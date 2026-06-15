F1 GP Barcelona 2026: Quién durmió peor anoche; George Russell

Queridas lectoras y lectores,

en realidad debería hacerme dormir mal yo mismo este lunes. Porque yo también pertenecía a quienes no creían en esta victoria de Lewis Hamilton. Que el hombre con récords del mundo acabaría ganando alguna vez una carrera para Ferrari con algo de suerte, eso no lo descarté.

Que lo haría de esta manera tan convincente, eso no lo tenía en el radar. Sí, tuvo un poco de suerte con el VSC, pero probablemente no hay duda de que Lewis Hamilton ganó esta carrera en Barcelona con todo merecimiento. ¡Chapeau!

Pequeño consuelo para mí: también numerosos expertos como Nico Rosberg aseguran que a: A Hamilton le gustaría abandonar, pero no es sencillo. Obviamente, fue una evaluación errónea.

A la inversa, otro candidato para esta columna habría sido Charles Leclerc, pero el colega Christian Nimmervoll ya se ocupó de él aquí hace apenas una semana y en realidad ya dijo todo lo que había que decir sobre este tema.

Por eso mi elección recae en George Russell. Tras Suzuka, aunque ya "le había tocado", desde la columna de Norman Fischer de hace dos meses y medio algo ha cambiado fundamentalmente en la situación de Russell. Porque entonces todos seguían dando por hecho un duelo interno en Mercedes por el título del Mundial.

Eso podría haber cambiado mientras tanto.

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¿Debe Mercedes apostar pronto por Antonelli?

De hecho, al mirar la clasificación del Mundial actualmente hay que mirar dos veces, porque desde Mónaco ya no es Russell quien ocupa allí la segunda plaza, sino su excompañero Hamilton. En Barcelona, el británico incluso se acercó hasta quedar a 41 puntos del líder del Mundial, Kimi Antonelli.

Curiosamente, para Russell, que ayer también recuperó 18 puntos sobre su compañero de equipo, eso quizá sea un problema mayor que para el propio Antonelli. Porque por primera vez, el jefe de equipo Toto Wolff también habló abiertamente después de la carrera de Barcelona sobre una posible orden de equipo en las Flechas Plateadas.

En el futuro "quizá a veces también haya que dejar pasar al más rápido" si de repente hubiera otro jugador más en cabeza, dijo Wolff en Sky. Y el problema de Russell es que "el más rápido" actualmente suele ser Kimi Antonelli.

Como es sabido, una golondrina no hace verano, y a la victoria de Ferrari el domingo, por cierto la primera desde 2024, se oponen antes seis triunfos consecutivos de Mercedes. Así que el papel de favorito en el Mundial sigue estando bastante claramente repartido.

Pero tan rápido como es Mercedes este año, también sigue siendo poco fiable el W17. En Canadá le tocó a Russell, y ahora en Barcelona a Antonelli. También Wolff dejó claro ayer que eso no podía seguir así. De lo contrario, Hamilton estará a distancia de ataque en el Mundial más rápido de lo que a todos les gustaría.

Y justo entonces el panorama para Russell podría complicarse de verdad. Mientras la lucha por las victorias de carrera y sobre todo por el Mundial se desarrolle solo entre él y Antonelli, Mercedes no tiene ningún motivo para dar una orden de equipo, siempre que no se choquen entre sí.

Sin embargo, en Barcelona con este planteamiento se perjudicaron por primera vez a sí mismos. "Probablemente cinco o seis segundos" costó el duelo interno el domingo, revela Wolff. Ese fue exactamente el tiempo que necesitó Hamilton para volver a pista por delante de las dos Flechas Plateadas tras su parada en boxes.

A más tardar a partir de ese momento se acaba la diversión para Wolff y compañía. Basta con preguntarle a Valtteri Bottas.

¿Solo mala suerte? A Russell se le acaban las excusas

Un compañero de la redacción comentó el domingo que Russell probablemente no dormiría tan mal, ya que después de todo recuperó 18 puntos en el Mundial. Así que claramente podría haber salido mucho peor. Aun así, por otro motivo más creo que esta vez Russell es un candidato perfecto para esta columna.

Porque poco a poco al británico también se le acaban las explicaciones de por qué una vez más terminó detrás de Antonelli, o en este caso habría terminado detrás de él si el otro Mercedes no hubiera dicho basta.

La primera derrota en China todavía la despachó como un accidente operativo y lo achacó a su problema técnico en la clasificación. En Japón, en su opinión, la culpa fue del Safety Car, en Canadá de su avería en carrera y, más recientemente, en Mónaco de su penalización injustificada.

"Nunca había vivido una racha de mala suerte así", dijo tras quedarse a cero en el Principado. Eso, en términos generales, no se puede rebatir, pero pasa por alto que Antonelli aun así fue simplemente más rápido que Russell en muchos fines de semana.

Por un lado, por lo tanto, el británico tuvo mala suerte, pero por otro lado también siempre tuvo una "excusa" para su derrota. En Barcelona, durante mucho tiempo también parecía que la situación por fin volvería a cambiar.

"Volví a sentirme como el de antes. Y eso era lo decisivo para mí", dijo tras su pole del sábado. Acababa de meterle tres décimas a Antonelli y, al menos por el momento, había restablecido en Mercedes el orden que, según él, era el correcto.

En las carreras anteriores se había orientado demasiado hacia la configuración de Antonelli, explicó Russell, y subrayó que en Barcelona "volví a seguir mi propio camino". Eso funcionó todavía el sábado, pero el domingo ya no.

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Por qué también Barcelona fue una "victoria a los puntos" para Antonelli

Poco antes de su abandono, Antonelli adelantó a Russell en pista, y probablemente también le habría dado igual su sanción posterior de cinco segundos, que al final dejó de importar por su abandono, porque habría recuperado ese tiempo en pista frente a Russell en las vueltas finales.

Pero incluso si ese no hubiera sido el caso, Antonelli volvió a ser también este domingo el piloto más rápido de Mercedes. Y a Russell se le van acabando poco a poco las explicaciones.

Porque en Barcelona Mercedes hizo todo lo posible para no perjudicar a Russell. No dio ninguna orden de equipo, aunque Antonelli era más rápido, e incluso dio prioridad a Russell sobre Antonelli en la segunda parada en boxes, con lo que arriesgó un undercut de Lando Norris sobre el líder del Mundial, que solo por muy poco no funcionó. No sirvió de nada.

"Mercedes tuvo demasiada consideración con George", opinó por ejemplo Nico Rosberg, que este fin de semana trabajó como experto para Sky. Y él debe saberlo, porque durante tres años vivió una situación muy similar en las Flechas Plateadas con su entonces compañero de equipo Lewis Hamilton.

Quizá lo vea mal. Y quizá George Russell realmente tuvo una buena noche, porque solo mira la clasificación del Mundial. O porque de verdad cree que simplemente está atravesando una mala racha y que todo volverá a encaminarse.

Pero también está claro que no solo yo opino que Russell poco a poco pero con seguridad está perdiendo terreno, pese al segundo puesto en Barcelona. Para Ralf Schumacher, Antonelli ya es ahora mismo en Mercedes "el claro número 1", dijo ayer. Yo no llegaría (todavía) tan lejos.

Pero comparto su valoración de que, pese al abandono, Antonelli logró otra victoria a los puntos en el duelo interno. "La constatación [de que fue más rápido que Russell] era más importante que llegar hoy a meta", dijo Schumacher después de la carrera.

Por cierto: precisamente este Ralf Schumacher ya dijo antes del inicio de la temporada que Kimi Antonelli era su favorito para el Mundial. Admito que entonces me lo tomé un poco a broma, porque en la cuestión de los favoritos yo estaba claramente en el "equipo Russell".

Posiblemente otra evaluación errónea por mi parte.