro vueltas, Senna tenía 7s de ventaja sobre Prost pero, a medida que la pista se secaba, la ventaja empezó a disminuir. Senna puso neumáticos de seco tras 18 de las 76 vueltas y tenía una ventaja de 5.1s después de que Prost entrara en la siguiente vuelta.

Entonces empezó a llover de nuevo y Prost, y luego Senna, entraron, sólo para que la pista se secara pronto y obligara a ambos a volver a entrar. La tercera parada de Senna fue lenta y, a mitad de carrera, era Prost quien lideraba con casi 6s de ventaja. Nadie más estaba en la contienda.

La carrera se convirtió en una farsa, al menos para Prost, ya que volvió a llover y los dos pilotos de Williams salieron con neumáticos de mojado. Esta vez Senna se quedó fuera y amplió su ventaja cuando la pista empezó a secarse de nuevo. En la vuelta 48, Prost entró desde la segunda posición para cambiar a neumáticos lisos, pero esta vez se caló y el FW15C se quedó parado. Prost cayó a la cuarta posición y cinco vueltas más tarde volvió a entrar en boxes, creyendo que había pinchado.

Senna tuvo un golpe de suerte en la vuelta 57, cuando entró con la intención de cambiar a mojado pero el equipo no estaba preparado y le dejó pasar. Al volver a la pista, Senna cambió de opinión y se quedó fuera hasta que la lluvia volvió a aparecer a falta de 10 vueltas y realizó su cuarta parada. Hill y Prost entraron poco después, lo que significaba que Prost ya había parado siete veces.

Senna volvió a casa para conseguir su 38ª victoria en F1. Todos excepto Hill habían sido doblados.

"Este fue Senna en su momento más majestuoso", dijo entusiasmado Roebuck. "Su pilotaje me pareció hipnótico, de principio a fin, porque parecía contener todas las cartas a las que puede aspirar un piloto de carreras. Fue una victoria consumada".

Entonces, ¿por qué no es el número uno? En primer lugar, Senna no la calificó como la mejor. En segundo lugar, tenía control de tracción cuando muchos otros no lo tenían, incluido Schumacher. Por último, Williams no maximizó lo que tenía, en términos de puesta a punto, estrategia o eficiencia en las paradas en boxes.

"Aunque los pilotos de Williams nunca consiguieron las condiciones de seco en las que hacer valer la superioridad de su coche, su causa apenas se vio favorecida por una serie de paradas de neumáticos que resultaron estar misteriosamente fuera de sincronía con lo que los dioses del tiempo tenían en mente", señaló Roebuck.

Si estas razones suenan duras, es sólo en el contexto de la cantidad de contendientes que hay para esta lista. Se mire como se mire, el GP de Europa de 1993 de Senna sigue siendo una de las carreras de F1 más destacadas.

2. 1991 GP de Brasil, Interlagos

McLaren MP4/6

Arrancó: 1°

Resultado: 1°

"Héroe local" fue el titular del reportaje de Autosport, y fue acertado, ya que Senna finalmente se hizo con el GP de Brasil que tanto había codiciado, y de una forma extraordinaria.

La mala suerte y el mal juicio se habían combinado para negarle un éxito en casa antes, pero las cosas parecían prometedoras cuando Senna lideró desde la pole tras una de sus grandes actuaciones en clasificación. Cuando el Williams de Mansell, su único rival real, tuvo problemas con la caja de cambios, la victoria parecía fácil.

Entonces Senna empezó a perder marchas. "La caja de cambios se volvió completamente loca", dijo. "Faltaban siete vueltas para el final y decidí dejarlo en sexta y conducir por el circuito de forma completamente diferente.

"En las curvas de alta velocidad no iba tan mal, pero en las secciones de velocidad media y lenta era un desastre. Realmente pensé que no lo conseguiría".

Senna también sufría calambres y espasmos musculares por el esfuerzo de conducir por el circuito en sentido contrario a las agujas del reloj, y el Williams de Patrese - también con problemas en la caja de cambios - empezó a cerrarse a gran velocidad.

A falta de 17 de las 71 vueltas se había quedado a 42,5s. Llegando a la última vuelta estaba a 3.7s, pero Senna aguantó para ganar por 3s cuando llegó la lluvia.

"Después de la bandera a cuadros perdí el motor por completo", añadió Senna, que tuvo que ser ayudado a salir de su coche. "Y entonces el dolor fue increíble. Tenía un dolor enorme en los hombros, en el costado, y no sabía si gritar, llorar o sonreír".

Esa victoria había sacado más de Senna que cualquier otra.

1. 1985 GP de Portugal, Estoril

Lotus 97T

Arrancó: 1°

Resultado: 1°

Esta carrera fue muy especial para Senna. No sólo fue su primera victoria en el campeonato del mundo de F1, sino que la consiguió con un estilo brillante en unas condiciones terribles.

Su actuación en el GP de Europa de 1993 es más famosa, pero la victoria en Estoril se consiguió sin control de tracción, con un difícil motor turboalimentado, y había más ganadores potenciales en la parrilla. Sólo tres equipos ganaron carreras en 1993, pero cinco lo hicieron en 1985. Y el GP de Portugal de 1985 fue sólo la 16ª salida de Senna en la F1.

Senna lideró desde la pole en una pista terriblemente mojada, completando la primera vuelta con 2.7s de ventaja sobre su compañero de equipo Elio de Angelis. Los dos Lotus se distanciaron, con Senna superando a de Angelis, antes de que el McLaren de Prost se adelantara para disputarle la segunda posición.

Justo antes de la mitad de la carrera, la lluvia arreció tanto que incluso Senna, ahora con 37 segundos de ventaja, empezó a gesticular pidiendo que se detuviera la carrera. No fue así y Prost, que seguía intentando adelantar a De Angelis, simplemente hizo aquaplanning y se retiró en la recta principal de salida/llegada.

"El gran peligro era que las condiciones cambiaban todo el tiempo", dijo Senna, que admitió haber sobrevivido a un momento de hierba. "A veces era difícil incluso mantener el coche en línea recta y seguro que se debería haber parado la carrera.

"Fue mucho peor que en Mónaco el año pasado. Una vez estuve a punto de hacer un trompo delante de boxes, como Prost, y tuve suerte de quedarme en la carretera".

Sólo se clasificaron nueve de los 26 participantes, alrededor de la mitad de los abandonos se debieron a trompos o caídas, y Senna superó a todos excepto al Ferrari de Alboreto, que terminó a 1m03s del Lotus. La vuelta rápida de Senna fue 0,7s más rápida que la de los demás.

"La victoria de Senna será recordada como un clásico", escribió Roebuck. "Fue una actuación hipnótica. Sin Senna, muchos de los pilotos habrían impresionado por su habilidad y valentía: tal y como fue, parecían ineptos, vacilantes".

"De vez en cuando hay una carrera en la que un piloto hace que los demás parezcan ordinarios, y ésta fue una de ellas. Estaba en una clase diferente desde el semáforo en verde".