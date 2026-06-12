El viernes del Gran Premio de Barcelona dejó a cuatro coches con motor Mercedes ubicados dentro de los cinco primeros y solo con Charles Leclerc rompiendo esa hegemonía dentro del pelotón puntero.

Las condiciones del sábado serán un poco distintas a las que los pilotos encararon en la sesión del viernes. El sábado se espera un incremento de temperaturas que podría cambiar las reglas del juego entre los competidores y beneficiar a algunos que han batallado como es el caso de los Alpine.

Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron a la orilla del top 10, mientras que Sergio Pérez solo rodó en una tanda con el Cadillac luego de haber prestado su monoplaza a Colton Herta en la primera sesión.

La posición de partida será clave ante las dificultades que ofrece el circuito de Barcelona para poder adelantar, al menos era así con el DRS, pero esta situación podría cambiar con la nueva aerodinámica activa y el modo ataque disponible esta temporada en las nuevas normativas de la F1.

Horarios del GP de Barcelona de F1 2026: prácticas y clasificación

Práctica 3 (FP3)

Sábado 13 de junio de 2026

México: 4:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 06:30h

Argentina: 7:30h

Uruguay/Paraguay: 7:30h

Clasificación GP de Barcelona F1 2026

Sábado 13 de junio de 2026

México: 8:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 11:00h

Uruguay/Paraguay: 11:00h

¿Cómo ver el GP de Barcelona de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.